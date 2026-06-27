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Thời sự Xã hội

Nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam

Q.Nhật

(NLĐO) - Chào mừng kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam, nhiều chương trình thiết thực đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức tại TP Huế.

Nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28.6.2001 – 28.6.2026), Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam năm 2026 với chủ đề "Chạm yêu thương - Xây hạnh phúc" tại TP Huế.

Nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Ngày gia đình Việt Nam 2026 tại TP Huế - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành uỷ TP Huế (bìa phải), dự lễ kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam.

Năm 2026 đánh dấu chặng đường kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam được tổ chức trên phạm vi cả nước, khẳng định vai trò đặc biệt của gia đình trong việc gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Ngày gia đình Việt Nam 2026 tại TP Huế - Ảnh 2.

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại chương trình.

Lễ mít tinh là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc nhằm tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác xây dựng gia đình tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc; đồng thời lan tỏa tinh thần yêu thương, sẻ chia và trách nhiệm trong mỗi gia đình, góp phần xây dựng cộng đồng nhân ái và xã hội phát triển bền vững.

Nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Ngày gia đình Việt Nam 2026 tại TP Huế - Ảnh 3.

Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam năm 2026 với chủ đề "Chạm yêu thương - Xây hạnh phúc" tại TP Huế.

Trong khuôn khổ chương trình diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như Hội thi nấu ăn "Vị nhà"; Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam với chủ đề "Chạm yêu thương - Xây hạnh phúc"; chiếu phóng sự chuyên đề "Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng"; giao lưu với các gia đình tiêu biểu; trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; cùng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động giao lưu với các gia đình tiêu biểu đại diện cho nhiều mô hình gia đình trong xã hội hiện đại, từ gia đình nhiều thế hệ gìn giữ nếp nhà, gia đình trẻ cùng sẻ chia trách nhiệm xây dựng hạnh phúc đến những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt nhưng giàu nghị lực, nỗ lực vượt qua khó khăn để xây dựng cuộc sống ổn định, nuôi dạy con trưởng thành. Qua đó góp phần khẳng định vai trò của gia đình trong giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng môi trường nuôi dưỡng, giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới của đất nước.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức trao 150 suất quà tới trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Huế với tổng trị giá 180 triệu đồng, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng tiền mặt cùng ba lô, sữa và bánh kẹo. 

Đồng hành cùng chương trình, Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk) trao tặng các sản phẩm dinh dưỡng như Vinamilk Sure, sữa chua ăn, sữa chua uống Probi, sữa mè đen tới phụ nữ, trẻ em và người dân tham dự chương trình. 

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