Ông Phan Văn Mãi: Ý kiến của cử tri đều xác đáng, sát sườn

Ngày 27-9, tổ đại biểu Quốc hội TP HCM (đơn vị 9) đã tiếp xúc cử tri các phường Tân Mỹ, Tân Hưng, Tân Thuận, Phú Thuận, Vĩnh Hội, Khánh Hội, Xóm Chiếu, xã Nhà Bè và xã Hiệp Phước trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Buổi tiếp xúc trực tiếp tại Trung tâm Hành chính phường Tân Mỹ, kết nối trực tuyến tại 2 điểm cầu: UBND xã Nhà Bè và trụ sở Đảng ủy HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ phường Xóm Chiếu. Có hơn 580 cử tri tham dự tại cả 3 điểm.

Tổ đại biểu đơn vị số 9 có ông Phan Văn Mãi - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; Trung tướng Dương Văn Thăng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương; bà Nguyễn Trần Phượng Trân - Thành ủy viên, Bí thư phường Tam Bình.

Cử tri tham dự buổi tiếp xúc tại Trung tâm hành chính phường Tân Mỹ

Kỳ vọng chính sách nhà ở xã hội

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã có nhiều ý kiến liên quan trực tiếp đến đời sống như nhà ở xã hội (NƠXH), xây dựng hạ tầng giao thông, giá điện, chủ trương chuyển đổi xe xăng sang xe điện…

Bà Huỳnh Thị Thanh Xuân, cử tri phường Xóm Chiếu cho biết, hiện nay, giá nhà ở thương mại lẫn NƠXH đều tăng cao khiến người dân ngày càng khó sở hữu nhà. Việc giải ngân gói tín dụng 145.000 tỉ đồng cho vay phát triển NƠXH còn rất hạn chế.

"Người dân cảm nhận được sự quan tâm của nhà nước thông qua việc ban hành nhiều chính sách thiết thực nhưng làm sao để các chính sách này đi vào cuộc sống, làm sao để những người thực sự cần có thể tiếp cận được" - bà Xuân bày tỏ.

Cử tri góp ý tại buổi tiếp xúc

Cũng liên quan đến vấn đề nhà ở, nhiều cử tri kiến nghị có thêm các chính sách hỗ trợ như triển khai các gói tín dụng lãi suất ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội cho người dân vay mua nhà, sửa chữa nhà; cung cấp thông tin, tư vấn cho người dân về điểm mới của pháp luật về phát triển nhà ở, tín dụng,…

Cử tri mong ngóng dự án chống ngập hoàn thành

Cử tri Đoàn Thị Kim Cúc (phường Tân Thuận) nêu ý kiến về dự án giải quyết khóa van triều, chống ngập tại TP HCM, nhất là hạng mục cống ngăn triều Tân Thuận tại vị trí đầu đường Trần Xuân Soạn. Đây là công trình trọng điểm, quá trình thi công đã gần hoàn tất (trên 92%) nhưng lại ngưng thi công, đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống người dân dọc tuyến đường Trần Xuân Soạn.

Bên cạnh đó, trong thời gian thi công đã làm ảnh hưởng đến một số nhà dân ngay khu vực thi công bị nứt tường. Đơn vị thi công đã tiến hành khảo sát, ghi nhận và làm việc cùng các hộ gia đình bị ảnh hưởng để tính phương án đền bù. Nhưng từ năm 2020 đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm. "Người dân rất mong dự án này sẽ tái khởi động và hoàn thành trong thời gian sớm nhất để giải quyết tình trạng ngập và ổn định cuộc sống" - bà Cúc nói.

Cử tri tại xã Nhà Bè cũng phản ánh nhiều khu vực tại xã này ngập thường xuyên và sâu hơn. Qua đó, kiến nghị Thành phố đẩy nhanh dự án ngăn triều chống ngập.

Ông Phan Văn Mãi - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội tiếp thu ý kiến của cử tri

Ngoài ra, các cử tri cũng bày tỏ mong muốn TP quan tâm đầu tư, phát triển hạ tầng giao thông đô thị, trong đó phát triển mạnh giao thông công cộng để người dân có nhiều lựa chọn trong đi chuyển khi thực hiện chủ trương chuyển đổi xe xăng sang xe điện.

Tại buổi tiếp xúc, chính quyền địa phương, các sở ngành đã giải đáp các thắc mắc của cử tri xoay quanh các vấn đề có liên quan mà cử tri thắc mắc.

Thay mặt tổ đại biểu, ông Phan Văn Mãi đánh giá tất cả các ý kiến của cử tri đều xác đáng và sát sườn, nhất là các vấn đề nhà ở, hạ tầng giao thông; giải quyết chế độ đối với cán bộ không chuyên trách tại phường xã nghỉ việc do sắp xếp bộ máy; giá điện…

Với kiến nghị liên quan đến dự án chống ngập, ông Mãi thông tin Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến hai dự án tại TP HCM, trong đó có Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP HCM.

Dự án này đang được điều chỉnh để tháo gỡ các vướng mắc, kỳ vọng năm nay sẽ hoàn thành một số hạng mục và năm 2026 dự án sẽ hoàn thành.