Nhiều hãng ô tô đua giảm giá trước Tết

Ford Việt Nam có chương trình ưu đãi cho khách hàng hoàn tất thủ tục mua xe Ford với mã số VIN định danh sản xuất năm 2025, với mức hỗ trợ lệ phí trước bạ 50% - 100%. Cụ thể, với dòng Ranger phiên bản Stormtrak, khách hàng sẽ nhận được ưu đãi kép bao gồm 100% lệ phí trước bạ và 1 năm bảo hiểm vật chất, tổng trị giá lên đến 77 triệu đồng, hoặc lựa chọn hỗ trợ tiền mặt hơn 75 triệu đồng. Mua các phiên bản Wildtrak, Raptor và XLS, khách hàng được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, trong khi người mua phiên bản XL được giảm 50% lệ phí trước bạ.

Đối với dòng Ford Everest, khách hàng lựa chọn phiên bản Titanium 4X4 sẽ được nhận gói quà tặng gồm 2 năm bảo hiểm vật chất và 1 camera hành trình Mozhu S3, với tổng trị giá lên đến 34 triệu đồng, hoặc lựa chọn hỗ trợ tiền mặt 25 triệu đồng. Phiên bản Everest Titanium 4X2 được áp dụng gói quà tặng tương tự, với tổng trị giá lên đến 30 triệu đồng, hoặc hỗ trợ tiền mặt 20 triệu đồng.

Hãng xe Honda có chương trình thu mua xe đã qua sử dụng, hỗ trợ tiền mặt khi khách mua xe mới tại các đại lý của hãng với mức hỗ trợ từ 20 - 30 triệu đồng cho các dòng xe CR-V, HR-V, BR-V và Civic.

Tương tự, Toyota Việt Nam giảm lệ phí trước bạ từ 50% - 100%. Theo đó, khách mua xe Vios sẽ được hỗ trợ tiền mặt từ 23 - 27 triệu đồng, mua xe Veloz được hỗ trợ 64 - 66 triệu đồng, mua xe Avanza nhận hỗ trợ 56 - 60 triệu đồng, mua xe Yaris Cross nhận 33 - 38 triệu đồng.