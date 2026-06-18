Ngày 18-6, chương trình khám sức khỏe toàn dân tại Bệnh viện An Bình TPHCM bắt đầu, thu hút được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo người dân.

Người dân TPHCM được khám bệnh miễn phí tại Bệnh viện An Bình

Chương trình không chỉ giúp người dân được kiểm tra sức khỏe miễn phí mà còn góp phần phát hiện sớm các bệnh lý, nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe và xây dựng cộng đồng khỏe mạnh hơn.

Khi tham gia chương trình, người dân sẽ được hưởng các quyền lợi hoàn toàn miễn phí: Được hỗ trợ 100% chi phí khám sức khỏe tổng quát, không phát sinh chi phí ở bất kỳ khâu nào trong quá trình khám. Mỗi công dân được khám sức khỏe miễn phí 1 lần/năm.

Được thực hiện các xét nghiệm sàng lọc, đo các chỉ số sức khỏe và chụp X-quang theo quy định. Được bác sĩ tư vấn kết quả khám, phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ bệnh tật, hướng dẫn theo dõi, điều trị và chăm sóc sức khỏe phù hợp.

Đặc biệt, nam giới từ 50 tuổi trở lên sẽ được tham gia thêm gói tầm soát ung thư tuyến tiền liệt nhằm phát hiện sớm các bệnh lý nguy hiểm.

Mỗi người dân TPHCM được khám sức khỏe miễn phí 1 lần/năm

Chương trình góp phần nâng cao sức khỏe cho người dân TPHCM

Ban giám đốc Bệnh viện An Bình cho biết chương trình không chỉ giúp người dân được kiểm tra sức khỏe miễn phí mà còn góp phần phát hiện sớm các bệnh lý, nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe và xây dựng cộng đồng khỏe mạnh hơn.

Bệnh viện An Bình sẽ tiếp tục nỗ lực, bố trí nhân lực và quy trình phù hợp để phục vụ người dân chu đáo, thuận tiện, đảm bảo chất lượng chuyên môn trong suốt thời gian triển khai chương trình.

Đội ngũ nhân viên y tế Bệnh viện An Bình nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Đây là niềm vui, đồng thời cũng là động lực để tập thể nhân viên y tế Bệnh viện An Bình nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng ngày càng tốt hơn.

Đối tượng được khám bệnh miễn phí Tất cả người dân có hộ khẩu, thường trú hoặc tạm trú tại TPHCM. Khi đến khám, người dân cần chuẩn bị: Căn cước công dân hoặc ứng dụng VNeID để đăng ký khám. Cài đặt ứng dụng Công dân số TPHCM để nhận kết quả khám. Trường hợp chưa cài đặt, bệnh viện sẽ hỗ trợ hướng dẫn và cài đặt tại chỗ. Mang theo 02 ảnh 3x4 nền trắng. Nếu chưa có ảnh, bệnh viện sẽ hỗ trợ chụp ảnh miễn phí tại bệnh viện.



