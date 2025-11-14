Nhiều mẫu ô tô ế ẩm, doanh số rớt mạnh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Nhiều mẫu ô tô ế ẩm, doanh số rớt mạnh

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) – Dù hãng ô tô cũng như các nhà phân phối đã tung ra nhiều ưu đãi nhưng chưa thể giúp các mẫu xe này tiêu thụ khá hơn

Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) vừa công bố báo cáo doanh số tháng 10-2025 với  37.910 xe được bán ra, tăng 24% so với tháng 9 nhưng giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, nhiều mẫu xe rơi vào tình trạng ế ẩm, chỉ bán được vài chiếc mỗi tháng.

Trong đó, mẫu Corolla Hybrid của Toyota chỉ bán được 4 chiếc, cao hơn 3 chiếc so với tháng trước, nhờ được hãng ưu đãi giảm gần 50 triệu đồng, xuống còn dưới 850 triệu đồng. Mẫu MPV Alphard của Toyota cũng chỉ bán được13 xe, giảm 5 chiếc so với tháng 9.

- Ảnh 1.

Corolla Hybrid của Toyota đang rớt doanh số

Ở phân khúc xe điện, mẫu thuần điện Ford Mustang Mach-E có doanh số rất thấp, chỉ 8 chiếc trong tháng 10 (giảm 5 chiếc). Ford Mustang Mach-E là mẫu xe có doanh số thấp nhất của Ford tại Việt Nam, trong khi các mẫu khác của hãng thường đạt khoảng 1.000 chiếc/tháng.

Đáng chú ý, khi ra mắt hồi tháng 8, Ford Mustang Mach-E được kỳ vọng tạo dấu ấn tại Việt Nam nhưng giá bán gần 2,5 tỉ đồng khiến khách hàng không mặn mà. Ford buộc phải giảm giá gần 250 triệu đồng nhưng doanh số xe này vẫn rất thấp. 

- Ảnh 2.

Mẫu xe Ford Mustang Mach-E thuần điện

Kia cũng góp mặt trong nhóm bán chậm với mẫu New Sorento Hybrid 7 chỗ chỉ tiêu thụ 10 chiếc (giảm 3 chiếc). Mẫu xe cỡ nhỏ Kia Morning bán được 29 chiếc, giảm 3 xe. 

Hai mẫu sedan là K5 và Soluto lần lượt bán được 23 chiếc và 22 chiếc, nhích nhẹ so với tháng 9.

- Ảnh 3.

Sorento Hybrid chỉ bán được 10 chiếc trong tháng 10

Với Honda, mẫu sedan hạng D Accord tiếp tục ế ẩm, chỉ giao được 3 chiếc, giảm 2 chiếc so với tháng trước. Mẫu xe này đang đại lý giảm tới 200 triệu đồng/chiếc, còn khoảng 1,1 tỉ đồng để đẩy hàng dịp cuối năm. 

- Ảnh 4.

Suzuki Jimny bán được 17 xe trong tháng 10, dù giảm giá mạnh cả trăm triệu đồng

Đáng chú ý, mẫu hiệu suất cao Honda Civic Type R cũng của Honda không bán được chiếc nào trong tháng 10, sau khi chỉ bán được vỏn vẹn 1 chiếc trong tháng 9. Mẫu Civic thường bán được 36 chiếc (giảm 9 chiếc), trong khi phiên bản Civic Hybrid đạt 33 chiếc.

- Ảnh 5.

Isuzu mu-X ra mắt mẫu mới từ cuối năm ngoái

Ở nhóm xe nhập khẩu nhỏ gọn, Suzuki Jimny bán được 17 chiếc, dù đã giảm giá tới hàng trăm triệu đồng. Giới kinh doanh nhận xét việc neo giá trên 800 triệu đồng khiến mẫu xe kích thước nhỏ này rất kén khách.

Một mẫu xe khác của Suzuki là Swift cũng chỉ bán được 57 chiếc, giảm 13 chiếc so với tháng trước.

Quản lý một showroom ô tô tại phường Bình Trưng, TP HCM cho biết dù các hãng đã tung ra hàng loạt ưu đãi, doanh số nhiều mẫu xe vẫn khó cải thiện. "Nếu không có ưu đãi mạnh, doanh số còn thấp hơn nữa. Nguyên nhân chính là giá bán các mẫu xe này cao hơn mặt bằng chung trong phân khúc" - ông nhận xét.

Tin liên quan

“Chạy đua” tìm mua ghế ngồi ô tô cho trẻ em

“Chạy đua” tìm mua ghế ngồi ô tô cho trẻ em

(NLĐO) – Nhiều cửa hàng tại TP HCM đã bắt đầu nhập ghế ô tô cho trẻ em để đáp ứng nhu cầu của chủ xe khi quy định mới sắp có hiệu lực

Hình ảnh hàng ngàn chiếc ô tô nhập về cảng TP HCM

(NLĐO)- Hơn 1.530 xe ô tô các loại vừa cập cảng TP HCM đang được hải quan làm thủ tục nhập khẩu.

Mẫu MPV 7 chỗ mới nhất của VinFast gây bất ngờ cho giới chạy xe dịch vụ

(NLĐO) – Doanh số mẫu MPV 7 chỗ Limo Green đạt 4.160 xe chỉ trong tháng 10, nâng tổng số xe bàn giao sau 3 tháng ra mắt lên 6.504 chiếc.

lệ phí trước bạ ô tô Hyundai Kia Toyota Honda ford xe VAMA bán ế ế
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo