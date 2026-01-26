Chiều 26-1, Liên đoàn Billiards & Snooker TP HCM (HBSF) đã tiến hành công bố hệ thống thi đấu thường niên năm 2026 đồng thời tổ chức ký kết tài trợ cho HBSF Tour với nhiều đơn vị đồng hành.



Theo cam kết có thời hạn 3 năm (2025-2028), thương hiệu MIN Table tiếp tục là nhà tài trợ chính của HBSF Tour, bao gồm các chặng thi đấu và chung kết giải billiards carom ba băng nam, nữ cũng như giải pool 9 bi nam, nữ. HBSF Tour cũng nhận được sự đồng hành của 5 nhà tài trợ gồm Billiards Hưng Phát, BOX Billiards, Billiards Thanh Minh, Bảng điểm 9scoreboard và Billiards Tân Lộc T-Pro.

MIN Table là đơn vị đồng hành chính với HBSF Tour ba mùa

Giải Billiards HBSF - còn gọi là HBSF Tour – là hệ thống chuỗi giải đấu chuyên nghiệp quy mô lớn tại TP HCM nói riêng, Việt Nam nói chung. Giải được giới chuyên môn đánh giá cao bởi quy mô, chất lượng thi đấu và số lượng cơ thủ hàng đầu tham dự.

Từ ba năm qua, HBSF Tour được tổ chức với nhiều chặng thi đấu trong năm, gồm các Tour 1, Tour 2, Tour 3… và chặng chung kết (Final Tour), thu hút hàng trăm cơ thủ mạnh từ các tỉnh thành cũng như quốc tế tranh tài ở các nội dung đa dạng và cơ cấu giải thưởng hấp dẫn.

Việc HBSF Tour tổ chức song song nhiều nội dung cùng những phần thưởng đa dạng đã tạo động lực thi đấu cho các cơ thủ chuyên nghiệp và bán chuyên.

Giải đã góp phần nâng tầm chất lượng thi đấu các thể loại billiards carom và pool 9 bi trong nước, tạo sân chơi cho cả các tay cơ chuyên nghiệp lẫn tài năng trẻ thi thố và cọ xát, đồng thời lan tỏa niềm đam mê môn thể thao này đến đông đảo người hâm mộ.

Giải đấu cũng là nơi gắn kết, kết nối nhiều thương hiệu lớn trong ngành billiards đến gần hơn với các cơ thủ, trở thành bệ phóng cho nhiều cơ thủ phát triển tài năng.

Đại diện HBSF ký kết tài trợ với Billiards Thanh Minh

Được thành lập vào năm 1977, Min Table là thương hiệu có bề dày lịch sử gần 50 năm trong ngành sản xuất bàn billiards và cũng là thương hiệu uy tín bậc nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay.

Không chỉ tham gia tổ chức và đồng hành nhiều giải đấu, MIN Table còn là nhà tài trợ chính của HBSF từ những năm đầu thành lập hệ thống giải, góp phần quan trọng trong việc đẩy mạnh phong trào billiards chuyên nghiệp tại TP HCM và Việt Nam.

Nhiều đơn vị cam kết đồng hành của HBSF để phát triển hệ thống thi đấu thường niên

Theo ông Nguyễn Văn Trí, chủ tịch Liên đoàn Billiards & Snooker TP HCM, HBSF trân trọng và ghi nhận sự đồng hành bền bỉ của các đối tác, những đơn vị đã không ngừng sát cánh cùng liên đoàn vì mục tiêu phát triển phong trào billiards của thành phố ngày càng lớn mạnh.