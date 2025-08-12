HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm: Việt Nam chuyển từ thu hút đầu tư theo chiều rộng sang chiều sâu

D.Ngọc - TTXVN

(NLĐO)- Tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh chuyển từ tư duy thu hút đầu tư theo chiều rộng sang theo chiều sâu.

Theo TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, sáng 12-8 theo giờ địa phương, tại thủ đô Seoul, Bộ Tài chính Việt Nam, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc (MOTIE), Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KCCI), Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc với chủ đề "Hợp tác phát triển chuỗi sản xuất trong trong kỷ nguyên mới!".

Dự Diễn đàn có Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok, cùng đại biểu cấp cao hai nước và hơn 400 doanh nghiệp hàng đầu với hơn 500 đại biểu đến từ hai quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok nhấn mạnh Hàn Quốc và Việt Nam từ lâu đã thân thiết, gắn bó và ngày càng tin cậy lẫn nhau. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992 đến nay, sau hơn 30 năm, hai nước đã trở thành đối tác thương mại lớn của nhau và Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam, trở thành đối tác kinh tế không thể tách rời trong nhiều lĩnh vực.

Thủ tướng Kim Min Seok cho rằng Hàn Quốc và Việt Nam cần tiếp tục tăng cường xây dựng quan hệ lâu dài và mạnh mẽ hơn nữa. Thực tế hai nước đã cùng nhau vượt qua những thử thách như khủng hoảng tài chính toàn cầu, đại dịch COVID-19, đồng thời hai bên cũng đã mở rộng hợp tác kinh tế một cách bền bỉ. Việt Nam và Hàn Quốc cần mở rộng hợp tác từ những ngành truyền thống sang những ngành mới, tiên tiến và hướng tới mối quan hệ hợp tác đa tầng.

Thủ tướng Kim Min Seok khẳng định Hàn Quốc sẵn sàng hợp tác với Việt Nam để đa dạng hóa nguồn cung, đảm bảo an ninh năng lượng. Những biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết nhân chuyến thăm lần này sẽ là nền tảng vững chắc để mở rộng hợp tác của hai nước trong tương lai.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc - Ảnh 2.

Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok bày tỏ tin tưởng với lực lượng lao động trẻ, môi trường đầu tư hấp dẫn, mạng lưới thương mại hiện có và những định hướng phát triển trong giai đoạn mới, Việt Nam sẽ đạt mục tiêu phát triển của mình, trở thành quốc gia có thu nhập cao. Hàn Quốc mong muốn mở rộng hợp tác toàn diện với Việt Nam và với kinh nghiệm đã tạo ra "kỳ tích sông Hàn" sẽ luôn là "người bạn đồng hành vững chắc" để cùng với Việt Nam tạo nên "kỳ tích sông Hồng"; đề nghị hai bên tăng cường hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước hoạt động và mong muốn doanh nghiệp hai nước tiếp tục là lực lượng tiên phong trong hợp tác kinh tế.

Phát biểu tại Diễn đàn, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025 đạt nhiều kết quả tích cực; nhấn mạnh năm 2025 không chỉ là năm "tăng tốc, bứt phá" để hoàn thành các mục tiêu phát triển của giai đoạn 2021 - 2025 mà còn đóng vai trò bản lề, tạo nền tảng quan trọng và động lực mạnh mẽ để thực hiện thành công 2 mục tiêu 100 năm, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc.

Tổng Bí thư cho biết Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế gắn mới đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và giá trị văn hóa con người Việt Nam là động lực trọng tâm cho sự phát triển. Về hợp tác, thu hút đầu tư nước ngoài, Việt Nam chuyển từ tư duy "thu hút theo chiều rộng" sang "thu hút theo chiều sâu" có chọn lọc, ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, có giá trị gia tăng cao, có tác động lan toả, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc - Ảnh 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư đề nghị các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam tăng cường đối thoại để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư Hàn Quốc tại Việt Nam; tiếp tục rà soát, cải cách thủ tục hành chính; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ số, tăng cường phân cấp, phân quyền, giảm chi phí tuân thủ, chi phí đầu vào của người dân, doanh nghiệp. Chuẩn bị các điều kiện để thu hút đầu tư như hạ tầng giao thông, nguồn nhân lực, nguồn cung điện, quỹ đất sạch, thành lập các Tổ công tác liên ngành để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ các nhà đầu tư…

Tổng Bí thư mong muốn các bộ, ngành phía Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động đối thoại, kết nối đầu tư; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư, kinh doanh hiệu quả tại Hàn Quốc, hàng hóa của Việt Nam dễ tiếp cận thị trường Hàn Quốc. Hai bên cùng thúc đẩy, triển khai các biện pháp hiệu quả nhằm hoàn thành mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 100 tỉ USD vào năm 2025 và 150 tỉ USD vào năm 2030; tiếp tục tăng cường vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), trong đó tập trung vào các lĩnh vực phát triển hạ tầng chiến lược, bao gồm hạ tầng giao thông, hạ tầng năng lượng, hạ tầng số và hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tổng Bí thư cho rằng cần đặt nền tảng phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là trụ cột quan trọng trong hợp tác giữa hai bên, đặc biệt đối với sự phát triển của doanh nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội.

Thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn các doanh nghiệp, tập đoàn của Hàn Quốc tiếp tục đầu tư và mở rộng đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực Hàn Quốc có thế mạnh và Việt Nam có nhiều tiềm năng như năng lượng sạch, xanh, các ngành công nghiệp nặng như điện tử, ô tô, đóng tàu, hóa chất, thép, vật liệu chiến lược, công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain, các ngành dịch vụ chất lượng cao về y tế, giáo dục, phát triển đô thị, đặc biệt là các khu đô thị xanh, thông minh…

Tại Diễn đàn, các doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam đã trao đổi, chia sẻ và khuyến nghị những lĩnh vực trọng tâm mà hai bên mong muốn thúc đẩy như phát triển năng lượng sạch, năng lượng xanh, công nghiệp công nghệ cao, hạ tầng số… và đặc biệt là đẩy mạnh chuỗi sản xuất, liên kết chuỗi giá trị trong các lĩnh vực trên.

    Thông báo