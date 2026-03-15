Thời sự

Nhiều đoàn tàu phải thay đổi lịch trình vì sự cố đường sắt đèo Hải Vân

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - Sự cố đá rơi ảnh hưởng đường sắt đèo Hải Vân khiến nhiều đoàn tàu phải tạm dừng, chuyển tải khách bằng ô tô.

Chiều 15-3, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có thông báo về kế hoạch chạy tàu từ 18 giờ cùng ngày do sự cố đá rơi tại đèo Hải Vân (địa phận Đà Nẵng).

Theo đó, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam dừng chạy tàu Di sản (HĐ1/2, HĐ3/4) và tàu SE18 vào ngày 16-3. Tàu SE27 xuất phát ga Hà Nội ngày 15-3 đến Huế là ga cuối cùng.

Nhiều đoàn tàu phải thay đổi lịch trình vì sự cố đường sắt đèo Hải Vân - Ảnh 1.

Chuyển tải hành khách do sự cố đá rơi tại đèo Hải Vân

Đồng thời, bãi bỏ tàu SE20, SE18 xuất phát ga Đà Nẵng ngày 15-3 đoạn từ Đà Nẵng đến Lăng Cô.

Ngoài ra, ngành đường sắt cũng tổ chức chuyển tải các tàu: SE8, SE6, SE10, SE4, SE2, SE20, SE18 và SE7, SE5, SE9, SE3, SE1, SE19 (từ Đà Nẵng đi Lăng Cô).

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng thông báo hành khách mua vé tàu SE7, SE5, SE9, SE3, SE1 xuất phát ga Hà Nội ngày 15-3 có ga đến trong đoạn từ Đà Nẵng đến Sài Gòn và tàu SE8, SE6, SE10, SE4, SE2 xuất phát ga Sài Gòn ngày 15-3 có ga đến trong đoạn từ Đà Nẵng đến Hà Nội được trả lại vé tàu tại nhà ga và không mất phí.

Như đã thông tin, trong ngày 14-3, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam qua đèo Hải Vân xảy ra hai vụ đá lăn uy hiếp an toàn đường sắt.

Vụ thứ nhất xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng 14-4 tại Km768+875 khiến đường ray bị cong vẹo đứt gãy, tàu hàng AH1 máy D18E 604 chạy đến vị trí này thì bị trật bánh. Đến chiều tối cùng ngày, đá tiếp tục lăn xuống khu vực này.

Để đảm bảo an toàn cho hành khách và tài sản, ngành đường sắt đã cho dừng toàn bộ hoạt động vận tải trên tuyến đường sắt qua đèo Hải Vân và tổ 9 trung chuyển khách chặng Đà Nẵng - Lăng Cô (Huế) và ngược lại. 

Sự cố đường sắt qua đèo Hải Vân

(NLĐO) - Đá rơi làm gãy đường ray, khiến một tàu đường sắt trật bánh khi đi qua đèo Hải Vân.

Phê duyệt giá đất tại siêu dự án dưới chân đèo Hải Vân

(NLĐO) - Giá đất cụ thể tại Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân do Công ty CP Vinpearl làm chủ đầu tư có mức cao nhất hơn 15,4 triệu đồng/m².

Đá lại rơi, đường sắt qua đèo Hải Vân tạm ách tắc

(NLĐO) - Sự cố đá rơi liên tục xảy ra, uy hiếp an toàn đường sắt qua đèo Hải Vân khiến việc vận chuyển hành khách gặp khó khăn

