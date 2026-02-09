Toàn cảnh các chợ hoa Tết ở TPHCM trước ngày mở cửa chính thức

Ngày 9-2, tức 22 tháng Chạp, các chợ hoa Tết tại TPHCM như Công viên 23 Tháng 9, Công viên Lê Văn Tám và Công viên Gia Định đã rực rỡ sắc hoa.

Hoa kiểng Tết được tập kết dày đặc, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp sớm hơn hẳn mọi năm.

Thông thường, vào thời điểm này, các chợ hoa Tết tại TPHCM chỉ mới lác đác vài lô hàng. Phải đến ngày 23-24 tháng Chạp, nhà vườn và thương lái từ các tỉnh mới dồn dập đưa hoa kiểng về. Tuy nhiên, năm nay diễn biến hoàn toàn khác. Từ cuối tuần trước, hoa kiểng đã được vận chuyển ồ ạt vào thành phố và đến hôm nay, hầu hết các chợ hoa đều trong tình trạng "kín sạp".

Hoa Tết tại Công viên 23 Tháng 9 (TPHCM)

Cúc đại đóa chậu nhỏ 1,5 triệu đồng/cặp

Hoa Tết phủ kín công viên 23 tháng 9

Nhiều người bắt đầu chọn mua hoa Tết

Hoa cúc các loại tại chợ Hoa Tết ở Công viên Gia Định (TPHCM)

Hoa Tết tại Công viên Lê Văn Tám (TP HCM)

Hoa Tết chờ người mua

Tại Bến Bình Đông, không khí mua bán cũng nhộn nhịp hơn so với cùng kỳ. Những năm trước, vào thời điểm này chỉ có khoảng hơn chục điểm bán hoa kiểng Tết, nhưng năm nay dọc theo bờ kênh đã phủ kín các chậu mai, cúc, vạn thọ.

Đáng chú ý, các ghe lớn chở hoa kiểng từ Vĩnh Long, Đồng Tháp – vốn thường tập trung về đây từ 26 tháng Chạp – nay đã xuất hiện sớm hơn. Hàng chục ghe lớn neo đậu, bày bán hoa Tết ngay từ đầu tuần.

Vạn thọ, hoa cúc bán tại Bến Bình Đông, TPHCM

Giá hoa kiểng Tết năm nay nhìn chung ổn định, thậm chí có mặt hàng còn giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Anh Nguyễn Thái Vinh, nhà vườn ở xã Vĩnh Thành (Vĩnh Long), cho biết anh vận chuyển gần 100 chậu mai bằng ghe lớn lên Bến Bình Đông để bán Tết. "Mới bán được hai ngày nên chưa biết sức mua ra sao. Để dễ bán, tôi chủ động giảm giá từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng mỗi chậu so với năm ngoái" - anh Vinh nói.

Theo anh Vinh, giá mai năm nay dao động từ khoảng 400.000 đồng đến gần 5 triệu đồng/chậu, tùy kích cỡ. "Bán sớm, giá mềm thì hy vọng xoay vòng nhanh, tránh dồn hàng cận Tết", anh chia sẻ thêm.

Cũng tại Bến Bình Đông, chị Yến, thương lái đến từ Đồng Tháp, cho biết chị đưa lên đây hơn 500 chậu vạn thọ và cúc. "Giá năm nay tương đương năm ngoái, vạn thọ 250.000 đồng/cặp, cúc 240.000 đồng/cặp. Hoa nhiều nên bán sớm cho nhẹ hàng", chị Yến nói.

Đào Tết tại Công viên 23 Tháng 9 (TP HCM)

Ở Công viên 23 Tháng 9, hoa kiểng Tết phủ kín mặt bằng, trong đó chủ yếu là các loại cúc, đặc biệt là cúc đại đóa. Anh Hùng, nhà vườn đến từ Khánh Hòa, cùng gia đình vận chuyển hàng ngàn chậu cúc đại đóa vào TPHCM bán Tết.

Anh Hùng cho biết từ cuối tuần đến nay đã bán được hơn 200 cặp cúc đại đóa, cho thấy sức mua bước đầu có tín hiệu tích cực, nhỉnh hơn năm ngoái.

Giá cúc đại đóa năm nay ổn định, dao động từ 1,5 triệu đến 12 triệu đồng/cặp, tùy kích thước và dáng cây. Ngoài cúc, gần một nửa diện tích tại Công viên 23 Tháng 9 được dành để bày bán đào từ các tỉnh phía Bắc, trong đó đào Thái Bình chiếm số lượng lớn.

Giá đào không biến động nhiều so với năm trước: đào nhỏ từ 500.000-600.000 đồng/gốc, loại trung bình 1-2 triệu đồng, loại lớn khoảng 4-5 triệu đồng/gốc.

Đào Tết bán tại Công viên Lê Văn Tám (TP HCM)

Tại Công viên Lê Văn Tám, các mặt hàng hoa kiểng như cúc, vạn thọ, mồng gà, tắc và đào được bày bán khá đa dạng. Trong khi đó, Công viên Gia Định cũng rực rỡ không kém với số lượng lớn hoa kiểng Tết, đặc biệt là đào và cúc đại đóa. Nhiều lô hàng tại đây bày bán cúc đại đóa với số lượng vượt trội so với các chợ hoa khác.

Khách mua đào tại Công viên Gia Định (TP HCM)

Khách chọn mua đào

Chị Huyền, nhà vườn ở Vĩnh Long bán cúc tại Công viên Gia Định, cho biết giá hoa năm nay không tăng, nhưng do thời tiết khiến hoa nở sớm nên người bán phải tranh thủ đẩy hàng nhanh. "Hoa nở sớm mà bán chậm thì rất rủi ro, nên tụi tôi chỉ mong bán nhanh, không dám giữ giá cao" - chị Huyền nói.

Việc hoa kiểng Tết đổ về sớm khiến không khí Tết tại TPHCM rộn ràng hơn từ đầu tháng Chạp, nhưng cũng đặt ra áp lực không nhỏ cho nhà vườn và thương lái khi sức mua thực sự vẫn còn chờ những ngày cận Tết.

Hoa Tết tại Công viên Gia Định, TP HCM





Tắc bội có giá 9 triệu đồng/bội



