VAMM nói gì về lo ngại xăng E10 làm hỏng động cơ, giảm độ bền của xe máy?

Trước một số thông tin cho rằng xăng E10 có thể gây hỏng động cơ hoặc làm giảm độ bền của xe máy sau thời gian ngắn sử dụng, đại diện Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) cho rằng người tiêu dùng có tâm lý quan tâm, thận trọng khi xuất hiện loại nhiên liệu mới là điều dễ hiểu.

Từ 1-6, xăng E10 sẽ thay thế xăng khoáng, bán trên toàn quốc

Tuy nhiên, với các dòng xe máy được sản xuất và phân phối chính hãng trong nhiều năm gần đây, các hãng đã có quá trình nghiên cứu, thử nghiệm và tính toán khả năng tương thích với nhiên liệu có pha ethanol ở tỉ lệ phù hợp như E5 hoặc E10.

Bên cạnh đó, chất lượng của nhiên liệu cũng cần phải được đặc biệt quan tâm, nhà sản xuất, phối trộn và kinh doanh phải tuân thủ, đảm bảo chất lượng đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Trước lo ngại của một số người tiêu dùng về xăng E10 có thể gây ăn mòn hệ thống nhiên liệu, ảnh hưởng đến đường ống dẫn xăng, gioăng cao su, kim phun hoặc làm giảm độ bền động cơ, đặc biệt với các dòng xe đời cũ hoặc xe phân khối lớn, đại diện hiệp hội cho rằng cần chia ra các nhóm đối tượng để đánh giá.

Với xe sử dụng công nghệ phun xăng điện tử, nhà sản xuất đã thiết kế phù hợp với việc sử dụng xăng E10. Mặc dù vậy, VAMM vẫn có một số lưu ý chung như: Do đặc tính tẩy rửa của E10, vì vậy cặn bám trên hệ thống nhiên liệu có thể tách ra làm tắc lọc hoặc kim phun. Nếu có hiện tượng khó khởi động hoặc giảm công suất, khách hàng có thể đến các cơ sở bảo dưỡng để được chuyên viên kỹ thuật hướng dẫn xử lý.

Khuyến cáo sử dụng xăng E10 sẽ khác nhau với từng dòng xe máy

Xe sử dụng công nghệ chế hòa khí: Do thiết kế của từng hãng khác nhau nên những khuyến cáo khi sử dụng xăng E10 cũng sẽ khác nhau, đặc biệt là đối với các kiểu loại xe đời cũ. Do đó, VAMM khuyến cáo, đối với các khách hàng đang sử dụng xe chế hòa khí nên trao đổi với hãng qua các kênh chăm sóc khách hàng hoặc đại lý để được tư vấn sử dụng loại nhiên liệu phù hợp.

Riêng với các dòng xe phân khối lớn hoặc xe nhập khẩu đặc thù, người sử dụng nên tham khảo khuyến cáo nhiên liệu từ nhà sản xuất trong hướng dẫn sử dụng đi kèm theo xe để bảo đảm vận hành tối ưu.

"Về mặt kỹ thuật, ethanol có đặc tính khác với xăng khoáng truyền thống, nên có thể tạo ra một số khác biệt nhỏ trong cảm nhận vận hành. Tuy nhiên, với tỉ lệ phối trộn ở mức E10, các thay đổi này nhìn chung không lớn trong điều kiện sử dụng thông thường" – Đại diện VAMM cho biết.

Trong năm 2024, VAMM đã phối hợp với Đại học Bách khoa Hà Nội thực hiện nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của xăng E10 trên một số mẫu xe máy đang lưu hành.

Kết quả cho thấy việc sử dụng xăng E10 không ảnh hưởng đến khả năng khởi động và gia tốc của xe trong điều kiện sử dụng thông thường. Đồng thời, nhiên liệu E10 cũng cho thấy hiệu quả giảm đáng kể hàm lượng các thành phần độc hại trong khí thải như CO và HC.

Đại diện VAMM nhấn mạnh điều quan trọng nhất là cần khuyến cáo người tiêu dùng sử dụng nhiên liệu đạt chuẩn và bảo dưỡng xe định kỳ theo khuyến nghị của nhà sản xuất.