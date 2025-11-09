HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Sức khỏe

Nhiều cơ sở ngưng hợp đồng khám chữa bệnh BHYT, người dân TP HCM cần biết

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)- Để đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT, BHXH TP HCM đề nghị chuyển người có thẻ BHYT đã đăng ký đến các cơ sở khác.

Bảo hiểm xã hội TP HCM có thông báo về việc ngưng hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT với một số cơ sở y tế trên địa bàn.

Nhiều cơ sở ngưng hợp đồng khám chữa bệnh BHYT, người dân cần nên biết - Ảnh 1.

Người dân khám bệnh bằng thẻ BHYT tại TP HCM

Theo đó, các cơ sở ngưng hợp đồng khám chữa bệnh BHYT gồm:

1. Trạm y tế phường 4, quận Gò Vấp - Địa chỉ cũ: 84 Lê Lợi, phường 4, quận Gò Vấp; địa chỉ mới: 84 Lê Lợi, phường Hạnh Thông, TP HCM (mã KCB: 79130).

2. Trạm y tế phường 9, quận Gò Vấp - Địa chỉ cũ: 9 đường số 3, phường 9, quận Gò Vấp; địa chỉ mới: 9 đường số 3, phường Thông Tây Hội, TP HCM (mã KCB: 79556).

3. Trạm y tế phường 4, quận 6 - Địa chỉ cũ: 276 Phạm Văn Chí, phường 4, quận 6; địa chỉ mới: 276 Phạm Văn Chí, phường Bình Tiên, TP HCM (mã KCB: 79290).

4. Trạm y tế phường 13, quận 6 - Địa chỉ cũ: A14/1 Bà Hom, phường 13, quận 6; địa chỉ mới: A14/1 Bà Hom, phường Phú Lâm, TP HCM (mã KCB: 79282).

Để đảm bảo quyền lợi BHYT của người tham gia BHYT, BHXH TP HCM đề nghị BHXH các cơ sở, BHXH tỉnh, thành phố, các đại lý thu BHYT chuyển người có thẻ BHYT đã đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở khám chữa bệnh trên đến đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám chữa bệnh khác.

TP HCM: Đối tượng nào được hỗ trợ 100% BHYT?

TP HCM: Đối tượng nào được hỗ trợ 100% BHYT?

(NLĐO)- Theo tính toán, tổng kinh phí thực hiện chính sách trong một năm ước tính gần 1.953 tỉ đồng để hỗ trợ BHYT cho học sinh, người cao tuổi

Ai được tặng BHYT dịp Tết Bính Ngọ 2026?

(NLĐO)-"Tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn - mang Tết ấm đến với người nghèo Xuân Bính Ngọ" đang được BHXH Việt Nam phát động.

Dịch vụ nào “ngốn” quỹ BHYT nhiều nhất?

(NLĐO) - Mức chi cho dịch vụ kỹ thuật trong quỹ BHYT liên tục tăng, cao hơn đáng kể so với thuốc, khám bệnh và vật tư y tế trong những năm gần đây.

    Thông báo