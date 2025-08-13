Nhiều cơ hội lớn cho quan hệ hợp tác TP HCM - TP Busan

Theo TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, trưa 13-8, tại TP Busan, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác TP HCM - TP Busan (Hàn Quốc).

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác TP HCM - TP Busan. Ảnh: TTXVN



Sự kiện do Ủy ban Nhân dân TP HCM và chính quyền TP Busan đồng tổ chức.

Tham dự buổi lễ có các Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP HCM; các đồng chí: Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo và đại diện các ban, bộ, ngành, địa phương của Việt Nam; đại diện các cơ quan ngoại giao của Việt Nam tại Hàn Quốc và lãnh đạo TP Busan, đại diện Chính phủ Hàn Quốc.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Hội đồng TP Busan Ahn Seong Min chia sẻ cách đây đúng 30 năm, mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa TP HCM - trung tâm kinh tế, văn hóa lớn của Việt Nam - và TP Busan - cửa ngõ quan trọng Đông Nam của Hàn Quốc - chính thức được thiết lập. Đó không chỉ là sự kiện đối ngoại quan trọng, mà còn là dấu mốc khai mở một hành trình giao lưu, kết nối và phát triển bền vững giữa hai thành phố năng động bậc nhất của hai quốc gia.

Chủ tịch Hội đồng TP Busan Ahn Seong Min nhấn mạnh Lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập Quan hệ hữu nghị hợp tác giữa TP HCM và TP Busan - Ra mắt Tổng Lãnh sự Việt Nam tại TP Busan là sự kiện quan trọng trong tiến trình hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc; bày tỏ hy vọng vào tương lai hợp tác phát triển của thành phố; khẳng định sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ TP HCM để cùng nhau phát triển.

Đại diện lãnh đạo và nhân dân TP HCM, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc đã trở thành hình mẫu cho hợp tác liên kết cùng phát triển. Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đến Hàn Quốc lần này là dấu mốc quan trọng cho mối quan hệ bền chặt giữa hai dân tộc.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên cho biết TP HCM đã bước sang một giai đoạn phát triển mới, với không gian mới, tiềm lực mới, điều kiện mới, cùng nhiều thời cơ và thách thức mới, là đầu tàu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế chất lượng cao, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển, tối ưu hóa phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, đồng thời thử nghiệm các mô hình đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp, góp phần gia tăng năng lực cạnh tranh quốc gia.

Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM, phát biểu. Ảnh: TTXVN

TP HCM đang tập trung kiến tạo và xây dựng một trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ, thương mại, logistics, công nghiệp công nghệ cao và du lịch biển tầm cỡ khu vực và quốc tế. Trong khi đó, TP Busan - đô thị cảng hàng đầu của Hàn Quốc và khu vực Đông Bắc Á, không chỉ nổi tiếng là trung tâm logistics, công nghiệp đóng tàu, hàng hải hiện đại, mà còn là thành phố của tri thức, đổi mới, sáng tạo và văn hóa. TP Busan đã phát triển mạnh mẽ trong các lĩnh vực công nghệ cao, y tế, giáo dục, công nghiệp văn hóa, đặc biệt là phát triển đô thị thông minh gắn với chuyển đổi số, phát triển bền vững và thân thiện với môi trường.

Điều này mở ra rất nhiều cơ hội lớn cho quan hệ hợp tác giữa TP HCM và TP Busan, trong các lĩnh vực hai bên có tiềm năng, thế mạnh, như chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, giáo dục và đào tạo, du lịch, công nghiệp công nghệ cao, logistics, kinh tế biển và giao lưu nhân dân. Hai thành phố sẽ hiện thực hóa các nội dung thỏa thuận của lãnh đạo hai nước một cách thực chất và hiệu quả nhất.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định đây là kết quả của hơn 30 năm quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã được nâng tầm trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện. Lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác giữa TP HCM và TP Busan hôm nay là minh chứng sinh động cho chiều sâu quan hệ của hai nước và khẳng định vai trò không thể thiếu của hợp tác địa phương trong tổng thể hợp tác thực chất giữa hai quốc gia. Những năm qua, Hàn Quốc đã đóng góp rất tích cực trong sự phát triển của Việt Nam. Việc Đoàn đại biểu có mặt ở TP Busan ngày hôm nay là bước đi cụ thể để triển khai ngay những nội dung đã thống nhất giữa hai nước trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư nhấn mạnh TP Busan có một vị trí quan trọng trong quan hệ hợp tác hai nước; chúc mừng những thành tựu, những kết quả của Busan đạt được trong thời gian vừa qua. Việc Việt Nam khai trương Tổng lãnh sự ở đây thể hiện sự coi trọng vị trí của TP Busan trong quan hệ đối với Việt Nam, đối với TP HCM và đối với các địa phương khác của Việt Nam.

Theo Tổng Bí thư, TP Busan có rất nhiều những tiềm năng để tiếp tục phát triển quan hệ với Việt Nam. TP HCM là một đô thị lớn của Việt Nam, quy mô tiềm năng đầy đủ với một tầm nhìn phát triển hiện đại. TP Busan và TP HCM đều là những trung tâm kinh tế lớn, trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu của Việt Nam và của Hàn Quốc, hai bên có nhiều điều kiện để tiếp tục hợp tác cùng phát triển.

Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn thời gian tới, TP Busan tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều địa phương, nhiều thành phố khác của Việt Nam. Các tỉnh ven biển của Việt Nam cũng có nhiều cơ hội mở rộng hợp tác với TP Busan. Sự đồng hành, phối hợp của chính quyền, nhân dân TP Busan đối với TP HCM và những địa phương khác của Việt Nam chắc chắn sẽ hiện thực hóa hiệu quả những định hướng phát triển quan hệ hợp tác mà lãnh đạo hai nước vừa thống nhất.