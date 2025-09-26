Lãnh đạo Đà Nẵng khảo sát các điểm du lịch phía Nam thành phố, nhiều kiến nghị nêu tại thực địa

Ngày 26-9, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - cùng đoàn công tác đã tiến hành khảo sát thực trạng công tác quản lý tại các điểm văn hóa, du lịch; công tác đầu tư, phát triển, khai thác dịch vụ du lịch tại xã đảo Tam Hải (TP Đà Nẵng).

Tại buổi khảo sát, lãnh đạo UBND xã đảo Tam Hải nêu một số đề xuất, kiến nghị về công tác quy hoạch tổng thể về phát triển du lịch toàn diện xã đảo Tam Hải; đầu tư hạ tầng giao thông kết nối thông suốt giữa các điểm du lịch.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (thứ hai từ phải sang) khảo sát tiềm năng du lịch tại xã đảo Tam Hải

Bên cạnh đó, xã Tam Hải kiến nghị đầu tư xây dựng các điểm cầu tàu cho cano cập bến khi đón khách, cập bến tại Bàn Than, Hòn Mang, Hòn Dứa. Cấp phép hoạt động các tuyến đường thủy ra Hòn Mang, Hòn Dứa và quanh đảo Tam Hải theo quy định.

Đề xuất bổ sung kinh phí để thực hiện đề án Bảo vệ môi trường và thu gom rác thải trên địa bàn xã để giải quyết vấn đề xây dựng môi trường xanh sạch đẹp gắn với du lịch biển xanh.

Ghi nhận các ý kiến, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi đề nghị UBND xã Tam Hải lập báo cáo đề án chi tiết về khai thác du lịch để báo cáo UBND TP xem xét trong cuộc họp tới.

Xã đảo Tam Hải cách trung tâm TP Đà Nẵng hơn 100 km.

Xã đảo Tam Hải có nguồn hải sản đa dạng, phong phú và rất đặc trưng. Đường bờ biển dài, bãi cát trắng, mịn cùng với những rặng phi lao đặc trưng của vùng biển đã làm nên một Tam Hải rất hoang sơ, mộc mạc; có cụm Danh thắng Bàn Than - Hòn Mang - Hòn Dứa đã được công nhận là Danh thắng Quốc gia.

Với lợi thế cảnh quan thiên nhiên rất đặc biệt kết hợp với con người thân thiện, Tam Hải có lợi thế phát triển ngư nghiệp và du lịch biển, du lịch sinh thái, văn hóa, cộng đồng...

Trong ngày 26-9, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cũng đi khảo sát các địa điểm du lịch tại phường Bàn Thạch, Quảng Phú, Hương Trà (thuộc TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cũ).