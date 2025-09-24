HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

TP HCM: Sắp diễn ra Lễ hội sách "An Khánh - Book Fest" 2025

Kim Ngân

(NLĐO) - "An Khánh - Book Fest" 2025 được tổ chức nhằm thúc đẩy văn hóa đọc, tạo không gian sinh hoạt lành mạnh, bổ ích cho thanh thiếu nhi và người dân.

Từ ngày 1 đến ngày 5-10, tại Sân Đa năng - Công viên Bờ sông Sài Gòn (phường An Khánh, TP HCM) sẽ diễn ra Lễ hội sách "An Khánh - Book Fest" 2025 với chủ đề "Dòng chảy văn hóa cửa ngõ Khu đô thị phía Đông".

Sự kiện do Đoàn phường An Khánh tổ chức, đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường An Khánh lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030), Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường An Khánh lần thứ I, đồng thời kỷ niệm 69 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15.10.1956 - 15.10.2025).

TP HCM: Sắp diễn ra Lễ hội sách "An Khánh - Book Fest" 2025 - Ảnh 1.

Lễ hội sách "An Khánh - Book Fest" 2025 với chủ đề "Dòng chảy văn hóa cửa ngõ Khu đô thị phía Đông".

Lễ hội dự kiến quy tụ hơn 20 nhà xuất bản và công ty sách lớn như NXB Kim Đồng, Saigon Books, Nhã Nam, Alpha Books, Thái Hà, Đinh Tỵ, Minh Long, Văn Lang, NXB Tổng hợp TP HCM… mang đến hàng trăm ngàn đầu sách phong phú.

Ban tổ chức kỳ vọng thu hút khoảng 50.000 lượt khách tham dự, gồm đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân địa phương, cùng sự góp mặt của thanh niên quốc tế đang sinh sống, học tập tại TP HCM.

Điểm nhấn của "An Khánh - Book Fest" 2025 là 7 không gian trải nghiệm: triển lãm sách, "Sách và công nghệ số", "Sách và cây xanh", trò chơi thiếu nhi, thanh niên khởi nghiệp, văn hóa lưu truyền và văn hóa ẩm thực.

Qua đó, người tham gia có thể tiếp cận tri thức từ nhiều góc độ, đồng thời hòa mình vào các hoạt động gắn kết cộng đồng.

TP HCM: Sắp diễn ra Lễ hội sách "An Khánh - Book Fest" 2025 - Ảnh 2.

Lễ hội sách "An Khánh - Book Fest" 2025 sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa ý nghĩa

Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều chương trình nổi bật sẽ diễn ra như: đêm khai mạc "Mở trang sách - Bước vào hành trình văn hóa", giao lưu cùng các tác giả, KOL, KOC; chương trình "Tuổi trẻ Khu đô thị phía Đông - Hành động vì dòng chảy Sông Sài Gòn"; lễ kỷ niệm 69 năm Ngày thành lập Hội LHTN Việt Nam; chương trình "Vui hội trăng rằm" với chủ đề "Ánh trăng hòa bình" cùng các hoạt động giao lưu văn nghệ, sân chơi thiếu nhi.

Sự kiện có sự đồng hành của Hội Xuất bản Việt Nam, Hội Nhiếp ảnh TP HCM và TikTokshop, hứa hẹn góp phần lan tỏa mạnh mẽ văn hóa đọc, đưa "An Khánh - Book Fest" trở thành điểm hẹn văn hóa thường niên tại khu vực cửa ngõ phía Đông TP HCM.

Khai trương Nhà sách và thiết bị trường học Nguyễn Tri Phương

Khai trương Nhà sách và thiết bị trường học Nguyễn Tri Phương

(NLĐO)- Công ty CP Sách và Thiết bị trường học TP Hồ Chí Minh vừa tổ chức khai trương Nhà sách và thiết bị trường học Nguyễn Tri Phương

Giải pháp tăng sức hút cho Đường sách TP HCM

Để sức hút của Đường sách TP HCM lan tỏa mạnh mẽ hơn, rất cần sự cải tiến và chiến lược phát triển

Tủ sách nhỏ mở ước mơ lớn

Những tủ sách cộng đồng đã góp phần lan tỏa văn hóa đọc, mang tri thức đến học sinh và người dân ở vùng sâu, vùng xa

