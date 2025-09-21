HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Bữa cơm đặc biệt ở Đặc khu Côn Đảo ngày 21-9

Tin, ảnh: Lý Huyền - Ngọc Giang

(NLĐO)-Hơn 150 hộ dân ở Đặc khu Côn Đảo được sẻ chia trong chương trình "Bữa cơm 0 đồng - ấm tình quân dân"

Ngày 21-9, Đặc khu Côn Đảo (TP HCM) phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - Đặc khu Côn Đảo tổ chức chương trình "Bữa cơm 0 đồng - ấm tình quân dân".

Chương trình có sự tham dự của ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM; lãnh đạo một số bệnh viện, cơ sở y tế tại TP HCM; lãnh đạo Đặc khu Côn Đảo cùng hơn 150 hộ gia đình chính sách và hộ dân có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống trên đảo.

Bữa cơm đặc biệt ở Đặc khu Côn Đảo ngày 21-9 - Ảnh 1.

"Bữa cơm 0 đồng - Ấm tình quân dân" lần đầu tiên được tổ chức tại Đặc khu Côn Đảo

Phát biểu tại sự kiện, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Nguyễn Phước Lộc đánh giá cao sáng kiến của lãnh đạo Đặc khu Côn Đảo và Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6. Ông nhấn mạnh, chương trình thể hiện sự quan tâm, chăm lo thiết thực của cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang đối với các gia đình chính sách, hộ nghèo, qua đó góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân – dân nơi đảo xa.

Trong khuôn khổ chương trình, các lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã ân cần thăm hỏi, động viên và cùng người dân dùng bữa cơm giản dị nhưng đong đầy nghĩa tình. Những suất cơm ấm áp này không chỉ mang đến niềm vui mà còn tiếp thêm nghị lực cho bà con vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Bữa cơm đặc biệt ở Đặc khu Côn Đảo ngày 21-9 - Ảnh 2.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Nguyễn Phước Lộc cùng các đại biểu ủng hộ để chương trình tiếp tục nhân rộng

Dịp này, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Nguyễn Phước Lộc cùng các đại biểu cũng trực tiếp ủng hộ chương trình bằng cả vật chất lẫn tinh thần với mong muốn "Bữa cơm 0 đồng" sẽ được duy trì, nhân rộng tại Đặc khu Côn Đảo trong thời gian tới.

