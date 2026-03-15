Nhiều địa phương đã đạt tỉ lệ trên 90% cử tri hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử

Theo thông tin từ Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, tính đến 13 giờ 15 ngày 15-3, nhiều địa phương trên cả nước đã đạt tỉ lệ trên 90% cử tri hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Thanh trao đổi với báo chí tại Trung tâm báo chí bầu cử. Ảnh: Văn Duẩn

Trong đó, dẫn đầu là tỉnh Lào Cai với 97,96% cử tri đi bỏ phiếu; tiếp đó là tỉnh Điện Biên với 96,43%; Tuyên Quang 95,5%; Lai Châu 95,03%; Lạng Sơn 93,5%; Hà Tĩnh 91,83%...

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao các cơ quan báo chí đưa tin về bầu cử

Sáng 15-3, sau khi tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031 tại khu vực bỏ phiếu số 14 của TPHCM (Trường THCS Đỗ Văn Dậy, xã Hóc Môn), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, đã bay ra Hà Nội và đã tới thăm, động viên phóng viên các cơ quan báo chí đang tác nghiệp đưa tin về công tác bầu cử tại Trung tâm báo chí (Nhà Quốc hội, Hà Nội).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, động viên cán bộ Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia và phóng viên báo chí tại Nhà Quốc hội

Tại Trung tâm báo chí, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tới thăm, động viên phóng viên các cơ quan báo chí đưa tin về công tác bầu cử. Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao các bài viết có sức lan tỏa rất lớn trong xã hội, Chủ tịch Quốc hội cho biết ông đã đọc nhiều bài viết ấn tượng, có chiều sâu, vừa mang tính lý luận, vừa mang tính thực tiễn rất cao trong cuộc bầu cử lần này.

"Qua cuộc bầu cử lần này, sẽ chứng minh năng lực, trình độ, trí tuệ, bản lĩnh của các nhà báo. Tôi đánh giá rất cao sự vào cuộc hết sức quyết liệt của các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương, đã tạo được sinh khí hồ hởi, phấn khởi trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, tập trung cho công tác bầu cử" - Chủ tịch Quốc hội bày tỏ.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Hôm nay, ngày 15-3, cả nước đi bầu cử nhưng công việc vẫn chưa xong. Các cơ quan, đơn vị phải tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; Kết luận số 03-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW; quan tâm theo dõi, chỉ đạo sát sao để cuộc bầu cử này thành công tốt đẹp.

Chủ tịch Quốc hội cũng ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ giữa các tiểu ban phục vụ bầu cử, đặc biệt là Tiểu ban an ninh trật tự. Trong nhiều ngày qua, lực lượng quân đội và công an đã nỗ lực làm việc, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử.

Điều quan trọng hơn cả, theo Chủ tịch Quốc hội, là "ý Đảng hợp với lòng dân", khi người dân cả nước hồ hởi, phấn khởi chờ đợi Ngày bầu cử để thực hiện quyền làm chủ, quyền bầu cử và nghĩa vụ thiêng liêng của công dân, nhất là trong bối cảnh kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. Cuộc bầu cử lần này để chọn những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, năng lực, có tâm, có tầm để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.