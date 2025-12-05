Người dân từ 65 tuổi ở TPHCM vui mừng nhận thẻ BHYT miễn phí

Chiều 5-12, UBND phường Trung Mỹ Tây, TPHCM đã phối hợp cùng BHXH cơ sở Thới An tổ chức Lễ trao thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người dân từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi hiện thường trú trên địa bàn phường.

Người cao tuổi tham dự lễ trao thẻ BHYT miễn phí tại phường Trung Mỹ Tây, TPHCM

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Hải Lâm- Phó Chủ tịch UBND phường Trung Mỹ Tây, cho biết chính sách hỗ trợ mức đóng 100% BHYT cho từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi theo Nghị quyết của HĐND TPHCM rất ý nghĩa, thiết thực đối với người dân. Do đó, sau khi Nghị quyết được triển khai, UBND phường đã nhanh chóng phối hợp cùng cơ quan công an và BHXH thực hiện tổ chức rà soát, lập danh sách người dân thuộc đối tượng hưởng.

Qua rà soát cho kết quả có 3.772 người dân trên điạ bàn phường thuộc đối tượng được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT theo quy định. Đây là đợt đầu tiên UBND phường tổ chức trao thẻ với 189 người dân được nhận.

Thời gian tới, bên cạnh việc phối hợp với BHXH cơ sở Thới An tiếp tục trao thẻ cho người dân, phường sẽ tiếp tục rà soát danh sách đối tượng hưởng, nhất là những người sắp đủ tuổi hưởng, người có thẻ BHYT sắp hết hạn hoặc người chuyển từ nơi khác đến…

Ông Nguyễn Hải Lâm, Phó Chủ tịch UBND phường Trung Mỹ Tây, TPHCM, trao thẻ BHYT cho người cao tuổi

Được nhận thẻ BHYT miễn phí tại chương trình, bà Nguyễn Thị Tuất (69 tuổi) rất phấn khởi. Bà Tuất chia sẻ: "Đối với những người lao động tự do, người già, người yếu thế hoặc các gia đình có hoàn cảnh khó khăn như chúng tôi, tấm thẻ BHYT không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn. Chúng tôi cảm thấy được quan tâm, được sẻ chia và không bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển chung của thành phố".

Người dân phường Trung Mỹ Tây nhận thẻ BHYT miễn phí đợt 1

Theo BHXH TPHCM, tính đến ngày 5-12, qua dữ liệu của UBND các xã, phường, đặc khu cung cấp, trên địa bàn TPHCM có trên 455.000 người từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi đủ điều kiện được cấp thẻ BHYT miễn phí theo Nghị quyết 56/2025/NQ-HĐND của HĐND TPHCM. Trong số này có hơn 112.000 người sẽ được BHXH TPHCM cấp thẻ trong năm 2025 và hiện đã có trên 59.000 người nhận được thẻ BHYT miễn phí. Cũng theo BHXH TPHCM, hằng tháng UBND các xã, phường, đặc khu sẽ rà soát danh sách những người tiệm cận tuổi hưởng (gần đủ 65 tuổi) và gửi về cơ quan BHXH để được cấp thẻ BHYT miễn phí kịp thời ngay khi đủ tuổi. Bên cạnh đó, BHXH TP cũng chủ động gửi danh sách những người có thẻ BHYT hết hạn, đang hưởng chế độ hưu trí…để UBND xã, phường, đặc khu đối chiếu theo dõi, tránh bỏ sót, hoặc kê khai trùng lắp người hưởng. Ngoài ra, những người chưa có mã số BHXH, cơ quan BHXH cũng sẽ tiến hành cấp mã số BHXH cho người dân; Người dân thuộc diện được cấp thẻ BHYT, nếu chưa có thẻ BHYT cũng được cơ quan BHXH cấp hàng tháng. BHXH TP khẳng định người dân không phải thực hiện bất kỳ thủ tục gì khi hưởng chính sách theo Nghị quyết 56/2025/NQ-HĐND. Tuy nhiên, để phòng trường hợp có sai sót trong quá trình thực hiện, BHXH TP đề nghị người dân đủ điều kiện hưởng mà chưa được hỗ trợ thẻ BHYT liên hệ với UBND phường, xã, đặc khu để cung cấp thông tin, làm thủ tục cấp thẻ BHYT.



