Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Thị trưởng TP Busan

D.Ngọc - TTXVN

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị TP Busan tiếp tục mở rộng hợp tác với các tỉnh/thành phố Việt Nam, ủng hộ cộng đồng doanh nghiệp mở rộng đầu tư vào Việt Nam.

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, sáng 13-8, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới thăm TP Busan và tiếp ông Park Heong-joon - Thị trưởng TP Busan.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Thị trưởng TP Busan- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Thị trưởng TP Busan Park Heong-joon. Ảnh: TTXVN

Thay mặt Ban lãnh đạo và nhân dân TP Busan, Thị trưởng Park Heong-joon chân thành cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, cùng Đoàn Đại biểu Cấp cao Việt Nam đã lựa chọn Busan là điểm dừng chân trong chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên tới Hàn Quốc và dự hoạt động Kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hợp tác giữa hai thành phố Busan và TP HCM.

Thị trưởng Park Heong-joon khẳng định TP Busan đóng vai trò quan trọng vào việc thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa TP Busan với TP HCM nói riêng và Việt Nam nói chung, trong đó có sự đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp Busan tại Việt Nam; nhấn mạnh TP Busan mong muốn hợp tác chặt chẽ với TP HCM để góp phần hoàn thành mục tiêu đưa Busan thành trung tâm hành chính toàn cầu.

Bày tỏ vui mừng đến thăm thành phố biển Busan năng động và hiếu khách, Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn lãnh đạo và nhân dân Busan đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, thể hiện sự coi trọng cao đối với quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc; đồng thời chúc mừng thành phố về những thành tựu to lớn trong quá trình phát triển, trở thành trung tâm kinh tế lớn thứ hai của Hàn Quốc và thành phố cảng lớn thứ 5 trên thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Thị trưởng TP Busan- Ảnh 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Park Heong-joon - Thị trưởng TP Busan. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh với vị trí địa lý gần Việt Nam nhất, TP Busan duy trì quan hệ tốt đẹp với các địa phương Việt Nam; nhấn mạnh chuyến thăm Hàn Quốc và TP Busan lần này của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam diễn ra đúng vào dịp Việt Nam tổ chức Lễ ra mắt Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại TP Busan và dự Lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ giữa TP HCM và TP Busan.

Tổng Bí thư cho biết tại cuộc hội đàm cấp cao với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, lãnh đạo cao nhất hai nước đạt nhận thức chung về việc ủng hộ và sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hợp tác địa phương.

Nhấn mạnh đây là thời cơ chiến lược để Busan và các địa phương tiềm năng của Việt Nam nâng tầm hợp tác thực chất, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị TP Busan tiếp tục mở rộng hợp tác với các tỉnh/thành phố của Việt Nam; ủng hộ cộng đồng doanh nghiệp mở rộng đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực ưu tiên như khoa học công nghệ, phát triển đô thị vệ tinh, trung tâm thương mại, trung tâm logistics, xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở du lịch; chia sẻ kinh nghiệm mô hình phát triển, hệ thống vận hành cảng biển thông minh đặt tại một trong các khu kinh tế ven biển trọng điểm của Việt Nam; tăng cường kết nối, hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp điện ảnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Thị trưởng TP Busan- Ảnh 4.

Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay quốc tế Gimhae, TP Busan, Hàn Quốc. Ảnh: TTXVN

Bày tỏ trân trọng và nhất trí cao với các ý kiến chỉ đạo, định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm về hợp tác địa phương hai nước, Thị trưởng Park Heong-joon cam kết TP Busan sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với TP HCM và các tỉnh/thành khác của Việt Nam tăng cường hợp tác thực chất trên các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh bổ sung, góp phần thiết thực cụ thể hóa thỏa thuận cấp cao hai nước.

Chính quyền thành phố sẵn sàng hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Busan; đồng thời tiếp tục có những chính sách bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân Việt Nam tại TP Busan, qua đó tạo điều kiện cho họ có nhiều đóng góp cho sự phát triển của thành phố, cũng như phát huy hiệu quả vai trò cầu nối hữu nghị giữa hai nước.

Tin liên quan

Tổng Bí thư Tô Lâm: Việt Nam chuyển từ thu hút đầu tư theo chiều rộng sang chiều sâu

Tổng Bí thư Tô Lâm: Việt Nam chuyển từ thu hút đầu tư theo chiều rộng sang chiều sâu

(NLĐO)- Tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh chuyển từ tư duy thu hút đầu tư theo chiều rộng sang theo chiều sâu.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc chứng kiến trao 28 thỏa thuận hợp tác

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Kim Min Seok chứng kiến trao 28 thỏa thuận hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp, ngân hàng, trường đại học…

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân dự tiệc trà

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân dự tiệc trà, thưởng thức biểu diễn nghệ thuật truyền thống.

Tổng Bí thư Tô Lâm Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hàn quốc Việt Nam - Hàn Quốc Hàn Quốc
