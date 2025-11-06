HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Kinh tế

Nhiều ngân hàng âm thầm tăng lãi suất gửi tiết kiệm

Thái Phương – Lê Tỉnh

(NLĐO) – BVBank giới thiệu chứng chỉ tiền gửi online với kỳ hạn linh hoạt 6-15 tháng, lãi suất tối đa 6,3%/năm cho kỳ hạn 15 tháng

Sau thời gian dài duy trì ở mức thấp, "cuộc đua" lãi suất bất ngờ nóng lên khi nhiều ngân hàng thông báo tăng lãi suất huy động. Trong đó, VPBank là ngân hàng mới nhất nhập cuộc. 

Cụ thể, trong biểu lãi suất mới áp dụng từ tháng 11-2025, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đưa mặt bằng lãi suất tại nhiều kỳ hạn tăng thêm 0,3 điểm %/năm so với tháng trước.

Cụ thể, lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 1-5 tháng ở mức 4,2%/năm cho khoản gửi dưới 10 tỉ đồng và tăng lên 4,3%-4,4%/năm nếu gửi từ 10 tỉ đồng trở lên. Kỳ hạn dài trên 12 tháng dao động từ 5,3%-5,6%/năm, trong khi gửi online được hưởng cao hơn 0,1-0,2 điểm %, mức cao nhất đạt 5,8%/năm.

Tương tự, Ngân hàng Bản Việt (BVBank) triển khai chương trình "10 ngày vàng lãi suất", với mức cao nhất 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng gửi online. Từ ngày 3 đến 13-11, khách hàng được cộng thêm đến 1,2 điểm %, các kỳ hạn 1 tháng 4,75%, 6 tháng 6,5%, 12 tháng 6,8%... BVBank cũng giới thiệu chứng chỉ tiền gửi online với kỳ hạn linh hoạt 6-15 tháng, lãi suất tối đa 6,3%/năm cho kỳ hạn 15 tháng.

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, nhiều ngân hàng thương mại khác như Bac A Bank, SHB, HDBank, NCB, MB, VCBNeo cũng đồng loạt điều chỉnh tăng lãi suất trong tháng 11. 

Báo cáo của Công ty Chứng khoán MBS cho biết riêng tháng 10 đã có 6 ngân hàng tăng lãi suất, trong đó LPBank đang dẫn đầu với mức 6,1%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Xu hướng này phản ánh nhu cầu huy động vốn tăng mạnh, khi các ngân hàng cần chuẩn bị nguồn cho vay dịp cuối năm, giai đoạn tín dụng thường tăng cao theo chu kỳ mùa vụ.

Nhiều ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm , cuộc đua lãi suất nóng lên - Ảnh 1.

Lãi suất gửi tiết kiệm tại nhiều ngân hàng gia tăng

Theo Ngân hàng Nhà nước, đến ngày 30-10, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đã tăng khoảng 15% so với cuối năm 2024, và dự kiến đạt 19%-20% vào cuối năm 2025.

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích khách hàng cá nhân Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, cho biết từ cuối tháng 9 đến nay, nhiều ngân hàng nhỏ và vừa đã tăng lãi suất huy động thêm 0,1-0,5 điểm %, chủ yếu ở kỳ hạn 3-12 tháng. Ngoài ra, các chương trình thưởng lãi suất, tặng quà, ưu đãi cho khách gửi mới hoặc gửi kỳ hạn dài được tung ra dồn dập nhằm thu hút dòng tiền. 

"Áp lực huy động vốn cuối năm ngày càng rõ rệt. Các ngân hàng sẽ đẩy mạnh khuyến mãi để hút tiền gửi, song vẫn cố gắng giữ đà tăng lãi suất ở mức hợp lý" - ông Minh nhận định.

Về chính sách tiền tệ, TS Lê Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Dragon Capital, đánh giá rủi ro lạm phát hiện ở mức thấp trong khi tiêu dùng nội địa chưa tăng mạnh. Tuy nhiên, yếu tố cần theo dõi là biến động tỉ giá, có thể ảnh hưởng đến định hướng điều hành lãi suất. 

"Dù lãi suất toàn cầu đang giảm, mặt bằng lãi suất trong nước vẫn có thể nhích nhẹ để ổn định tỉ giá và bảo đảm dòng vốn. Nếu tỉ giá được giữ ổn định, chính sách tiền tệ năm 2026 hoàn toàn có thể tiếp tục xu hướng nới lỏng, hỗ trợ tăng trưởng" - ông Tuấn nhận định.

Nhiều ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm , cuộc đua lãi suất nóng lên - Ảnh 2.

Lãi suất huy động nhích lên gần đây

