Pháp luật

Nhiều đối tượng tàng trữ, tổ chức sử dụng ma tuý vừa "sa lưới"

Đức Nghĩa

(NLĐO) - Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa chủ trì, phối hợp với Công an xã Cửa Việt, Công an xã Lìa liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhiều đối tượng tàng trữ, tổ chức sử dụng ma túy vừa "sa lưới" - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Văn Trọng bị lực lượng chức năng bắt quả tang cùng tang vật. Ảnh: Ngọc Hoa

Nhiều đối tượng tàng trữ, tổ chức sử dụng ma túy vừa "sa lưới" - Ảnh 2.

4 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy bị lực lượng chức năng bắt giữ tại xã Lìa, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Ngọc Hoa

Cụ thể, lúc 20 giờ ngày 15-3, tại khu vực đường Nguyễn Trí Phương (thôn Tây Chín, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị), Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Đội Trinh sát đặc nhiệm Tiểu đoàn huấn luyện - Cơ động và Công an xã Lao Bảo phát hiện, bắt giữ đối tượng Trần Ký Bảy (SN 1996) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 873 viên ma túy tổng hợp.

Tiếp đó, lúc 14 giờ 45 phút ngày 16-3, tại thôn Xuân Ngọc (xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị), Đồn Biên phòng cảng Cửa Việt chủ trì, phối hợp với các lực lượng bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Trọng (SN 2004) có hành vi tàng trữ 64 viên ma túy tổng hợp.

Đặc biệt, lúc 10 giờ 40 phút ngày 20-3, tại xã Lìa (tỉnh Quảng Trị), lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng, gồm: Hồ Mong (SN 1999), Hồ A Tâm (SN 2001), Hồ A Phong (SN 2005) và Hồ Văn Hiếu (SN 1989) có hành vi tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 207 viên ma túy tổng hợp cùng 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Hiện các vụ việc nêu trên đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Hình ảnh trinh sát Công an TPHCM ập vào sào huyệt của đầu nậu ma tuý

(NLĐO) - Các tổ trinh sát của Ban chuyên án Công an TPHCM đồng loạt khám xét nơi ở của các đầu nậu ma tuý, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan

CSGT phát hiện người đàn ông dương tính với ma tuý

(NLĐO) - Thấy biểu hiện nghi vấn từ người đàn ông, CSGT kiểm tra nhanh thì phát hiện người này dương tính với ma tuý

Tối 16-1, phát hiện nhân viên bốc xếp ở chợ đầu mối nông sản Thủ Đức dương tính với ma tuý

(NLĐO) - N.H.H - nhân viên xếp dỡ hàng hoá tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức - được phát hiện dương tính với chất ma tuý.

