Nhiều điểm ngập tại phường Hiệp Bình được xử lý dứt điểm

Xuất phát từ yêu cầu thực tế của phường Hiệp Bình (TP HCM) và chỉ đạo của Sở Xây dựng TP HCM, Trung tâm Phát triển Hạ tầng kỹ thuật Thủ Đức cùng Xí nghiệp Thoát nước Đông Thành phố (thuộc Công ty TNHH MTV Thoát nước Đô thị TP HCM - UDC) đã khẩn trương triển khai các giải pháp cấp bách để chống ngập cục bộ tại hẻm 46, hẻm 30 và đường Kha Vạn Cân (đoạn từ đường số 20 đến đường số 19).

Tình trạng ngập tại hẻm 46 và hẻm 30 trước khi sửa chữa - Ảnh: UDC

Theo Xí nghiệp Thoát nước Đông Thành phố, khu vực này thường xuyên ngập do địa hình trũng thấp, chịu ảnh hưởng của mưa lớn và triều cường. Hệ thống van ngăn triều tại rạch Cầu Khỉ bị hư hỏng, tuyến đường Kha Vạn Cân chưa có cống thoát nước, khiến nước mưa đọng lâu, ảnh hưởng đến đời sống người dân và gây mất an toàn giao thông.

Để khắc phục, đơn vị đã vận hành và sửa chữa các van ngăn triều tại rạch Võ, rạch Cầu Khỉ; lắp đặt van tạm tại đầu hẻm 30 và đường số 44 để ngăn nước chảy ngược; nạo vét 22 miệng thu nước quanh khu chung cư Imperia.

Sau cơn mưa, hẻm 46 và hẻm 30 không còn tình trạng đọng nước - Ảnh: UDC

Ngoài ra, trên tuyến Kha Vạn Cân, Xí nghiệp cũng lắp đặt hai ống PVC D168, đào rãnh thu nước trong mảng xanh và mặt đường.

Sau khi hoàn thành, khu vực đã hết ngập, mặt đường khô ráo sau mưa, các điểm cuối hẻm 30 và đường 44 phát huy hiệu quả thoát nước rõ rệt.

Hiện, đơn vị này tiếp tục theo dõi, nạo vét 22 hầm ga, sửa chữa miệng thu nước hư hỏng và lắp van ngăn triều D2000 tại rạch Bà Đạt để tăng khả năng tiêu thoát nước lâu dài.

Tuyến đường Kha Vạn Cân trước và sau khi cải tạo hệ thống thoát nước - Ảnh: UDC

Ngày 27-10 qua, UBND phường Hiệp Bình đã gửi thư cảm ơn Công ty TNHH MTV Thoát nước Đô thị TP HCM và Xí nghiệp Thoát nước Đông Thành phố vì đã tích cực tham gia hỗ trợ công tác xử lý sự cố hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo an toàn giao thông cho nhân dân trên địa bàn phường trong mùa mưa bão.