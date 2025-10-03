Nhiều kiến nghị sát sườn từ cử tri

Chiều 2-10, tại TP HCM, Tổ Đại biểu Quốc hội TP HCM (đơn vị số 5) tiếp xúc cử tri các phường Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất, Tân Hòa, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn trước kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV.

Tránh tiêu cực trong quản lý công sản dôi dư

Tổ Đại biểu Quốc hội TP HCM (đơn vị số 5) gồm Trung tướng Nguyễn Minh Đức - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; bà Trần Thị Diệu Thúy - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP HCM; ông Trần Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Tân Thuận.

Tổ Đại biểu Quốc hội TP HCM (đơn vị số 5) tiếp xúc cử tri tại TP HCM

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Phạm Văn Long cho biết người dân rất ủng hộ việc sáp nhập tỉnh, thành và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Dù vậy, theo ông Long, quá trình sáp nhập và kết thúc hoạt động cấp quận, huyện dẫn tới dôi dư lượng tài sản công rất lớn. Do đó, cần giải pháp cụ thể để sử dụng hợp lý và tránh những tiêu cực trong công tác quản lý công sản dôi dư.

Cử tri Nguyễn Thị Nhân bày tỏ sự quan tâm khi kỳ họp Quốc hội tới đây sẽ xem xét, quyết định nhiều vấn đề hệ trọng, trong đó có 45 dự án luật, gồm những đạo luật quan trọng như Luật Đất đai, Luật Đầu tư... Cử tri này đề nghị đánh giá kỹ tác động. Theo đó, luật mới được thông qua cần tổng hợp được hiện thực cuộc sống, đánh giá và nhận định tiến trình phát triển của xã hội để không bị lạc hậu.

Cử tri Phạm Văn Long nêu ý kiến

Cử tri Trần Quang Vinh nhận xét thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những việc làm thiết thực, đổi mới hình ảnh ngành giáo dục, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế. Theo cử tri này, có tình trạng đào tạo bác sĩ tràn lan. "Các trường có sự chênh lệch rất lớn về điểm đầu vào, liệu rằng đầu ra có bảo đảm? Tôi kiến nghị các đại biểu Quốc hội TP HCM chuyển đến Quốc hội để từ đó có những sách lược, chương trình hành động cụ thể liên quan đến việc đào tạo ngành y" - ông Vinh nói.

Đánh giá thấu đáo từng dự án luật

Sau khi nghe các ý kiến, Trung tướng Nguyễn Minh Đức - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội - đã có những phản hồi.

Liên quan đến việc chênh lệch điểm đầu vào của các trường đại học đào tạo ngành y, Trung tướng Nguyễn Minh Đức cho rằng chất lượng của sinh viên tốt nghiệp ngành y phụ thuộc rất nhiều vào người học. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những chương trình đào tạo tương ứng với các mức chuẩn.

"Trong quá trình học, đòi hỏi sinh viên phải nỗ lực. Tiếp đó, để được hành nghề y thì còn phải trải qua chương trình đào tạo thực tiễn, người học đủ điều kiện mới được cấp chứng chỉ hành nghề y" - Trung tướng Nguyễn Minh Đức phân tích và cho hay sẽ kiến nghị thêm với Bộ Giáo dục và Đào tạo để ngày càng bảo đảm chất lượng đào tạo.

Cũng theo Trung tướng Nguyễn Minh Đức, việc đánh giá tác động là nguyên tắc sống còn của bất kỳ dự án luật nào. Quốc hội có nhiều cơ quan chuyên trách, những cơ quan này sẽ phân tích thấu đáo dự án luật thông qua cử tri, chuyên gia, đi khảo sát thực tiễn, tổ chức tọa đàm, hội thảo... để có đánh giá thấu đáo. "Với những nội dung nào chưa chín, chưa rõ thì chúng tôi để lại, không vội vàng đưa vào" - Trung tướng Nguyễn Minh Đức khẳng định.

Theo Trung tướng Nguyễn Minh Đức, các ý kiến đóng góp, kiến nghị của cử tri được ghi chép đầy đủ và tiếp thu. Ông bày tỏ mong muốn cử tri tiếp tục quan tâm, đóng góp ý kiến liên quan đến các nội dung sẽ được bàn tại kỳ họp tới đây của Quốc hội. "Các ý kiến của cử tri sẽ được chúng tôi chuyển đến Quốc hội. Bên cạnh đó, chuyển hóa thành những bài phát biểu trong các cuộc họp tại nghị trường. Qua đó, góp phần làm cho chính sách, pháp luật sát thực tiễn, đi vào đời sống, đúng với các Nghị quyết mà Đảng đã ban hành" - Trung tướng Nguyễn Minh Đức khẳng định.

"Thời gian qua xảy ra nhiều vụ án liên quan đến tài sản công. Tôi kiến nghị các đại biểu Quốc hội TP HCM có ý kiến với Quốc hội để đưa giải pháp nhằm giải quyết tài sản công. Qua đó, bảo đảm lợi ích của người dân và sử dụng hiệu quả những tài sản ấy" - cử tri Phạm Văn Long nói.



