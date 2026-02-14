HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Nhiều hoa kiểng "độc lạ" tại các chợ hoa ở TPHCM

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) - Tại các chợ hoa Tết ở TPHCM như Công viên 23 Tháng 9, Công viên Lê Văn Tám, Công viên Gia Định, những hoa kiểng "lạ" bày bán đã thu hút nhiều người

Ngoài những người có nhu cầu mua sắm, không ít người bỏ ra cả buổi để vào chợ hoa để ngắm nhìn cho thỏa thích những loại hoa kiểng mới lạ.

Ông Đoàn Quân Thiện (ngụ phường An Đông) cho biết ông dành cả buổi sáng 27 tháng Chạp ra Công viên 23 Tháng 9 xem hoa kiểng mà "chưa đã". Năm ngoái, ông cũng đến nhiều chợ hoa và nhận xét Tết năm nay có nhiều hoa lạ mắt hơn.

Khám phá các lọai hoa kiểng lạ tại chợ hoa Tết 2026 ở TP HCM - Ảnh 1.

Tắc tạo hình ngựa có giá bán từ 9 - 10 triệu đồng/cặp

Tại Công viên 23 Tháng 9, hai cặp ngựa kiểng được làm từ tắc, bán với giá 9 - 10 triệu đồng/cặp, thu hút nhiều người. Chủ nhân hai cặp ngựa kiểng này cho biết mỗi con được làm từ gần 50 gốc tắc, chăm sóc hơn 2 năm mới tạo được dáng để bán dịp Tết này.

Khám phá các lọai hoa kiểng lạ tại chợ hoa Tết 2026 ở TP HCM - Ảnh 2.

Cặp rồng kiểng có giá bán 4 triệu đồng

Chợ hoa này còn bày bán cặp rồng kiểng, cũng được làm bằng hàng chục gốc tắc. Cặp rồng kiểng có giá chào bán 4 triệu đồng, không bán lẻ từng con.

Muốn tạo được hình dáng rồng hay ngựa, nhà vườn cần đến hàng chục ký kẽm để uốn từng cây tắc. Hầu như ngày nào họ cũng phải chỉnh sửa.

Khám phá các lọai hoa kiểng lạ tại chợ hoa Tết 2026 ở TP HCM - Ảnh 3.

Cặp cúc mâm xôi khổng lồ

Khám phá các lọai hoa kiểng lạ tại chợ hoa Tết 2026 ở TP HCM - Ảnh 4.

Cúc hai tầng

Công viên 23 Tháng 9 còn bày bán một cặp cúc mâm xôi khổng lồ với giá 6 triệu đồng. Cặp cúc này có đường kính khoảng 1 m, thời gian chăm sóc gần nửa năm.

Chủ cặp cúc khổng lồ này còn giới thiệu loại hoa cúc Hà Lan mới được trồng tạo dáng hai tầng, với giá bán 300.000 đồng/chậu.

Khám phá các lọai hoa kiểng lạ tại chợ hoa Tết 2026 ở TP HCM - Ảnh 5.

Tắc bonsai

Hàng chục chậu tắc bonsai, phù hợp khi đặt trên bàn trưng Tết, cũng được giới thiệu. Người bán cho biết để tạo ra được tắc bonsai với một trụ (tức một gốc tắc) thì cần thời gian chăm sóc từ 4 - 10 năm. Giá bán dao động từ 3 - 4,5 triệu đồng/chậu.

Khám phá các lọai hoa kiểng lạ tại chợ hoa Tết 2026 ở TP HCM - Ảnh 6.

Bonsai "may mắn"

Khám phá các lọai hoa kiểng lạ tại chợ hoa Tết 2026 ở TP HCM - Ảnh 7.

Gốc mai này có giá bán khoảng 300 triệu đồng

Khám phá các lọai hoa kiểng lạ tại chợ hoa Tết 2026 ở TP HCM - Ảnh 8.

Chậu mai có giá bán gần 1 tỉ đồng

Khám phá các lọai hoa kiểng lạ tại chợ hoa Tết 2026 ở TP HCM - Ảnh 9.

Mai chiếu thủy có dáng "lạ"

Khám phá các lọai hoa kiểng lạ tại chợ hoa Tết 2026 ở TP HCM - Ảnh 10.

Bắp có giá bán 100.000 đồng/chậu

Khám phá các lọai hoa kiểng lạ tại chợ hoa Tết 2026 ở TP HCM - Ảnh 11.

Lúa chín có giá bán 100.000 đồng/chậu

Tại Công viên Gia Định, bonsai "may mắn" với hàng loạt hình dáng khác nhau, được bày bán nhiều. Bonsai "may mắn" được ươm từ hàng ngàn hạt thanh long, giá bán 120.000 - 350.000 đồng/cây.

Chợ hoa này còn có hàng trăm chậu mai với giá bán rất cao, từ vài trăm triệu đồng đến cả tỉ đồng. 

Khám phá các lọai hoa kiểng lạ tại chợ hoa Tết 2026 ở TP HCM - Ảnh 12.

Cúc Hà Lan giống mới

Khám phá các lọai hoa kiểng lạ tại chợ hoa Tết 2026 ở TP HCM - Ảnh 13.

Khám phá các lọai hoa kiểng lạ tại chợ hoa Tết 2026 ở TP HCM - Ảnh 14.

Cúc song hỷ hai màu

Tại chợ hoa Tết ở Công viên Lê Văn Tám, cúc mâm xôi Hà Lan giống mới (hoa to hơn cúc thường) có giá bán 700.000 đồng/cặp, cúc màu cam giá 400.000 đồng/cặp, cúc Hà Lan song hỷ (hai màu vàng - tím) 350.000 đồng/cặp...

Hoa cúc Hà Lan màu mới


chợ hoa hoa tết hoa lạ TPHCM
