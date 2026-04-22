Nhiều doanh nghiệp rượu bia có lợi nhuận tăng mạnh

Báo cáo tài chính quý I/2026 của Công ty CP Rượu và Nước giải khát Hà Nội (Halico, mã chứng khoán: HNR) cho thấy doanh thu thuần đạt 39,6 tỉ đồng, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước.

Nhờ đóng góp từ doanh thu tài chính và việc tiết giảm một số chi phí vận hành, sau khi khấu trừ, Halico ghi nhận lợi nhuận 1,9 tỉ đồng, tăng 153% so với cùng kỳ, qua đó chấm dứt chuỗi thua lỗ kéo dài từ quý III/2025.

Tính đến cuối quý I/2026, doanh nghiệp đang gửi hơn 143 tỉ đồng tại ngân hàng, tăng 4,3% so với đầu năm.

Riêng trong quý, Halico thu về hơn 1,8 tỉ đồng tiền lãi từ các khoản tiền gửi, tương đương khoảng 20 triệu đồng mỗi ngày.

Halico có tiền thân là Nhà máy Rượu Hà Nội, được xây dựng từ năm 1898, với hơn 120 năm hoạt động. Doanh nghiệp hiện sở hữu nhiều thương hiệu như Lúa mới, Nếp mới, Vodka Hà Nội, đồng thời cung cấp các sản phẩm dung dịch sát khuẩn tay và cồn 70%.

Kết quả kinh doanh giữa các công ty bia rượu có sự phân hóa khác nhau

Công ty CP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi (mã chứng khoán: BSQ) cũng ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực. Cụ thể, doanh thu quý I/2026 đạt 413,96 tỉ đồng, giảm nhẹ 1,66% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế vẫn đạt 31,98 tỉ đồng, tăng mạnh 258%. Kết quả này chủ yếu đến từ việc giảm chi phí cố định và tiết kiệm tiêu hao nguyên vật liệu, nhiên liệu và năng lượng.

Tương tự, Công ty CP Bia Sài Gòn – Hà Nội (mã chứng khoán: BSH) ghi nhận doanh thu đạt 131 tỉ đồng, tăng gần 21% so với cùng kỳ. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế đạt 7,45 tỉ đồng, tăng 647,17%. Doanh nghiệp cho biết mức tăng trưởng này đến từ sản lượng tiêu thụ cải thiện, đồng thời biên lợi nhuận gộp được nâng lên nhờ tối ưu chi phí giá vốn.

Ở chiều ngược lại, Công ty CP Bia Sài Gòn Bạc Liêu (mã chứng khoán: SBL) ghi nhận kết quả kém khả quan trong quý I/2026 khi doanh thu thuần giảm 22% so với cùng kỳ, đạt chưa tới 20 tỉ đồng. Sau khi trừ chi phí, doanh nghiệp lỗ gần 2 tỉ đồng, gấp đôi mức lỗ cùng kỳ năm trước.

Theo doanh nghiệp, nguyên nhân chủ yếu do sản lượng sản xuất và tiêu thụ giảm, kéo theo doanh thu đi xuống. Đồng thời, chi phí thuê đất trong quý I/2026 tăng do điều chỉnh đơn giá thuê, tiếp tục gây áp lực lên hiệu quả kinh doanh.

Tại thời điểm cuối quý I/2026, hàng tồn kho của Bia Sài Gòn Bạc Liêu đạt hơn 14,4 tỉ đồng, tăng khoảng 4,2 tỉ đồng so với đầu năm, chủ yếu ở nguyên vật liệu, phản ánh tình trạng tiêu thụ chậm.

Dù vậy, lượng tiền mặt và các khoản tương đương tiền của doanh nghiệp lại tăng mạnh, từ 9,3 tỉ đồng đầu năm lên 36,3 tỉ đồng vào cuối kỳ, tương đương mức tăng khoảng 290%, nhờ phát sinh các khoản tương đương tiền lên tới 30 tỉ đồng.

Bia Sài Gòn Bạc Liêu là công ty con của Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) – thương hiệu bia hàng đầu Việt Nam. Doanh nghiệp sản xuất các dòng Bia Sài Gòn truyền thống như Lager, Export, phục vụ chủ yếu tại Bạc Liêu và khu vực lân cận, với lịch sử hình thành gần 150 năm.