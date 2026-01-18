CSGT phát hiện người đàn ông dương tính với ma tuý

Ngày 18-1, Trạm CSGT Tây Bắc (Phòng CSGT Công an TPHCM) vừa phát hiện một người đàn ông tàng trữ và dương tính với ma tuý.

N.P.B được phát hiện dương tính với ma tuý.

Trưa cùng ngày, tổ công tác Trạm CSGT Tây Bắc tuần tra trên đường Võ Văn Bích, đoạn ấp 15, xã Bình Mỹ thì phát hiện N.P.B (38 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp) chạy xe máy có biểu hiện nghi vấn.

Thấy CSGT, người này tỏ ra sợ hãi, đồng thời không xuất trình được giấy phép lái xe. Lúc này, B. bất ngờ bỏ chạy nhưng CSGT đã nhanh chóng khống chế B.

Qua kiểm tra, CSGT phát hiện trong túi màu đen có dụng cụ nghi dùng để sử dụng ma túy và hai túi ni-lon (một lớn, một nhỏ) chứa tinh thể màu trắng, nghi là ma túy đá. Kiểm tra nhanh cũng cho thấy B. dương tính với ma tuý.

B. cho biết vừa sử dụng ma tuý, đồng thời thừa nhận 2 túi ni-lon bị tổ công tác phát hiện là ma túy mua từ một người không rõ lai lịch.

Lực lượng chức năng sau đó đưa B. về trụ sở để tiếp tục làm rõ theo quy định.