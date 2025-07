Nhiều hoạt động ấn tượng tại Công đoàn cơ sở ở TP HCM

Ông Nguyễn Tấn Đạt, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, cho biết sau khi Bình Dương và Bà Rịa- Vũng Tàu hợp nhất với TP HCM, lãnh đạo LĐLĐ TP HCM đã nhanh chóng phân công nhiệm vụ với Chủ tịch và các Phó Chủ tịch.

Trong đó, phân công ba Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM phụ trách công đoàn phường, xã tỉnh Bình Dương (cũ).

Cụ thể, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM Nguyễn Kim Loan phụ trách công tác tuyên giáo, nữ công và Tổ công tác quản lý địa bàn số 8. Bà Loan sẽ trực tiếp chỉ đạo hoạt động Bộ phận Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ TP HCM và các công đoàn phường, xã, công đoàn cơ sở trên địa bàn các phường, xã: Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp, Bình Dương, Hòa Lợi, Phú An, Bình Cơ, Tân Uyên, Tân Hiệp, Tân Khánh, Vĩnh Tân, Bắc Tân Uyên, Thường Tân.

Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM Phạm Trọng Nhân sẽ phụ trách công tác tài chính và Tổ công tác quản lý địa bàn số 4. Ông Nhân sẽ trực tiếp chỉ đạo hoạt động Bộ phận Tài chính LĐLĐ TP HCM và các công đoàn phường, xã, công đoàn cơ sở trên địa bàn các phường, xã: Đông Hòa, Dĩ An, Tân Đông Hiệp, An Phú, Bình Hòa, Lái Thiêu, Thuận Giao, Thuận An.

Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM Nguyễn Tấn Đạt phụ trách Tổ công tác quản lý địa bàn số 9. Đồng thời, trực tiếp chỉ đạo hoạt động các công đoàn phường, xã, công đoàn cơ sở trên địa bàn các phường, xã: Bến Cát, Chánh Phú Hòa, Thới Hòa, Tây Nam, Long Nguyên, Bàu Bàng, Trừ Văn Thố, Phú Giáo, Phước Hòa, Phước Thành, An Long, Long Hòa, Thanh An, Dầu Tiếng, Minh Thạnh.