Sức khỏe

Ai được tặng BHYT dịp Tết Bính Ngọ 2026?

Tin-ảnh: Ngân Hà

(NLĐO)-"Tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn - mang Tết ấm đến với người nghèo Xuân Bính Ngọ" đang được BHXH Việt Nam phát động.

Ông Nguyễn Văn Hoàng (66 tuổi, ở TP HCM) cho hay vì hoàn cảnh khó khăn vợ chồng ông chưa mua BHYT. "Tôi nghe nói sắp tới Nhà nước sẽ tặng thẻ BHYT cho những người khó khăn, chưa có thẻ. Điều này có đúng không?"- ông Hoàng thắc mắc.

Trả lời về vấn đề này, luật sư Nguyễn Hùng Quân (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết BHXH Việt Nam vừa ban hành kế hoạch phát động chương trình "Tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn - mang Tết ấm đến với người nghèo Xuân Bính Ngọ".

Ai được tặng BHYT dịp Tết Bính Ngọ? - Ảnh 1.

Bệnh viện Y học cổ truyền TP HCM tặng thẻ BHYT cho người dân khó khăn

Theo đó, BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ số kinh phí hỗ trợ tặng thẻ BHYT của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đăng ký và nguồn kinh phí tự nguyện đóng góp huy động được ở địa phương, lựa chọn đối tượng và lập danh sách số người phân bổ cho từng xã hoặc tập trung tại một địa bàn khó khăn.

Tùy theo điều kiện từng địa phương, ưu tiên các nhóm hỗ trợ thêm mức đóng cho người tham gia BHYT. Trong đó, quan tâm đến nhóm người được ngân sách nhà nước hỗ trợ ở mức cao như:

Người cận nghèo, dân tộc thiểu số, học sinh - sinh viên; người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ; người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

BHXH hướng dẫn các địa phương có thể lựa chọn phân bổ theo từng xã hoặc tập trung tại khu vực khó khăn nhất. Tổng hợp danh sách người khó khăn trước ngày 28-11-2025 để gửi cho các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ.

20 triệu người chưa có BHYT

Tính đến hết tháng 6-2025, số người tham gia BHYT đạt 96,46 triệu người, đạt tỉ lệ bao phủ là 95,2% dân số. Như vậy, ước tính còn khoảng 20 triệu người dân chưa tham gia BHYT. Chương trình mong muốn sẽ hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn có thẻ BHYT, đảm bảo an sinh khi không may gặp bệnh tật.

Trong bối cảnh chi phí y tế ngày càng tăng và các rủi ro sức khỏe có thể xảy đến bất ngờ, tấm thẻ BHYT không đơn thuần là một giấy tờ hành chính mà là "chiếc khiên" bảo vệ sức khỏe cho người dân.

Thực tiễn cho thấy BHYT không chỉ giúp người bệnh vượt qua rào cản tài chính trong điều trị các bệnh lý, đặc biệt là ung thư mà còn là trụ cột quan trọng của an sinh xã hội, bảo đảm mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe công bằng và bền vững.


Tin liên quan

Dịch vụ nào “ngốn” quỹ BHYT nhiều nhất?

Dịch vụ nào “ngốn” quỹ BHYT nhiều nhất?

(NLĐO) - Mức chi cho dịch vụ kỹ thuật trong quỹ BHYT liên tục tăng, cao hơn đáng kể so với thuốc, khám bệnh và vật tư y tế trong những năm gần đây.

Đã ngưng khám BHYT nhưng bệnh nhân vẫn đăng ký, bệnh viện nói gì?

(NLĐO)- Bệnh viện Quốc tế Minh Anh đã ngưng hợp đồng khám BHYT từ nhiều năm nay nhưng người bệnh vẫn đăng ký, bệnh viện không rõ lý do

Từ nay, trường hợp nào vẫn được sử dụng thẻ BHYT giấy?

(NLĐO)- Từ tháng 6-2025, thẻ BHYT điện tử sẽ chính thức thay thế thẻ BHYT giấy. Tuy nhiên, một số nhóm đối tượng vẫn sẽ tiếp tục sử dụng thẻ giấy.

ngân sách nhà nước hoàn cảnh khó khăn hỗ trợ người dân bảo vệ sức khỏe
