HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Nhiều doanh nghiệp bất động sản chuyển hướng

Tr.Nguyễn

Nhiều doanh nghiệp bất động sản đã chọn hướng đi mới bằng việc đầu tư vào lĩnh vực KCN

 Trong bối cảnh thị trường nhà ở và du lịch nghỉ dưỡng chưa cho thấy tín hiệu tăng trưởng phục hồi rõ rệt, nhiều doanh nghiệp bất động sản đã chọn hướng đi mới bằng việc đầu tư vào lĩnh vực KCN.

Tháng 6 vừa qua, HĐQT Công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco) đã thông qua việc triển khai các cụm công nghiệp Châu Đức, Tân Hội 3 và 4. Đây là bước đi nối tiếp chiến lược được ban lãnh đạo công ty công bố tại đại hội cổ đông thường niên hồi tháng 5, trong đó khẳng định sẽ đẩy mạnh đầu tư KCN thay vì quá phụ thuộc vào bất động sản du lịch vốn cần thời gian dài mới sinh lời.

Tổng Giám đốc Hodeco Lê Viết Liên từng cho biết đã ấp ủ kế hoạch này từ khi mua cổ phần Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế (đơn vị đang phát triển KCN Phú Bài 1&2 - TP Huế). Công ty còn dự kiến chi 400-500 tỉ đồng để cùng đối tác thực hiện một số dự án ở Tây Ninh và TP HCM, đồng thời lên kế hoạch mở rộng quỹ đất sạch, hợp tác với những tên tuổi giàu kinh nghiệm như Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc.

Không chỉ Hodeco, Công ty CP Tập đoàn CEO (CEO Group) cũng vừa xúc tiến thành lập công ty con mang tên Công ty CP Phát triển KCN C.E.O (CEO IP), vốn điều lệ 450 tỉ đồng, nhằm chuyên trách mảng bất động sản công nghiệp. Đáng chú ý, công ty đã được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án KCN sân bay Tiên Lãng - khu B tại Hải Phòng. Quyết định điều chỉnh dòng vốn, đưa hàng trăm tỉ đồng sang lĩnh vực này được CEO Group lý giải là để bù đắp sự sụt giảm doanh thu bất động sản nhà ở, vốn chỉ còn vài trăm tỉ đồng trong 2 năm gần đây.

Một gương mặt khác là Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền, vốn quen thuộc ở mảng nhà ở tại TP HCM, cũng vừa lấn sân mảng KCN với dự án KCN Lê Minh Xuân mở rộng (xã Bình Lợi) với quy mô gần 110 ha, tổng mức đầu tư hơn 1.100 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Đây được xem là dự án trọng điểm, có khả năng tạo việc làm cho khoảng 10.000 lao động khi đi vào hoạt động.

Ngoài ra, Công ty CP Licogi 13 cũng tham gia "cuộc chơi" khi được chấp thuận đầu tư KCN Quán Ngang giai đoạn 3 tại Quảng Trị, diện tích hơn 116 ha, vốn 710 tỉ đồng. Công ty đã thành lập pháp nhân riêng để triển khai dự án, với tỉ lệ góp vốn chi phối.


Tin liên quan

Tranh chấp bất động sản ngày càng phức tạp

Tranh chấp bất động sản ngày càng phức tạp

Sự phát triển nhanh chóng của thị trường BĐS thời gian qua đã mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít thách thức

Sốc với đà tăng giá bất động sản Hà Nội và TP HCM

(NLĐO)- So với quý I/2024, giá đất đã tăng 44%, trong khi giá chung cư tăng 42%

Chặn "lùa gà" bất động sản ngay từ gốc

Nghề nào cũng vậy, cần phải học thật, làm thật và sống thật thì mới phục vụ khách hàng đúng nghĩa

doanh nghiệp bất động sản bất động sản thị trường nhà ở du lịch nghỉ dưỡng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo