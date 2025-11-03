HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự Xã hội

Hình ảnh loạt di vật khắc ký hiệu quan trọng chôn kèm hài cốt liệt sĩ

Đức Nghĩa

(NLĐO) - Nhiều hài cốt liệt sĩ được quy tập kèm theo di vật là các biển nhôm, nhựa khắc ký hiệu quan trọng, đến nay vẫn đang được "giải mã"

Ngày 3-11, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4, cho biết đơn vị sẽ triển khai mở rộng khu vực tìm kiếm sau khi cất bốc được 2 hài cốt liệt sĩ tại thôn Xa Re, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị.

Di vật khắc ký hiệu chôn kèm hài cốt liệt sĩ tại Quảng Trị - Ảnh 1.

Biển nhôm khắc dòng ký hiệu "SH 1- 99X" chôn kèm hài cốt liệt sĩ được quy tập ngày 1-11

Di vật khắc ký hiệu chôn kèm hài cốt liệt sĩ tại Quảng Trị - Ảnh 2.

Biển nhôm khắc dòng ký hiệu "SH-18-15X" chôn kèm hài cốt liệt sĩ được quy tập vào tháng 8-2025

Di vật khắc ký hiệu chôn kèm hài cốt liệt sĩ tại Quảng Trị - Ảnh 3.

Biển nhôm khắc dòng ký hiệu "SH-2-526" chôn cùng hài cốt liệt sĩ được tìm thấy vào tháng 5-2025

Di vật khắc ký hiệu chôn kèm hài cốt liệt sĩ tại Quảng Trị - Ảnh 4.

Biển nhỏ đeo tay làm bằng nhựa có dòng chữ “SH-18-47X” được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ vào tháng 5-2025

Trước đó, 2 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở độ sâu 0,8 - 1 m, được bọc trong bao tử sĩ kèm các di vật như: tăng nguyên tấm, vải dù, dây dù, cúc áo, đế  giày, khuy giày, mắt nịt, nắp hộp dầu, lọ thủy tinh, dây thông tin…

Di vật khắc ký hiệu chôn kèm hài cốt liệt sĩ tại Quảng Trị - Ảnh 5.

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đang mở rộng khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại thôn Xa Re, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Duy Đông

Đặc biệt, hài cốt liệt sĩ số 2 quy tập ngày 1-11 có di vật là một biển nhỏ làm bằng nhôm có ký hiệu "SH 1- 99X".

Được biết, từ ngày 19-5 đến nay, tại thôn Xa Re (xã Khe Sanh) Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đã tìm kiếm, quy tập được 24 hài cốt liệt sĩ và đã tổ chức an táng 22 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang xã Khe Sanh.

Trong số những hài cốt liệt sĩ tìm thấy, có nhiều hài cốt liệt sĩ chôn kèm theo các di vật là các biển làm bằng nhôm, nhựa khắc các ký hiệu như: "SH-18-15X", "SH-18-47X", "SH-2-526"...

Xúc động lễ truy điệu, an táng 34 hài cốt liệt sĩ quy tập ở Thành cổ Quảng Trị và Trường Bồ Đề

Xúc động lễ truy điệu, an táng 34 hài cốt liệt sĩ quy tập ở Thành cổ Quảng Trị và Trường Bồ Đề

(NLĐO) - Dưới cơn mưa nặng hạt do ảnh hưởng của bão số 12 Fengshen, lễ truy điệu, an táng 34 hài cốt liệt sĩ đã diễn ra trong không khí xúc động, trang nghiêm

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng tri ân các anh hùng liệt sĩ ở Quảng Trị

(NLĐO) - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác đã kính cẩn nghiêng mình, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ

Tôn tạo Thành cổ Quảng Trị, phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ

(NLĐO) - Trong quá trình tôn tạo Thành cổ Quảng Trị, đơn vị thi công đã phát hiện nhiều di vật của bộ đội và qua tìm kiếm đã quy tập 6 hài cốt liệt sĩ

