Nhiều điểm ngập tại phường Hiệp Bình được xử lý dứt điểm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nhiều điểm ngập tại phường Hiệp Bình được xử lý dứt điểm

ÁI MY

(NLĐO) - Các điểm ngập tại hẻm 46, hẻm 30 và đoạn đường Kha Vạn Cân (phường Hiệp Bình, TP HCM) đã được xử lý dứt điểm, phát huy hiệu quả thoát nước rõ rệt.

Xuất phát từ yêu cầu thực tế của phường Hiệp Bình (TP HCM) và chỉ đạo của Sở Xây dựng TP HCM, Trung tâm Phát triển Hạ tầng kỹ thuật Thủ Đức cùng Xí nghiệp Thoát nước Đông Thành phố (thuộc Công ty TNHH MTV Thoát nước Đô thị TP HCM - UDC) đã khẩn trương triển khai các giải pháp cấp bách để chống ngập cục bộ tại hẻm 46, hẻm 30 và đường Kha Vạn Cân (đoạn từ đường số 20 đến đường số 19).

Khắc phục dứt điểm các điểm ngập tại phường Hiệp Bình - Ảnh 1.

Tình trạng ngập tại hẻm 46 và hẻm 30 trước khi sửa chữa - Ảnh: UDC

Theo Xí nghiệp Thoát nước Đông Thành phố, khu vực này thường xuyên ngập do địa hình trũng thấp, chịu ảnh hưởng của mưa lớn và triều cường. Hệ thống van ngăn triều tại rạch Cầu Khỉ bị hư hỏng, tuyến đường Kha Vạn Cân chưa có cống thoát nước, khiến nước mưa đọng lâu, ảnh hưởng đến đời sống người dân và gây mất an toàn giao thông.

Để khắc phục, đơn vị đã vận hành và sửa chữa các van ngăn triều tại rạch Võ, rạch Cầu Khỉ; lắp đặt van tạm tại đầu hẻm 30 và đường số 44 để ngăn nước chảy ngược; nạo vét 22 miệng thu nước quanh khu chung cư Imperia.

Khắc phục dứt điểm các điểm ngập tại phường Hiệp Bình - Ảnh 2.

Sau cơn mưa, hẻm 46 và hẻm 30 không còn tình trạng đọng nước - Ảnh: UDC

Ngoài ra, trên tuyến Kha Vạn Cân, Xí nghiệp cũng lắp đặt hai ống PVC D168, đào rãnh thu nước trong mảng xanh và mặt đường.

Sau khi hoàn thành, khu vực đã hết ngập, mặt đường khô ráo sau mưa, các điểm cuối hẻm 30 và đường 44 phát huy hiệu quả thoát nước rõ rệt.

Hiện, đơn vị này tiếp tục theo dõi, nạo vét 22 hầm ga, sửa chữa miệng thu nước hư hỏng và lắp van ngăn triều D2000 tại rạch Bà Đạt để tăng khả năng tiêu thoát nước lâu dài.

Khắc phục dứt điểm các điểm ngập tại phường Hiệp Bình - Ảnh 3.

Tuyến đường Kha Vạn Cân trước và sau khi cải tạo hệ thống thoát nước - Ảnh: UDC

Ngày 27-10 qua, UBND phường Hiệp Bình đã gửi thư cảm ơn Công ty TNHH MTV Thoát nước Đô thị TP HCM và Xí nghiệp Thoát nước Đông Thành phố vì đã tích cực tham gia hỗ trợ công tác xử lý sự cố hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo an toàn giao thông cho nhân dân trên địa bàn phường trong mùa mưa bão.

Tin liên quan

Phường An Khánh đề xuất chống ngập cho các đường 12, Quốc Hương, Nguyễn Văn Hưởng

Phường An Khánh đề xuất chống ngập cho các đường 12, Quốc Hương, Nguyễn Văn Hưởng

(NLĐO) - Trong thời gian ngắn, Đảng bộ phường An Khánh đã nhanh chóng ổn định, ban hành cơ bản đầy đủ các quy chế, văn bản để tạo cơ sở hoạt động

Tìm giải pháp chống ngập hiệu quả

Dù được đầu tư nhiều công trình tiền tỉ nhưng đến nay, hàng loạt khu vực ở TP Cần Thơ vẫn luôn ngập sâu vào mùa mưa và những đợt triều cường.

TP HCM sẽ cưỡng chế hộ dân không bàn giao mặt bằng tại dự án chống ngập suối Cái

(NLĐO) - Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Minh Thạnh nhấn mạnh giải phóng mặt bằng là công đoạn khó khăn nhất, nếu không quyết liệt thì sẽ khó đạt kế hoạch

TP HCM mùa mưa bão chống ngập phường Hiệp Bình
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo