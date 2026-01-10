HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

The Coffee House bất ngờ xác nhận dùng nguyên liệu từ "đồ hộp Hạ Long"

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Dù không bị réo tên trong vụ "đồ hộp Hạ Long" với vai trò là khách hàng nhưng The Coffee House bất ngờ xác nhận có dùng nguyên liệu của hãng đồ hộp này

Sáng 10-1, Fanpage chính thức của chuỗi trà, cà phê The Coffee House bất ngờ đăng tải thông báo làm rõ một số nội dung liên quan đến nguồn nguyên liệu liên quan đến công ty CP Đồ hộp Hạ Long đang được dư luận quan tâm. 

Theo đó, The Coffee House khẳng định sản phẩm Bánh mì Pate Cột Đèn của chuỗi hoàn toàn không sử dụng pate hoặc bất kỳ sản phẩm chế biến từ thịt nào của Công ty CP đồ hộp Hạ Long, cũng như hoàn toàn không liên quan đến công ty này trong bất kỳ khâu sản xuất hay cung ứng nào.

The Coffee House xác nhận sử dụng nguyên liệu từ đồ hộp Hạ Long gây xôn xao - Ảnh 2.

Chi nhánh The Coffee House trên đường Điện Biên Phủ

"Đối với Trà Phúc Kiến sen vải và Americano vải, do có sử dụng một thành phần nguyên liệu từ nhà cung cấp nêu trên, The Coffee House đã chủ động tạm dừng phục vụ để chuyển sang nguồn cung thay thế đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về an toàn và chất lượng" – thông báo viết.

The Coffee House cho biết quyết định trên được đưa ra nhằm bảo đảm sự an tâm cho khách hàng, "dù có thể gây ra một số bất tiện trong ngắn hạn". 

Tham khảo trên website The Coffee House sáng 10-1, hai món Trà Phúc Kiến sen vải và Americano vải hiện không còn trong danh mục sản phẩm trong khi các món từ sen như Oolong tứ quý sen vẫn còn.

Thông báo trên nhận được "mưa" lời khen từ cộng đồng mạng do sự minh bạch với khách hàng. 

The Coffee House xác nhận sử dụng nguyên liệu từ đồ hộp Hạ Long gây xôn xao - Ảnh 3.

Trước đó, khi cộng đồng mạng phát hiện báo cáo tài chính bán niên 2025 của công ty Đồ hộp Hạ Long ghi nhận khách hàng là Công ty CP Dịch vụ Cà phê Cao Nguyên (chủ thương hiệu Highlands Coffee) có nợ phải thu hơn 3 tỉ đồng, chuỗi cà phê này cũng lên tiếng cho biết không thu mua, không sử dụng bất kỳ sản phẩm thịt heo chế biến nào của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long trong toàn bộ các sản phẩm đang phục vụ tại hệ thống cửa hàng trên toàn quốc.

Highlands Coffee cũng đã ngừng phục vụ các sản phẩm có sử dụng nguyên liệu không phải thịt được cung ứng từ Công ty CP Đồ hộp Hạ Long.

"Chúng tôi đang theo dõi sát sao các diễn biến liên quan và sẽ chờ kết luận chính thức từ các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. 

Dự kiến trong vài ngày tới, sau khi hoàn tất việc chuyển đổi sang các nhà cung cấp thay thế đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm và chất lượng, Highlands Coffee sẽ phục vụ trở lại các sản phẩm này" – thông cáo báo chí cho biết.

Tuy nhiên, nhãn hàng này không nêu tên sản phẩm cụ thể mà chuỗi này mua từ nhà cung cấp đồ hộp Hạ Long.

The Coffee House xác nhận sử dụng nguyên liệu từ đồ hộp Hạ Long gây xôn xao - Ảnh 4.

Đồ hộp Hạ Long không chỉ có sản phẩm chế biến từ cá, thịt

Theo chuyên gia F&B Đỗ Duy Thanh, trong giai đoạn nhạy cảm như vụ "đồ hộp Hạ Long", các chuỗi kinh doanh ẩm thực cần xác lập đúng tư duy quản trị. Đó là, trong khủng hoảng tiềm ẩn, ưu tiên bảo vệ niềm tin khách hàng hơn bảo vệ doanh thu ngắn hạn. Phản ứng sớm và quyết liệt luôn rẻ hơn xử lý hậu quả muộn.

Đồ hộp Hạ Long là một công ty lâu đời trong ngành thực phẩm chế biến nên có danh mục hàng hóa khá dài.

Bên cạnh các sản phẩm chế biến từ thịt, cá thì nhóm trái cây và nông sản cũng rất nổi tiếng với 3 dòng chính là: hạt sen nước đường, vải thiều nước đường và đào tươi ngâm nước đường.

The Coffee House xác nhận sử dụng nguyên liệu từ đồ hộp Hạ Long gây xôn xao - Ảnh 5.


