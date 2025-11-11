HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Từ 1-1-2026, người lao động có thể được hưởng trợ cấp thất nghiệp gần 320 triệu đồng

MAI CHI

(NLĐO) - Từ 1-1-2026, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa của người lao động là không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng

Từ ngày 1-1-2026, Luật Việc làm 2025 có hiệu lực, trong đó quy định mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng của người lao động bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp, nhưng tối đa không quá 5 lần mức lương tối thiểu tháng theo vùng do Chính phủ công bố được áp dụng tại tháng cuối cùng đóng BHTN.

Từ 1-1-2026, người lao động có thể được hưởng trợ cấp thất nghiệp gần 320 triệu đồng - Ảnh 1.

Từ ngày 1-1-2026, người lao động ở vùng I có thể hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa là 26,55 triệu đồng/tháng

Bên cạnh đó, theo Nghị định số 293/2025/NĐ-CP Chính phủ vừa ban hành, từ 1-1-2026, mức lương tối thiểu vùng của người lao động tại các vùng cũng sẽ được điều chỉnh tăng. Cụ thể, vùng I mức 5,31 triệu đồng/tháng, vùng II mức 4,73 triệu đồng/tháng, vùng III mức 4,14 triệu đồng/tháng và vùng IV là 3,7 triệu đồng/tháng.

Như vậy, mức trợ cấp thất nghiệp tối đa của người lao động từ năm 2026 tại các vùng sẽ là 26,55 triệu đồng/tháng (vùng I), 23,65 triệu đồng/tháng (vùng II), 20,7 triệu đồng/tháng (vùng III) và 18,5 triệu đồng/tháng (vùng IV).

Cũng theo Luật Việc làm 2025, người lao động được hưởng tối đa 12 tháng trợ cấp thất nghiệp, tương ứng 144 tháng đóng. Do đó, nếu hưởng tối đa thời gian và mức hưởng quy định thì người lao động ở vùng I có thể được nhận khoản trợ cấp thất nghiệp tối đa là 318,6 triệu đồng/năm; vùng II là 283,8 triệu đồng/năm; vùng III là 248,4 triệu đồng/tháng; vùng IV là 222 triệu đồng/năm.

trợ cấp thất nghiệp tăng lương lương tối thiểu người lao động bảo hiểm thất nghiệp
