Kinh tế

Nhiều khách hàng lần đầu trải nghiệm xăng sinh học E10

Lê Thúy

(NLĐO) - Từ hôm nay 1-6, tất cả các cửa hàng xăng dầu trên cả nước chính thức bán xăng E10, ngừng bán xăng RON 95.

Tại nhiều cửa hàng xăng dầu trên địa bàn TP Hà Nội, hoạt động bán hàng diễn ra ổn định trong ngày đầu triển khai.

Xăng E10 chính thức được triển khai bán trên toàn quốc

Bên cạnh những khách hàng tìm hiểu thông tin trước khi quyết định sử dụng, không ít người đã chủ động lựa chọn E10 ngay từ những ngày đầu bán thử nghiệm và tiếp tục sử dụng khi loại nhiên liệu này được phân phối rộng rãi trên toàn quốc.

Trực tiếp trải nghiệm xăng sinh học E10

Nhiều khách hàng cho biết thay vì chỉ nghe thông tin từ các nguồn khác nhau, họ lựa chọn trực tiếp trải nghiệm để có đánh giá khách quan về chất lượng nhiên liệu.

Chị Nguyễn Thùy Dương (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết hôm nay vừa quyết định đổ đầy bình xăng E10 để trải nghiệm thực tế và theo dõi thêm về mức độ tiêu hao nhiên liệu cũng như vận hành của phương tiện.

Theo ông Đỗ Văn Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu sinh học, người tiêu dùng nên trực tiếp trải nghiệm và đánh giá trên cơ sở thực tế sử dụng khi sử dụng E10. Không nên để những thông tin lan truyền trên mạng xã hội chi phối nhận định của mình khi chưa có trải nghiệm hoặc căn cứ thực tế để kiểm chứng.

"Có lẽ không có lời khuyên nào thuyết phục hơn việc nhìn vào thực tế sử dụng trên thế giới. Hiện nay, xăng E10 đã được sử dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia như Mỹ, các nước châu Âu, Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan và Philippines. Đây không phải là một loại nhiên liệu mới mà là sản phẩm đã được nhiều nước sử dụng phổ biến trong nhiều năm" - ông Tuấn chia sẻ.

Vì vậy, người tiêu dùng hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng xăng E10. Nếu đây là lần đầu tiên loại nhiên liệu này xuất hiện trên thế giới thì những lo ngại ban đầu có thể là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, thực tế cho thấy E10 đã được kiểm chứng qua quá trình sử dụng lâu dài tại nhiều quốc gia.

Phục vụ nhu cầu tìm hiểu của bạn đọc về xăng E10, chatbot hỏi đáp được triển khai trên báo Công Thương và Cổng thông tin Bộ Công Thương. Sản phẩm do Tổ công tác chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo của Báo Công Thương (Tổ công tác 57) tự nghiên cứu, phát triển, nhằm giúp người dùng tra cứu thông tin nhanh chóng, thuận tiện và đáng tin cậy về xăng sinh học E10.

Chính thức bán xăng E10 toàn quốc

VAMM nói gì về lo ngại xăng E10 làm hỏng động cơ, giảm độ bền của xe máy?

(NLĐO) - Đại diện VAMM cho rằng phần lớn các dòng xe máy đang lưu hành hiện nay đã được các nhà sản xuất tính toán khả năng tương thích với xăng E10.

