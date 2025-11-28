HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nhiều di vật được tìm thấy bên cạnh 3 bộ hài cốt liệt sĩ ở Eo Bù - Chút Mút

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - 3 hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập tại Eo Bù - Chút Mút (tỉnh Quảng Trị) cùng nhiều di vật còn nguyên vẹn, để lại xúc động cho người tham gia tìm kiếm.

Những di vật xúc động bên cạnh 3 liệt sĩ ở Eo Bù - Chút Mút - Ảnh 1.

Lễ truy điệu diễn ra trang nghiêm tại Nghĩa trang liệt sĩ Mai Thủy - Ảnh Hoàng Phúc

Ngày 28-11, tại Nghĩa trang liệt sĩ Mai Thủy (xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị), Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trường Phú đã tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 3 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại bản Chút Mút, xã Kim Ngân.

Theo một già làng ở bản Chút Mút, nơi đây từng là điểm cuối của tuyến đường nối đông - tây Trường Sơn trong kháng chiến chống Mỹ. Vùng Eo Bù - Chút Mút khi đó là "tuyến lửa" ác liệt, nơi nhiều cán bộ, bộ đội và thanh niên xung phong đã ngã xuống trong quá trình mở đường, thông tuyến, trung chuyển quân lương và vũ khí vào chiến trường miền Nam.

Từ giữa tháng 8-2025 đến nay, sau quá trình khảo sát địa hình, đối chiếu tài liệu và thu thập thông tin nhân chứng, Đội quy tập 589 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị) đã tìm kiếm và quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực bản Chút Mút, xã Kim Ngân (trước đây thuộc xã Kim Thủy, tỉnh Quảng Bình cũ).

Những di vật xúc động bên cạnh 3 liệt sĩ ở Eo Bù - Chút Mút - Ảnh 2.

Người dân và chính quyền xã Trường Phú dâng hương, hoa tưởng niệm các liệt sĩ.

Các hài cốt được phát hiện ở độ sâu khoảng 1,2m, bọc trong tăng - võng, kèm theo nhiều di vật như giày dép, cúc áo, thắt lưng bộ đội, ví, dây thông tin, đài radio…

Trong không khí trang nghiêm tại lễ truy điệu, đại diện lãnh đạo xã Trường Phú xúc động đọc điếu văn, bày tỏ lòng tri ân đối với những người con ưu tú đã chiến đấu và hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. 

Đảng bộ và chính quyền các xã Trường Phú, Kim Ngân khẳng định sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực xây dựng quê hương giàu đẹp - văn minh, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các liệt sĩ.

Sau lễ truy điệu, các đại biểu và đông đảo người dân đã dâng hương, dâng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ. Lực lượng chức năng tiến hành an táng các hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Mai Thủy.

Tin liên quan

Truy điệu, an táng nhiều hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong Hang Tám Cô

Truy điệu, an táng nhiều hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong Hang Tám Cô

(NLĐO) - Nhiều hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy trong Hang Tám Cô ở Quảng Trị đã được truy điệu, an táng trong không khí thiêng liêng giữa đại ngàn Trường Sơn.

Hình ảnh loạt di vật khắc ký hiệu quan trọng chôn kèm hài cốt liệt sĩ

(NLĐO) - Nhiều hài cốt liệt sĩ được quy tập kèm theo di vật là các biển nhôm, nhựa khắc ký hiệu quan trọng, đến nay vẫn đang được "giải mã"

Đề xuất công nhận liệt sĩ với nhân viên y tế hi sinh khi làm nhiệm vụ

(NLĐO)- Đại biểu Quốc hội Trần Khánh Thu cho rằng cần có cơ chế bảo vệ nhân viên y tế trong mọi tình huống.

Quảng Trị tỉnh Quảng Bình thanh niên xung phong Trường Sơn hài cốt liệt sĩ lễ truy điệu kháng chiến chống mỹ an táng liệt sĩ xã Trường Phú xã Kim Ngân Eo Bù Chút Mút di vật liệt sĩ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo