Nhiều điều chỉnh đáng chú ý về trợ cấp thất nghiệp từ 1-1-2026

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Nhiều điều chỉnh đáng chú ý về trợ cấp thất nghiệp từ 1-1-2026

G.Nam

(NLĐO) - Từ 1-1-2026, Luật Việc làm 2025 chính thức áp dụng với nhiều điều chỉnh về điều kiện, mức hưởng, thời gian hưởng và chấm dứt trợ cấp thất nghiệp

Theo Luật Việc làm 2025, trợ cấp thất nghiệp được quy định tại các Điều 38, 39, 40 và 41, làm rõ hơn điều kiện hưởng, mức hưởng, thời gian hưởng cũng như các trường hợp bị tạm dừng, chấm dứt trợ cấp.

Siết chặt nhưng rõ ràng điều kiện hưởng

Điều 38 quy định người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi đáp ứng đủ 4 điều kiện. Trước hết, người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đúng quy định. Trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật hoặc nghỉ việc khi đã đủ điều kiện hưởng lương hưu sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Điều kiện thứ hai là đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong vòng 24 tháng trước khi nghỉ việc. Với người lao động làm việc theo hợp đồng dưới 12 tháng, thời gian xét là 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng, nhưng vẫn phải đóng đủ tối thiểu 12 tháng.

Bên cạnh đó, người lao động phải nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày nghỉ việc. Sau khi nộp hồ sơ, nếu trong vòng 10 ngày làm việc người lao động không rơi vào 7 trường hợp loại trừ như đã có việc làm, đi nghĩa vụ quân sự, đi học trên 12 tháng, bị tạm giam, ra nước ngoài định cư… thì sẽ được giải quyết hưởng chế độ.

Nhiều điều chỉnh quan trọng về trợ cấp thất nghiệp từ 1-1-2026 - Ảnh 1.

Nếu người lao động không thực hiện việc thông báo về tình trạng việc làm thì sẽ bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mức hưởng thống nhất, tối đa 12 tháng

Điều 39 quy định mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Tuy nhiên, mức hưởng không vượt quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng tại tháng cuối cùng đóng bảo hiểm thất nghiệp, áp dụng thống nhất cho cả khu vực nhà nước và tư nhân.

Thời gian hưởng được tính theo thời gian đóng: từ đủ 12 đến đủ 36 tháng được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp; sau đó, cứ đóng thêm đủ 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng, tối đa không quá 12 tháng. Thời điểm hưởng là ngày làm việc thứ 11 kể từ khi nộp đủ hồ sơ. Trong thời gian hưởng trợ cấp, người lao động được đóng bảo hiểm y tế.

Quy định chặt về tạm dừng, chấm dứt hưởng

Luật Việc làm 2025 quy định người lao động hằng tháng phải thông báo việc tìm kiếm việc làm với tổ chức dịch vụ việc làm công. Nếu không thực hiện, trợ cấp sẽ bị tạm dừng và chỉ được tiếp tục khi người lao động thực hiện đúng nghĩa vụ.

Đáng chú ý, luật mới quy định rõ 13 trường hợp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, trong đó có các trường hợp như: có việc làm và tham gia BHXH bắt buộc; hưởng lương hưu; từ chối việc làm 2 lần không có lý do chính đáng; không thông báo tìm việc 3 tháng liên tiếp; ra nước ngoài định cư; đi học trên 12 tháng hoặc theo đề nghị của chính người lao động.

Những điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ bảo hiểm thất nghiệp, đồng thời tăng trách nhiệm của người lao động trong quá trình thụ hưởng chính sách.

Tin liên quan

Đủ điều kiện hưởng lương hưu trước tuổi không được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Đủ điều kiện hưởng lương hưu trước tuổi không được hưởng trợ cấp thất nghiệp

(NLĐO) - Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật hoặc nghỉ việc khi đủ điều kiện hưởng lương hưu không được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Người lao động không thông báo chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, doanh nghiệp “ngồi không yên”

(NLĐO) - Doanh nghiệp không thể đăng ký tham gia BHXH cho người lao động khi họ chưa chấm dứt hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Từ 1-1-2026, người lao động có thể được hưởng trợ cấp thất nghiệp gần 320 triệu đồng

(NLĐO) - Từ 1-1-2026, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa của người lao động là không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng

trợ cấp thất nghiệp người lao động lương tối thiểu vùng lương tối thiểu hưởng lương hưu bảo hiểm thất nghiệp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo