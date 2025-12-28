HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu lao động bị phạt nặng

G.Nam

(NLĐO) - Cục Quản lý lao động ngoài nước xử phạt nhiều doanh nghiệp vì vi phạm quy định đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) vừa ban hành hàng loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Mức phạt dao động từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng, tùy tính chất, mức độ vi phạm.

Các vi phạm phổ biến

Theo cơ quan quản lý, nhiều doanh nghiệp đã không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ pháp lý bắt buộc, tập trung ở các nhóm vi phạm sau:

Không cập nhật thông tin người lao động trên hệ thống dữ liệu quốc gia.

Không công khai thông tin hoạt động, địa điểm kinh doanh.

Ký hợp đồng không đúng mẫu quy định.

Tổ chức tuyển chọn, thu tiền khi chưa đủ điều kiện hoặc chưa được cấp phép.

Xử phạt nhiều doanh nghiệp dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài - Ảnh 1.

Lao động đi làm việc ở nước ngoài

Những quyết định xử phạt cụ thể

Quyết định số 172/QĐ-XPHC (23-12-2025):

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Endless bị phạt 12,5 triệu đồng do không cập nhật thông tin người lao động do doanh nghiệp đưa đi làm việc ở nước ngoài trên Hệ thống cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Quyết định số 158/QĐ-XPHC (2-12-2025):

Công ty CP Xúc tiến Thương mại và Hợp tác Quốc tế Onekey Vina bị phạt 12,5 triệu đồng vì không đăng tải địa điểm kinh doanh trên website doanh nghiệp, vi phạm quy định tại điểm b, khoản 2, điều 26 Luật số 69/2020/QH14.

Quyết định số 122/QĐ-XPHC (28-10-2025):

Công ty CP Phát triển Nhân lực Việt Phát bị phạt 60 triệu đồng do ký hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài không đúng mẫu quy định đối với 4 lao động.

Quyết định số 86/QĐ-XPHC (17-9-2025):

Công ty TNHH Hợp tác Quốc tế MIDORI Việt Nam bị xử phạt 180 triệu đồng vì tổ chức tuyển chọn và thu tiền của người lao động khi chưa có giấy phép hoạt động dịch vụ hoặc không đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

Ngoài hình thức phạt tiền, doanh nghiệp còn bị buộc hoàn trả toàn bộ số tiền đã thu trái pháp luật kèm tiền lãi cho người lao động.

Siết quản lý để bảo vệ người lao động

Cục Quản lý lao động ngoài nước khẳng định việc cập nhật đầy đủ và kịp thời thông tin người lao động là nghĩa vụ bắt buộc của doanh nghiệp dịch vụ, nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước, theo dõi tình trạng việc làm và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động Việt Nam ở nước ngoài.

Thời gian tới, cơ quan này sẽ tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm để chấn chỉnh thị trường xuất khẩu lao động, hạn chế rủi ro cho người lao động.


