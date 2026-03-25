Nhiều đối tượng tàng trữ, tổ chức sử dụng ma tuý vừa "sa lưới"

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa chủ trì, phối hợp với Công an xã Cửa Việt, Công an xã Lìa liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Văn Trọng bị lực lượng chức năng bắt quả tang cùng tang vật. Ảnh: Ngọc Hoa

4 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy bị lực lượng chức năng bắt giữ tại xã Lìa, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Ngọc Hoa

Cụ thể, lúc 20 giờ ngày 15-3, tại khu vực đường Nguyễn Trí Phương (thôn Tây Chín, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị), Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Đội Trinh sát đặc nhiệm Tiểu đoàn huấn luyện - Cơ động và Công an xã Lao Bảo phát hiện, bắt giữ đối tượng Trần Ký Bảy (SN 1996) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 873 viên ma túy tổng hợp.

Tiếp đó, lúc 14 giờ 45 phút ngày 16-3, tại thôn Xuân Ngọc (xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị), Đồn Biên phòng cảng Cửa Việt chủ trì, phối hợp với các lực lượng bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Trọng (SN 2004) có hành vi tàng trữ 64 viên ma túy tổng hợp.

Đặc biệt, lúc 10 giờ 40 phút ngày 20-3, tại xã Lìa (tỉnh Quảng Trị), lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng, gồm: Hồ Mong (SN 1999), Hồ A Tâm (SN 2001), Hồ A Phong (SN 2005) và Hồ Văn Hiếu (SN 1989) có hành vi tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 207 viên ma túy tổng hợp cùng 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Hiện các vụ việc nêu trên đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.