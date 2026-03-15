Nhiều địa phương đã đạt tỉ lệ trên 90% cử tri hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Nhiều địa phương đã đạt tỉ lệ trên 90% cử tri hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử

Tin-ảnh, clip: Văn Duẩn

(NLĐO) - Đến 13 giờ 15 ngày 15-3, nhiều địa phương trên cả nước đã đạt tỉ lệ trên 90% cử tri hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Theo thông tin từ Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, tính đến 13 giờ 15 ngày 15-3, nhiều địa phương trên cả nước đã đạt tỉ lệ trên 90% cử tri hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Nhiều địa phương đã đạt tỉ lệ trên 90% cử tri hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Thanh trao đổi với báo chí tại Trung tâm báo chí bầu cử. Ảnh: Văn Duẩn

Trong đó, dẫn đầu là tỉnh Lào Cai với 97,96% cử tri đi bỏ phiếu; tiếp đó là tỉnh Điện Biên với 96,43%; Tuyên Quang 95,5%; Lai Châu 95,03%; Lạng Sơn 93,5%; Hà Tĩnh 91,83%...

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao các cơ quan báo chí đưa tin về bầu cử

Sáng 15-3, sau khi tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031 tại khu vực bỏ phiếu số 14 của TPHCM (Trường THCS Đỗ Văn Dậy, xã Hóc Môn), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, đã bay ra Hà Nội và đã tới thăm, động viên phóng viên các cơ quan báo chí đang tác nghiệp đưa tin về công tác bầu cử tại Trung tâm báo chí (Nhà Quốc hội, Hà Nội).

Nhiều địa phương đã đạt tỉ lệ trên 90% cử tri hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, động viên cán bộ Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia và phóng viên báo chí tại Nhà Quốc hội

Tại Trung tâm báo chí, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tới thăm, động viên phóng viên các cơ quan báo chí đưa tin về công tác bầu cử. Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao các bài viết có sức lan tỏa rất lớn trong xã hội, Chủ tịch Quốc hội cho biết ông đã đọc nhiều bài viết ấn tượng, có chiều sâu, vừa mang tính lý luận, vừa mang tính thực tiễn rất cao trong cuộc bầu cử lần này.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, động viên cán bộ Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia và phóng viên báo chí tại Nhà Quốc hội. Clip: Văn Duẩn

"Qua cuộc bầu cử lần này, sẽ chứng minh năng lực, trình độ, trí tuệ, bản lĩnh của các nhà báo. Tôi đánh giá rất cao sự vào cuộc hết sức quyết liệt của các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương, đã tạo được sinh khí hồ hởi, phấn khởi trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, tập trung cho công tác bầu cử" - Chủ tịch Quốc hội bày tỏ.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Hôm nay, ngày 15-3, cả nước đi bầu cử nhưng công việc vẫn chưa xong. Các cơ quan, đơn vị phải tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; Kết luận số 03-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW; quan tâm theo dõi, chỉ đạo sát sao để cuộc bầu cử này thành công tốt đẹp.

Nhiều địa phương đã đạt tỉ lệ trên 90% cử tri hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử - Ảnh 3.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, động viên cán bộ Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia

Chủ tịch Quốc hội cũng ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ giữa các tiểu ban phục vụ bầu cử, đặc biệt là Tiểu ban an ninh trật tự. Trong nhiều ngày qua, lực lượng quân đội và công an đã nỗ lực làm việc, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử.

Điều quan trọng hơn cả, theo Chủ tịch Quốc hội, là "ý Đảng hợp với lòng dân", khi người dân cả nước hồ hởi, phấn khởi chờ đợi Ngày bầu cử để thực hiện quyền làm chủ, quyền bầu cử và nghĩa vụ thiêng liêng của công dân, nhất là trong bối cảnh kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. Cuộc bầu cử lần này để chọn những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, năng lực, có tâm, có tầm để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tin liên quan

Hình ảnh lãnh đạo TPHCM tham gia bầu cử

Hình ảnh lãnh đạo TPHCM tham gia bầu cử

(NLĐO) - Sáng 15-3, hòa chung không khí ngày hội non sông, lãnh đạo TPHCM đã tham gia bỏ phiếu thực hiện quyền công dân của mình

Văn nghệ sĩ nô nức đi bầu cử, gửi gắm niềm tin vào tương lai đất nước

(NLĐO) – Hòa mình trong 79 triệu cử tri đi bầu, văn nghệ sĩ nô nức đi bầu cử thực hien nghĩa vụ công dân trong niềm phấn khởi

Cử tri 103 tuổi đi bỏ phiếu từ cuộc bầu cử đầu tiên năm 1946 tới nay

(NLĐO)- Cụ Ngô Văn Sinh, 103 tuổi, bày tỏ vẫn hồi hộp, xúc động như lần bầu cử đầu tiên năm 1946, chỉ khác là quê hương sau 80 năm đã giàu đẹp hơn rất nhiều.

bầu cử hội đồng bầu cử quốc gia bầu cử quốc hội khóa XVI bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo