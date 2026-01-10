HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Highlands Coffee tạm ngừng bán trà sen vàng và trà vải liên quan Đồ hộp Hạ Long?

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) - Trà sen vàng và trà vải là 2 loại thức uống quen thuộc của nhiều khách hàng khi đến với chuỗi trà và cà phê Highlands Coffee

Ngày 10-1, các "tín đồ" của Highlands Coffee đồng loạt phản ánh họ không còn đặt được món trà sen vàng và trả vải của thương hiệu này trên các ứng dụng giao hàng.

TIN LIÊN QUAN

Đây là 2 loại thức uống được xem là "best seller" của thương hiệu F&B này, cũng là món quen thuộc của nhiều khách hàng khi đến với chuỗi trà và cà phê Highlands Coffee.

Dấu hiệu này khiến nhiều người nghi ngờ loại nguyên liệu được cung ứng bởi Công ty CP Đồ hộp Hạ Long mà Highlands Coffee đề cập trong thông báo chiều 9-1 chính là hạt sen và trái vải đóng hộp.

Đầu giờ chiều 10-1, phóng viên Báo Người Lao Động đã liên hệ với bộ phận truyền thông Highlands Coffee nhưng được trả lời chưa thể xác nhận các món ngừng phục vụ do sử dụng nguyên liệu từ nhà cung cấp Đồ hộp Hạ Long. Đại diện này cho biết sẽ cung cấp thông tin chi tiết sau.

Cụ thể, trong thông báo chiều 9-1, Highlands Coffee khẳng định không thu mua, không sử dụng bất kỳ sản phẩm thịt heo hay pate nào của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long trong toàn bộ hệ thống cửa hàng. Tuy nhiên, thương hiệu này cho biết đã ngừng phục vụ các sản phẩm có sử dụng nguyên liệu không phải thịt được cung ứng bởi Công ty CP Thực phẩm Đồ hộp Hạ Long nhưng không nêu tên sản phẩm cụ thể.

"Chúng tôi đang theo dõi sát sao các diễn biến liên quan và sẽ chờ kết luận chính thức từ các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Dự kiến trong vài ngày tới, sau khi hoàn tất việc chuyển đổi sang các nhà cung cấp thay thế đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm và chất lượng, Highlands Coffee sẽ phục vụ trở lại các sản phẩm này" – thông báo nêu rõ.

Trên một số kênh bán hàng online, phóng viên Báo Người Lao Động nhận thấy Grabfood không đặt được các món từ trà sen, còn Shopeefood và website của Highlands Coffee vẫn đặt được món này.

Trà sen vàng Highlands Coffee gây bão sau thông báo gây sốc về nguyên liệu - Ảnh 3.

Vào lúc 13 giờ ngày 10-1, người dùng không thể đặt các món trà sen vàng trên Grabfood

Trà sen vàng Highlands Coffee gây bão sau thông báo gây sốc về nguyên liệu - Ảnh 4.

Trong khi trên app Shopee và website Highlands Coffee vẫn còn món này trong menu

Thông báo của Highlands Coffee trên fanpage 1,7 triệu lượt theo dõi trước vụ việc Đồ hộp Hạ Long khiến cộng đồng mạng thêm dậy sóng. Nhiều người cho rằng thông báo này thiếu minh bạch. Sau 15 giờ đăng tải, dòng trạng thái này nhận gần 7.800 biểu tượng phẫn nộ.

Trước đó, trong báo cáo tài chính bán niên 2025, Đồ hộp Hạ Long, ghi nhận Công ty CP Dịch vụ Cà phê Cao Nguyên (đơn vị chủ quản thương hiệu Highlands Coffee) có nợ phải thu hơn 3 tỉ đồng.

Ngoài các sản phẩm từ thịt, Đồ hộp Hạ Long còn cung cấp các sản phẩm được làm từ cá, trái cây và nông sản (sen, vải, đào ngâm đường).

Món trà sen vàng bị réo tên sau thông báo gây bão của Highlands Coffee trong vụ "đồ hộp Hạ Long" - Ảnh 1.

Ngoài các món từ thịt, Đồ hộp Hạ Long còn có các món từ cá và nông sản đóng hộp

Trà sen vàng Highlands Coffee gây bão sau thông báo gây sốc về nguyên liệu - Ảnh 5.


Highlands Coffee pate trà đào đồ hộp hạ long trà sen vàng trà vải
