Lao động

Nhiều đối tượng được các tỉnh, thành phố hỗ trợ mức đóng BHYT từ năm 2026

MAI CHI

(NLĐ) - Năm 2026, TPHCM dự kiến chi thêm khoảng 358 tỉ đồng để hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho các đối tượng khó khăn

UBND TP Hà Nội vừa triển khai chính sách hỗ trợ mức đóng BHXH tự nguyện và BHYT cho các nhóm đối tượng khó khăn. Theo đó, từ ngày 1-1-2026, ngoài các mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện của nhà nước theo Nghị định 159/2025/NĐ-CP, TP Hà Nội hỗ trợ thêm 50% mức đóng đối với người thuộc hộ nghèo; 60% mức đóng đối với hộ cận nghèo và hỗ trợ mức đóng 10% đối với một số đối tượng khác theo quy định.

Nhiều chính sách an sinh cho đối tượng khó khăn được các tỉnh, thành phố triển khai năm 2026 - Ảnh 1.

Người dân từ 65 đến dưới 75 tuổi tại TPHCM nhận thẻ BHYT miễn phí

Bên cạnh đó, TP Hà Nội cũng hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người từ 70 đến dưới 75 tuổi, người khuyết tật nhẹ, đồng bào dân tộc thiểu số chưa có thẻ BHYT và các thành viên hộ nghèo hoặc cận nghèo đã được công nhận thoát nghèo, thoát cận nghèo (thời gian hỗ trợ là 36 tháng kể từ thời điểm được công nhận).

Ngoài ra, các hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình được hỗ trợ thêm 30% mức đóng BHYT, tạo điều kiện để nhóm lao động có thu nhập bấp bênh duy trì tham gia bảo hiểm và giảm rủi ro khi cần chăm sóc sức khỏe.

TP cũng hỗ trợ thêm 30% mức đóng BHYT đối với người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn và người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo chuẩn của TP.

Riêng học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP Hà Nội (kể cả công lập và ngoài công lập) có hoàn cảnh khó khăn thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo chuẩn của TP được hỗ trợ thêm mức đóng BHYT 50%.

Tại tỉnh Phú Thọ, HĐND tỉnh cũng vừa ban hành Nghị quyết về mức hỗ trợ đóng BHYT cho một số đối tượng, giai đoạn 2026-2030. Theo đó, từ ngày 1-1-2026, người thuộc hộ gia đình cận nghèo và người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các xã không còn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn sẽ được tỉnh hỗ trợ 30% mức đóng BHYT. Người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hỗ trợ 50% mức đóng BHYT. Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và người thứ nhất thuộc hộ gia đình tham gia BHYT theo hình thức hộ gia đình được hỗ trợ 20% mức đóng BHYT. 

Tại TP HCM, sau khi thực hiện hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người dân từ 65 đến dưới 75 tuổi; hỗ trợ 50% mức đóng BHYT cho học sinh; hỗ trợ 100% mức đóng BHYT và BHXH tự nguyện cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo các Nghị quyết của HĐND TP, mới đây, UBND TP tiếp tục trình HĐND TP dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng BHYT 100% cho một số đối tượng yếu thế.

Các đối tượng được đề xuất hỗ trợ gồm: người bị bệnh phong tại Bệnh viện Bến Sắn; người thuộc hộ nghèo, cận nghèo hay hộ mới thoát nghèo trong 36 tháng; người từ 60 đến dưới 65 tuổi sống đơn thân, neo đơn hoặc độc thân, có thu nhập dưới chuẩn nghèo đa chiều và chưa hưởng chính sách BHYT khác; trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi chưa có BHYT và cư trú hợp pháp tại TP; người mắc bệnh hiểm nghèo chưa được hỗ trợ; người khuyết tật nhìn mức độ nhẹ...

Dự kiến HĐND TPHCM sẽ thông qua chính sách này tại kỳ họp cuối năm 2025. Tổng kinh phí hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng trên trong năm 2026 là khoảng 358 tỉ đồng.

    Thông báo