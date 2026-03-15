Văn hóa - Văn nghệ

Văn nghệ sĩ nô nức đi bầu cử, gửi gắm niềm tin vào tương lai đất nước

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) – Hòa mình trong 79 triệu cử tri đi bầu, văn nghệ sĩ nô nức đi bầu cử thực hien nghĩa vụ công dân trong niềm phấn khởi

Văn nghệ sĩ nô nức đi bầu cử, gửi gắm niềm tin vào tương lai đất nước - Ảnh 1.

NSND Trịnh Kim Chi

Sáng 15-3, trong không khí trang trọng và rộn ràng của Ngày hội non sông, cử tri trên khắp mọi miền đất nước nô nức đến các điểm bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Hòa chung dòng chảy ấy, đông đảo văn nghệ sĩ – những người hoạt động trong lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, âm nhạc, mỹ thuật, văn học… – cũng có mặt từ sớm tại các khu vực bầu cử ở địa phương, mang theo niềm tự hào và sự kỳ vọng vào những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Văn nghệ sĩ nô nức đi bầu cử, gửi gắm niềm tin vào tương lai đất nước - Ảnh 2.

Ca sĩ Phương Thanh

NSND Mỹ Uyên cho biết ngay từ sáng sớm, nhiều văn nghệ sĩ tại TP HCM đã nhận được tin nhắn từ Ủy ban Bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung: "Ủy ban Bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng kính mời cử tri Thành phố tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 vào ngày 15 tháng 3 năm 2026". 

Lời nhắc trang trọng ấy như một tín hiệu mở đầu cho ngày hội lớn của toàn dân, khiến nhiều nghệ sĩ xúc động khi cảm nhận rõ ràng hơn trách nhiệm công dân của mình. Không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng, ngày bầu cử còn được nhiều nghệ sĩ gọi bằng cái tên đầy cảm xúc: "Ngày hội của lòng tin và trách nhiệm công dân". Và tôi đã có mặt rất sớm để thực hiện nghĩa vụ của người công dân. Không khí thật sôi nổi và đầy quyết tâm".

Niềm tự hào khi thực hiện quyền công dân

Tại TP HCM, nhiều nghệ sĩ đến điểm bầu cử từ sớm. Không khí vừa trang nghiêm vừa rộn ràng khi người dân xếp hàng ngay ngắn, trao cho nhau những nụ cười thân thiện trong ngày hội lớn của đất nước.

Nghệ sĩ Quyền Linh chia sẻ: "Đi bầu cử luôn là khoảnh khắc khiến tôi xúc động. Lá phiếu tuy nhỏ nhưng chứa đựng niềm tin rất lớn của mỗi người dân. Với người làm nghệ thuật, chúng tôi càng cảm nhận rõ trách nhiệm của mình khi góp một phần tiếng nói vào sự lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho nhân dân".

Văn nghệ sĩ nô nức đi bầu cử, gửi gắm niềm tin vào tương lai đất nước - Ảnh 3.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi

Văn nghệ sĩ nô nức đi bầu cử, gửi gắm niềm tin vào tương lai đất nước - Ảnh 4.

GSTS Nguyễn Xuân Tiên (Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP HCM)

Văn nghệ sĩ nô nức đi bầu cử, gửi gắm niềm tin vào tương lai đất nước - Ảnh 5.

Ca sĩ Quốc Đại

Ở nhiều địa phương, các văn nghệ sĩ cũng xuất hiện trong trang phục giản dị nhưng đầy trang trọng. Có người tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa bên cạnh lá cờ Tổ quốc, có người chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội như một lời nhắc nhở về trách nhiệm công dân.

NSƯT Huỳnh Nhật Danh – biên đạo múa tại Caabf Thơ - cho biết ngày bầu cử luôn mang lại cho ông cảm giác thiêng liêng: "Lá phiếu của mỗi người là sự gửi gắm niềm tin. Tôi tin rằng những đại biểu được nhân dân lựa chọn sẽ tiếp tục cống hiến, đưa đất nước phát triển mạnh mẽ hơn, đời sống nhân dân ngày càng tốt đẹp".

Văn nghệ sĩ nô nức đi bầu cử, gửi gắm niềm tin vào tương lai đất nước - Ảnh 6.

NSND Tự Long


Nghệ sĩ gửi gắm kỳ vọng vào những đại biểu của nhân dân

Với nhiều văn nghệ sĩ, ngày bầu cử không chỉ là việc thực hiện quyền công dân mà còn là dịp để bày tỏ mong muốn về một tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật. 

Ca sĩ Đông Quân bày tỏ: "Chúng tôi kỳ vọng những đại biểu được bầu sẽ tiếp tục quan tâm đến đời sống văn hóa, tạo điều kiện để nghệ thuật phát triển, để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội".

Văn nghệ sĩ nô nức đi bầu cử, gửi gắm niềm tin vào tương lai đất nước - Ảnh 7.

Nghệ sĩ hát bội Nguyễn Thanh Bình

Trong khi đó, GSTS Nguyễn Xuân Tiên – Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP HCM - chia sẻ rằng mỗi lần đi bầu cử ông đều cảm thấy tràn đầy năng lượng tích cực: "Tôi luôn tin rằng đất nước mình đang đi đúng hướng. Khi người dân tin tưởng lựa chọn những người có tâm, có tầm, thì đó chính là nền tảng để đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc".

Nhiều nghệ sĩ trẻ như: Phương Mỹ Chi, Trọng Tánh, Lê Thanh Thảo, Đình Khang…cũng xem ngày bầu cử là dịp để thể hiện trách nhiệm của thế hệ mình đối với tương lai dân tộc. 

Các nghệ sĩ tên tuổi trong cả nước cũng đã đến điểm bầu cử thật sớm để hoàn thành nghĩa vụ công dân như: NSND Tự Long, soạn giả Nhâm Hùng, soạn giả Hoàng Song Việt, ca sĩ Quốc Đại, Duyên Quỳnh, NSND Trịnh Kim Chi, ca sĩ Phương Thanh...

Văn nghệ sĩ nô nức đi bầu cử, gửi gắm niềm tin vào tương lai đất nước - Ảnh 8.

NSND Mỹ Uyên

Văn nghệ sĩ nô nức đi bầu cử, gửi gắm niềm tin vào tương lai đất nước - Ảnh 9.

Thành viên của Ban nhạc Bức tường

Văn nghệ sĩ nô nức đi bầu cử, gửi gắm niềm tin vào tương lai đất nước - Ảnh 10.

MC Quyền Linh

Họ cho rằng nghệ thuật không chỉ phản ánh đời sống mà còn góp phần lan tỏa tinh thần công dân, tinh thần xây dựng xã hội. Ngày hội của niềm tin và khát vọng Khắp các khu dân cư, từ thành thị đến nông thôn, từ miền núi đến hải đảo, không khí bầu cử diễn ra nghiêm túc, dân chủ và đầy phấn khởi. Những lá phiếu được cẩn trọng bỏ vào hòm phiếu như những lời gửi gắm thầm lặng về một tương lai tươi sáng.

Trong dòng người đi bầu cử hôm nay có công nhân, nông dân, trí thức, chiến sĩ lực lượng vũ trang… và cả những văn nghệ sĩ – những người bằng ngòi bút, giai điệu, vai diễn của mình đã và đang góp phần phản ánh hơi thở của cuộc sống.

Ngày 15-3 vì thế không chỉ là một mốc thời gian trong đời sống chính trị, mà còn là biểu tượng của sự đồng lòng và niềm tin của nhân dân đối với tương lai đất nước.

"Mỗi lần đi bầu cử, tôi luôn cảm nhận rõ ràng rằng đất nước này đang được xây dựng bằng niềm tin của hàng triệu con người. Và khi niềm tin ấy được đặt đúng chỗ, tương lai của dân tộc chắc chắn sẽ ngày càng rạng rỡ" – ca sĩ Quốc Đại tâm sự.


Văn nghệ sĩ TP HCM háo hức với hàng loạt chương trình chào đón Xuân Bính Ngọ 2026

