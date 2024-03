Nhiều hệ lụy khi rút BHXH một lần

Nên bảo lưu thời gian đóng

Theo các chuyên gia an sinh xã hội, hệ lụy của việc rút BHXH một lần là rất rõ. Không chỉ NLĐ phải đối mặt với khó khăn, rủi ro khi về già mà gánh nặng an sinh còn đè lên đôi vai Nhà nước trong tương lai. Do vậy, thay vì chọn phương án rút BHXH một lần để giải quyết khó khăn trước mắt, NLĐ có thể bảo lưu thời gian đóng, khi có điều kiện sẽ tiếp tục tham gia BHXH bắt buộc hoặc BHXH tự nguyện để thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội khi hết tuổi lao động. "Nhà nước cũng cần tìm cách giải quyết các vấn đề căn cơ như nhà ở cho người thu nhập thấp, đặc biệt là cải cách chính sách tiền lương" - ông Lê Đình Chi đề xuất.