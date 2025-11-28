Lễ truy điệu diễn ra trang nghiêm tại Nghĩa trang liệt sĩ Mai Thủy - Ảnh Hoàng Phúc

Ngày 28-11, tại Nghĩa trang liệt sĩ Mai Thủy (xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị), Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trường Phú đã tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 3 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại bản Chút Mút, xã Kim Ngân.

Theo một già làng ở bản Chút Mút, nơi đây từng là điểm cuối của tuyến đường nối đông - tây Trường Sơn trong kháng chiến chống Mỹ. Vùng Eo Bù - Chút Mút khi đó là "tuyến lửa" ác liệt, nơi nhiều cán bộ, bộ đội và thanh niên xung phong đã ngã xuống trong quá trình mở đường, thông tuyến, trung chuyển quân lương và vũ khí vào chiến trường miền Nam.

Từ giữa tháng 8-2025 đến nay, sau quá trình khảo sát địa hình, đối chiếu tài liệu và thu thập thông tin nhân chứng, Đội quy tập 589 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị) đã tìm kiếm và quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực bản Chút Mút, xã Kim Ngân (trước đây thuộc xã Kim Thủy, tỉnh Quảng Bình cũ).

Người dân và chính quyền xã Trường Phú dâng hương, hoa tưởng niệm các liệt sĩ.

Các hài cốt được phát hiện ở độ sâu khoảng 1,2m, bọc trong tăng - võng, kèm theo nhiều di vật như giày dép, cúc áo, thắt lưng bộ đội, ví, dây thông tin, đài radio…

Trong không khí trang nghiêm tại lễ truy điệu, đại diện lãnh đạo xã Trường Phú xúc động đọc điếu văn, bày tỏ lòng tri ân đối với những người con ưu tú đã chiến đấu và hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đảng bộ và chính quyền các xã Trường Phú, Kim Ngân khẳng định sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực xây dựng quê hương giàu đẹp - văn minh, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các liệt sĩ.

Sau lễ truy điệu, các đại biểu và đông đảo người dân đã dâng hương, dâng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ. Lực lượng chức năng tiến hành an táng các hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Mai Thủy.