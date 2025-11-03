Hình ảnh loạt di vật khắc ký hiệu quan trọng chôn kèm hài cốt liệt sĩ

Ngày 3-11, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4, cho biết đơn vị sẽ triển khai mở rộng khu vực tìm kiếm sau khi cất bốc được 2 hài cốt liệt sĩ tại thôn Xa Re, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị.

Biển nhôm khắc dòng ký hiệu "SH 1- 99X" chôn kèm hài cốt liệt sĩ được quy tập ngày 1-11

Biển nhôm khắc dòng ký hiệu "SH-18-15X" chôn kèm hài cốt liệt sĩ được quy tập vào tháng 8-2025

Biển nhôm khắc dòng ký hiệu "SH-2-526" chôn cùng hài cốt liệt sĩ được tìm thấy vào tháng 5-2025

Biển nhỏ đeo tay làm bằng nhựa có dòng chữ “SH-18-47X” được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ vào tháng 5-2025

Trước đó, 2 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở độ sâu 0,8 - 1 m, được bọc trong bao tử sĩ kèm các di vật như: tăng nguyên tấm, vải dù, dây dù, cúc áo, đế giày, khuy giày, mắt nịt, nắp hộp dầu, lọ thủy tinh, dây thông tin…

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đang mở rộng khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại thôn Xa Re, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Duy Đông

Đặc biệt, hài cốt liệt sĩ số 2 quy tập ngày 1-11 có di vật là một biển nhỏ làm bằng nhôm có ký hiệu "SH 1- 99X".

Được biết, từ ngày 19-5 đến nay, tại thôn Xa Re (xã Khe Sanh) Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đã tìm kiếm, quy tập được 24 hài cốt liệt sĩ và đã tổ chức an táng 22 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang xã Khe Sanh.

Trong số những hài cốt liệt sĩ tìm thấy, có nhiều hài cốt liệt sĩ chôn kèm theo các di vật là các biển làm bằng nhôm, nhựa khắc các ký hiệu như: "SH-18-15X", "SH-18-47X", "SH-2-526"...