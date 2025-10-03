HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nhiều kiến nghị sát sườn từ cử tri

Bài và ảnh: LÊ VĨNH

Những vấn đề về giáo dục, xây dựng luật, xử lý tài sản dôi dư được cử tri tại TP HCM nêu tâm tư và kiến nghị có hướng ứng xử phù hợp

Chiều 2-10, tại TP HCM, Tổ Đại biểu Quốc hội TP HCM (đơn vị số 5) tiếp xúc cử tri các phường Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất, Tân Hòa, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn trước kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV.

Tránh tiêu cực trong quản lý công sản dôi dư

Tổ Đại biểu Quốc hội TP HCM (đơn vị số 5) gồm Trung tướng Nguyễn Minh Đức - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; bà Trần Thị Diệu Thúy - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP HCM; ông Trần Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Tân Thuận.

Nhiều kiến nghị sát sườn từ cử tri - Ảnh 1.

Tổ Đại biểu Quốc hội TP HCM (đơn vị số 5) tiếp xúc cử tri tại TP HCM

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Phạm Văn Long cho biết người dân rất ủng hộ việc sáp nhập tỉnh, thành và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Dù vậy, theo ông Long, quá trình sáp nhập và kết thúc hoạt động cấp quận, huyện dẫn tới dôi dư lượng tài sản công rất lớn. Do đó, cần giải pháp cụ thể để sử dụng hợp lý và tránh những tiêu cực trong công tác quản lý công sản dôi dư.

Cử tri Nguyễn Thị Nhân bày tỏ sự quan tâm khi kỳ họp Quốc hội tới đây sẽ xem xét, quyết định nhiều vấn đề hệ trọng, trong đó có 45 dự án luật, gồm những đạo luật quan trọng như Luật Đất đai, Luật Đầu tư... Cử tri này đề nghị đánh giá kỹ tác động. Theo đó, luật mới được thông qua cần tổng hợp được hiện thực cuộc sống, đánh giá và nhận định tiến trình phát triển của xã hội để không bị lạc hậu.

Nhiều kiến nghị sát sườn từ cử tri - Ảnh 2.

Cử tri Phạm Văn Long nêu ý kiến

Cử tri Trần Quang Vinh nhận xét thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những việc làm thiết thực, đổi mới hình ảnh ngành giáo dục, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế. Theo cử tri này, có tình trạng đào tạo bác sĩ tràn lan. "Các trường có sự chênh lệch rất lớn về điểm đầu vào, liệu rằng đầu ra có bảo đảm? Tôi kiến nghị các đại biểu Quốc hội TP HCM chuyển đến Quốc hội để từ đó có những sách lược, chương trình hành động cụ thể liên quan đến việc đào tạo ngành y" - ông Vinh nói.

Đánh giá thấu đáo từng dự án luật

Sau khi nghe các ý kiến, Trung tướng Nguyễn Minh Đức - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội - đã có những phản hồi.

Liên quan đến việc chênh lệch điểm đầu vào của các trường đại học đào tạo ngành y, Trung tướng Nguyễn Minh Đức cho rằng chất lượng của sinh viên tốt nghiệp ngành y phụ thuộc rất nhiều vào người học. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những chương trình đào tạo tương ứng với các mức chuẩn.

"Trong quá trình học, đòi hỏi sinh viên phải nỗ lực. Tiếp đó, để được hành nghề y thì còn phải trải qua chương trình đào tạo thực tiễn, người học đủ điều kiện mới được cấp chứng chỉ hành nghề y" - Trung tướng Nguyễn Minh Đức phân tích và cho hay sẽ kiến nghị thêm với Bộ Giáo dục và Đào tạo để ngày càng bảo đảm chất lượng đào tạo.

Cũng theo Trung tướng Nguyễn Minh Đức, việc đánh giá tác động là nguyên tắc sống còn của bất kỳ dự án luật nào. Quốc hội có nhiều cơ quan chuyên trách, những cơ quan này sẽ phân tích thấu đáo dự án luật thông qua cử tri, chuyên gia, đi khảo sát thực tiễn, tổ chức tọa đàm, hội thảo... để có đánh giá thấu đáo. "Với những nội dung nào chưa chín, chưa rõ thì chúng tôi để lại, không vội vàng đưa vào" - Trung tướng Nguyễn Minh Đức khẳng định.

Theo Trung tướng Nguyễn Minh Đức, các ý kiến đóng góp, kiến nghị của cử tri được ghi chép đầy đủ và tiếp thu. Ông bày tỏ mong muốn cử tri tiếp tục quan tâm, đóng góp ý kiến liên quan đến các nội dung sẽ được bàn tại kỳ họp tới đây của Quốc hội. "Các ý kiến của cử tri sẽ được chúng tôi chuyển đến Quốc hội. Bên cạnh đó, chuyển hóa thành những bài phát biểu trong các cuộc họp tại nghị trường. Qua đó, góp phần làm cho chính sách, pháp luật sát thực tiễn, đi vào đời sống, đúng với các Nghị quyết mà Đảng đã ban hành" - Trung tướng Nguyễn Minh Đức khẳng định. 

"Thời gian qua xảy ra nhiều vụ án liên quan đến tài sản công. Tôi kiến nghị các đại biểu Quốc hội TP HCM có ý kiến với Quốc hội để đưa giải pháp nhằm giải quyết tài sản công. Qua đó, bảo đảm lợi ích của người dân và sử dụng hiệu quả những tài sản ấy" - cử tri Phạm Văn Long nói.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo