Kinh tế

Thủ tướng phê duyệt Đề án Nâng hạng, thị trường chứng khoán sắp bước vào sóng tăng mới?

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Sau chuỗi tăng nóng, chứng khoán điều chỉnh khi rời mốc 1.700 điểm nhưng triển vọng dài hạn tích cực với Đề án Nâng hạng thị trường chứng khoán

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định 2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Triển vọng rất tích cực

Mục tiêu tổng quát của đề án là góp phần thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển thị trường chứng khoán thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho sự phát triển kinh tế, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, tăng cường hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế. 

Mục tiêu ngắn hạn: đáp ứng đầy đủ tiêu chí nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE Russell trong năm 2025; duy trì xếp hạng thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE Russell.

Mục tiêu dài hạn: đáp ứng các tiêu chí nâng hạng lên thị trường mới nổi của MSCI và thị trường mới nổi bậc cao của FTSE Russell từ nay đến năm 2030.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động ngày 14-9, nhiều chuyên gia đánh giá triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam đang rất tích cực. Chuyên gia kinh tế, TS Đinh Thế Hiển cho rằng quyết định này thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc hoàn thiện hành lang pháp lý cho thị trường. 

Ông nhấn mạnh việc nâng hạng không chỉ đơn thuần là một sự phân loại mà còn gắn liền với chiến lược xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM và Đà Nẵng. Theo ông, một trung tâm tài chính quốc tế trước hết phải có sàn giao dịch chứng khoán đạt chuẩn quốc tế, với những sản phẩm niêm yết chất lượng, cả cổ phiếu lẫn trái phiếu.

Triển vọng chứng khoán Việt Nam tích cực với đề án nâng hạng thị trường tài chính - Ảnh 2.

Thị trường chứng khoán đang phục hồi sau khi rớt mạnh khỏi mốc 1.700 điểm

Điểm tên loạt nhóm ngành cổ phiếu triển vọng

Trở lại với diễn biến thị trường. Tuần giao dịch vừa qua, VN-Index tăng nhẹ 0,02% lên 1.667 điểm, giữ vững mốc tâm lý quan trọng 1.600 điểm sau giai đoạn rớt sâu dưới 1.700 điểm. Chỉ số VN30 tăng 1,08% lên 1.865 điểm, tiến gần vùng đỉnh cũ quanh 1.880 điểm, trong khi HNX-Index dừng ở 276,5 điểm. Điều này cho thấy sự phục hồi nhất định của thị trường sau những phiên điều chỉnh mạnh.

Tuy nhiên, dòng tiền đang có sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngành. Đáng chú ý, khối ngoại vẫn tiếp tục bán ròng mạnh với tổng giá trị hơn 5.083 tỉ đồng trên sàn HOSE trong tuần qua, tạo áp lực nhất định lên tâm lý nhà đầu tư trong nước.

Ông Nguyễn Thái Học, chuyên gia phân tích của Công ty Chứng khoán Pinetree, nhận định dù thị trường điều chỉnh sau khi rớt khỏi mốc đỉnh lịch sử 1.700 điểm, tín hiệu tích cực là dòng tiền bắt đáy đã nhập cuộc.

Theo ông, dòng vốn đang dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và những mã chưa tăng nhiều trong giai đoạn trước, trong đó nổi bật là nhóm hưởng lợi từ đầu tư công như xây dựng, vật liệu xây dựng (đá, thép) và một số cổ phiếu trụ cột như GVR, VNM, MSN.

Ông dự báo VN-Index có khả năng tiếp tục hướng đến kiểm tra vùng đỉnh cũ quanh 1.700 điểm nhưng khả năng bứt phá vượt đỉnh là chưa chắc chắn. Kịch bản hợp lý là chỉ số sẽ tích lũy trước khi dòng tiền quay lại với nhóm vốn hóa lớn.

Chuyên gia này khuyến nghị nhà đầu tư đã nắm giữ cổ phiếu có thể tiếp tục giữ và quan sát, trong khi những ai chưa có vị thế nên kiên nhẫn, tránh mua đuổi trong giai đoạn rủi ro còn cao.

Trong báo cáo chiến lược tháng 9-2025, Công ty Chứng khoán SHS cũng khuyến nghị tập trung vào 5 nhóm cổ phiếu chính là bất động sản dân cư, chứng khoán, ngân hàng, vật liệu xây dựng và xây dựng - hạ tầng. 

Với thanh khoản hiện vẫn ở mức thấp, SHS cho rằng nhà đầu tư nên lựa chọn các cổ phiếu chất lượng, có khả năng dẫn dắt và phục hồi mạnh mẽ trong trung và dài hạn.

chứng khoán chứng khoán tuần tới nhà đầu tư cổ phiếu nâng hạng thị trường chứng khoán
