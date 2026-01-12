Nhiều cửa hàng thu hồi đồ hộp Hạ Long, hoàn tiền cho khách hàng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Nhiều cửa hàng thu hồi đồ hộp Hạ Long, hoàn tiền cho khách hàng

Ngọc Ánh - Lê Tỉnh

(NLĐO) – Nhiều nơi vẫn lúng túng trong việc thu hồi đồ hộp Hạ Long khi công ty chưa có chính sách chung

Ngay sau khi thông tin về 130 tấn thịt heo nhiễm bệnh dịch tả heo châu Phi bị phát hiện trong kho của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long được công bố, nhiều điểm bán tại TPHCM đã đồng loạt rút sản phẩm của thương hiệu này khỏi kệ. 

Lúng túng thu hồi đồ hộp Hạ Long - Ảnh 1.

Khu vực trước đây bán sản phẩm của "đồ hộp Hạ Long"

Tại một số siêu thị và cửa hàng, quầy hàng đồ hộp trở nên thưa thớt, chỉ còn lác đác vài mặt hàng như cá đóng hộp, pate gan heo hay cá ngừ ngâm dầu.

Đại diện hệ thống Bách Hóa Xanh cho biết đã nhanh chóng triển khai chính sách cho phép khách hàng đổi trả sản phẩm đồ hộp Hạ Long, kể cả khi đã mua quá 7 ngày, thời hạn thông thường của ngành hàng đồ khô. 

Khách hàng cần có hóa đơn mua hàng để được xác nhận, trong đó hóa đơn của khách hàng thành viên được lưu ngay trên ứng dụng.

Một hệ thống bán lẻ lớn khác cũng cho biết đã chủ động yêu cầu nhà cung cấp ban hành chính sách thu hồi để triển khai thống nhất, song phía công ty xin làm việc sau. 

Trong thời gian chờ, hệ thống này phải tự xây dựng phương án tạm thời nhằm xử lý các trường hợp khách hàng muốn đổi trả sản phẩm.

Theo một nhà bán lẻ, do các chuỗi siêu thị thường thanh toán cho nhà cung cấp sau 30-60 ngày nên các hệ thống có thể tạm thời sử dụng nguồn tiền này để ứng trả cho khách hàng. 

Lúng túng thu hồi đồ hộp Hạ Long - Ảnh 2.

Hệ thống bán lẻ "Bếp Diêm Phố" chủ động thu hồi pate của đồ hộp Hạ Long - Ảnh chụp màn hình

Đến sáng 12-1, Fanpage và website của Đồ hộp Hạ Long vẫn chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào liên quan đến việc thu hồi sản phẩm.

Tại Hà Nội, chuỗi Bếp Diêm Phố đã phản ứng nhanh khi thông báo thu hồi toàn bộ sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long mà người tiêu dùng đã mua trong 2 ngày (8 và 9-1). 

Chuỗi này cho biết sẽ làm việc với công ty để hoàn hàng và yêu cầu hoàn tiền. Đáng chú ý, Bếp Diêm Phố còn hỗ trợ thu hồi hộ sản phẩm mua từ chuỗi bán lẻ khác dù chưa có chính sách tương tự (chưa rõ có ứng tiền hoàn trả trước hay không – PV).

Đại diện nhà bán lẻ này chia sẻ, họ nhập hàng từ Đồ hộp Hạ Long vì tin tưởng thương hiệu lớn nên khi sự cố xảy ra, cửa hàng là nơi chịu áp lực trực tiếp từ người tiêu dùng trong khi việc đòi tiền, hoàn hàng từ nhà cung cấp lại rất khó khăn.

Lúng túng thu hồi đồ hộp Hạ Long - Ảnh 3.

Khu vực kinh doanh đồ hộp của một siêu thị sáng nay 12-1

Hiện nhiều hệ thống lớn như WinMart và Bách Hóa Xanh đã thông báo chấp nhận đổi trả, hoàn tiền cho các sản phẩm pate và cá ngừ còn nguyên vẹn, chưa qua sử dụng, có đầy đủ tem nhãn và hóa đơn. 

Tuy nhiên, khách hàng phải quay lại đúng chi nhánh đã mua để được xử lý do liên quan đến chứng từ kế toán.

Nhân viên WinMart tại TPHCM cho biết thời gian đổi trả thường giới hạn trong 2–3 ngày kể từ thời điểm mua. "Khách hàng mua ở chi nhánh nào thì đến chi nhánh đó để đổi trả; thời hạn cụ thể cần liên hệ trực tiếp với nơi mua hàng" – nhân viên này nói.

Tin liên quan

Highlands Coffee xác nhận có mua hạt sen và vải đóng hộp từ "đồ hộp Hạ Long"

Highlands Coffee xác nhận có mua hạt sen và vải đóng hộp từ "đồ hộp Hạ Long"

(NLĐO) – Việc tạm ngưng các món từ vải và sen chỉ xảy ra tại một số cửa hàng Highlands Coffee do "đồ hộp Hạ Long" không phải là nhà cung cấp duy nhất

Highlands Coffee tạm ngừng bán trà sen vàng và trà vải liên quan Đồ hộp Hạ Long?

(NLĐO) - Trà sen vàng và trà vải là 2 loại thức uống quen thuộc của nhiều khách hàng khi đến với chuỗi trà và cà phê Highlands Coffee

The Coffee House bất ngờ xác nhận dùng nguyên liệu từ "đồ hộp Hạ Long"

(NLĐO) – Dù không bị réo tên trong vụ "đồ hộp Hạ Long" với vai trò là khách hàng nhưng The Coffee House bất ngờ xác nhận có dùng nguyên liệu của hãng đồ hộp này

Winmart bách hóa xanh trả hàng hoàn tiền thu hồi đồ hộp Hạ Long Bếp Diêm Phố
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo