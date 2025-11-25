Gỡ điểm nghẽn xuất khẩu lao động

Ngày 24-11, tại TP Cần Thơ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị "Thúc đẩy triển khai hiệu quả các chương trình đưa người lao động (NLĐ) đi làm việc ở nước ngoài theo các thỏa thuận quốc tế đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới".

Lượng kiều hối lớn

Ông Vũ Trường Giang, quyền Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ), cho hay trong 10 tháng đầu năm, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 128.044 lao động (đạt 98,5% kế hoạch).

Trong đó, các thị trường trọng điểm, truyền thống vẫn duy trì số lượng tiếp nhận lao động ở mức ổn định như: Nhật Bản (57.215 lao động), Đài Loan (Trung Quốc, 51.646 lao động) và Hàn Quốc (9.599 lao động). Ước đến cuối năm 2025, số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đạt 650.000 lao động (đạt 130% kế hoạch giai đoạn 2021-2025). "Lượng kiều hối công dân đang ở nước ngoài gửi về hằng năm từ 6,5-7 tỉ USD, là số tiền trực tiếp mang về cho các gia đình. Đây là lợi nhuận thực sự và lượng kiều hối tương đối lớn, giải quyết các vấn đề cho đất nước" - ông Giang khẳng định.

Đi làm việc tại nước ngoài đã giúp nhiều NLĐ có thu nhập ổn định. Theo Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ), đối với lao động đi làm việc tại Hàn Quốc (chương trình EPS) với mức lương tối thiểu khoảng 40 triệu đồng/tháng; làm việc tại Nhật Bản (theo chương trình IM Japan) thu nhập bình quân từ 27-32 triệu đồng/tháng; tại Úc, NLĐ có thu nhập khoảng 70 triệu đồng/tháng…

Người lao động tìm cơ hội việc làm ở nước ngoài tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Cần Thơ

Ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết thời gian qua, thành phố đã tích cực triển khai các chương trình đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo các chương trình phi lợi nhuận và làm việc thời vụ tại Hàn Quốc. Thành phố đã phối hợp Trung tâm Lao động ngoài nước đưa 1.660 lao động sang làm việc tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức và Úc. Đây là lực lượng lao động có tác phong tốt, tỉ lệ hoàn thành hợp đồng cao, được các doanh nghiệp quốc tế đánh giá tích cực.

Tại hội nghị, bà Ngô Thị Út Luân (quê Thanh Hóa) đã chia sẻ về hành trình sang Hàn Quốc làm việc và trở về Việt Nam lập nghiệp. Năm 2008, từ một cô gái ở vùng quê nghèo, bà Luân sang Hàn Quốc theo chương trình EPS. Những ngày đầu nơi xứ người, bà đối mặt với nhiều thách thức, nhưng người phụ nữ này không ngừng trau dồi tiếng Hàn, chăm chỉ làm việc, nhờ vậy được giám đốc tin tưởng. Năm 2019, bà Luân trở về Việt Nam, với kiến thức vốn có từ đất khách, bà cùng đối tác thành lập công ty phân phối mỹ phẩm Hàn Quốc với doanh thu hàng chục tỉ đồng/năm.

Bảo đảm công khai, minh bạch

Tuy đạt được nhiều kết quả, nhưng việc đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài còn gặp nhiều khó khăn. Tại TP Cần Thơ, số lượng NLĐ tham gia đi làm việc nước ngoài theo các chương trình hợp tác lao động của Chính phủ và được tuyển chọn ngày càng tăng.

Tuy nhiên, số lao động đăng ký tham gia chương trình lại giảm, đặc biệt năm 2025 đi làm việc tại Hàn Quốc (chương trình EPS) đã giảm 221 người đăng ký so với năm 2024. "Nguyên nhân do NLĐ chưa mặn, vì khi tham gia chương trình EPS hoặc IM Japan, NLĐ phải trải qua nhiều vòng thi nên tạo tâm lý e ngại. Đối với chương trình IM Japan, NLĐ phải tham gia nhiều nội dung thi và tham gia đào tạo ngoại ngữ đa phần tại Hà Nội trong khoảng thời gian 6 tháng nên tốn nhiều thời gian và chi phí" - ông Tiêu Minh Dưỡng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ, nêu lý do.

Theo bà Đoàn Thị Phúc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long, số lượng lao động đăng ký tham gia chương trình EPS nhiều nhưng tỉ lệ lao động đi làm việc tại Hàn Quốc còn thấp, do thời gian tuyển chọn quá lâu. Tuy nguồn lao động dồi dào, nhưng qua thực tiễn triển khai, số lượng người tham gia các chương trình phi lợi nhuận như: EPS, IM Japan, điều dưỡng viên (Đức) … vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh. Bởi thông tin chưa được lan tỏa mạnh, nhận thức NLĐ còn hạn chế, đồng thời một bộ phận thanh niên, nhất là học sinh lớp 12 chưa được tiếp cận sớm với định hướng nghề nghiệp quốc tế.

Để NLĐ quan tâm các chương trình phi lợi nhuận, đại diện Sở Nội vụ các tỉnh, thành đưa ra nhiều giải pháp như: Cần đa dạng đơn hàng tuyển và thời điểm tuyển thường xuyên hơn; bố trí địa điểm đào tạo thuận lợi cho lao động ở phía Nam không phải ra Hà Nội tập trung học và xuất cảnh; tăng chỉ tiêu tuyển chọn lao động và phân bổ chỉ tiêu cho từng địa phương thực hiện…

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho rằng quá trình triển khai đang đặt ra nhiều vấn đề cần quan tâm xử lý và nghiên cứu các giải pháp. Trong đó, có việc một bộ phận NLĐ chưa phân biệt rõ các chương trình phi lợi nhuận, dẫn tới việc tham gia còn hạn chế. Ở lĩnh vực lao động thời vụ, vẫn còn bất cập trong khâu tuyển chọn, đào tạo, quản lý…

Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhận định việc tiếp cận công tác đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài phải chuẩn bị nguồn, đào tạo, tuyển chọn, phái cử, quản lý - bảo vệ NLĐ ở nước ngoài, tái hòa nhập và sử dụng hiệu quả lao động hồi hương đều phải được thiết kế trên cơ sở thể chế chuẩn mực. Bên cạnh đó, đề ra các giải pháp để xây dựng, kết nối và khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu số về nguồn nhân lực, thị trường lao động quốc tế, cải tiến quy trình tuyển chọn, đào tạo, hỗ trợ NLĐ trên nền tảng số, bảo đảm công khai, minh bạch, chi phí thấp.

Hỗ trợ lao động về nước khởi nghiệp Bà Ngô Thị Út Luân đề xuất cần có thêm các hoạt động hỗ trợ tư vấn chính sách hoặc đào tạo tay nghề dành cho NLĐ về nước khởi nghiệp. Vì có những người rất giỏi, quyết tâm, nhưng khó khăn lớn nhất lại là thiếu kiến thức cập nhật về thị trường cũng như pháp luật trong nước. Nếu được tiếp sức kịp thời, họ sẽ trở thành những chủ doanh nghiệp nhỏ, vừa và lớn sẽ tạo ra nhiều việc làm cho xã hội, đúng như tinh thần mà các chương trình hướng tới.



