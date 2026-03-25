Phát hiện hơn 2kg ma túy đá giấu trong ô tô

Ngày 25-3, nguồn tin cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Lê Minh Tú (SN 1989, trú xã Xuân Hòa, tỉnh Đồng Nai) và Phùng Bá Lâm (SN 2005, trú xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi "vận chuyển trái phép chất ma túy".

Theo kết quả điều tra ban đầu, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu liên quan đến hoạt động vận chuyển ma túy với phương thức, thủ đoạn tinh vi. Lực lượng trinh sát đã lập kế hoạch, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, triệt phá.

Tú và Lâm tại cơ quan Công an Ảnh: CALĐ



Khoảng 20 giờ 35 phút ngày 5-3, tại một con hẻm thuộc khu phố 1, phường Bình Thuận (Lâm Đồng), lực lượng chức năng bắt quả tang Tú và Lâm khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm một ô tô biển kiểm soát 60B-104.07. Kiểm tra phương tiện, công an phát hiện một túi nylon màu đen được ngụy trang kỹ, bên trong chứa 2 gói ma túy đá, hút chân không, tổng trọng lượng hơn 2kg.

Tang vật được lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: CALĐ



Các đối tượng cùng tang vật được đưa về trụ sở công an để làm việc. Ban đầu, Tú và Lâm quanh co chối tội, song trước các chứng cứ, cả hai đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục củng cố hồ sơ.