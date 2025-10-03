Ngân hàng tiếp tục nỗ lực giảm lãi suất

Chủ trì họp báo, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết tín dụng các tháng năm 2025 tăng trưởng cao hơn cùng kỳ 2024 và duy trì đà tăng tháng sau cao hơn tháng trước. Đến ngày 29-9, tín dụng nền kinh tế tăng 13,37% so với cuối năm 2024. Cơ cấu tín dụng tiếp tục tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng theo chủ trương của Chính phủ.

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà chủ trì họp báo

Lạm phát được kiểm soát tốt và phù hợp với mục tiêu đề ra, bình quân 8 tháng là 3,25%; lạm phát cơ bản là 3,19% - thấp hơn lạm phát chung, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô - trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực vẫn đang bất ổn.

Chương trình tín dụng đối với lĩnh vực nông, lâm, thủy sản với quy mô ban đầu 15.000 tỉ đồng năm 2023, đã được nâng lên 185.000 tỉ đồng vào ngày 23-9.

Chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết 33/NQ-CP, đến ngày 31-7, các ngân hàng đã cam kết cho vay hơn 8.600 tỉ đồng, doanh số giải ngân của Chương trình đạt 4.577,8 tỉ đồng (tăng 1.733,2 tỉ đồng so với cuối năm 2024).

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết những tháng cuối năm, NHNN tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, đồng bộ, hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách khác góp phần ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đồng thời ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Trong đó, theo dõi sát tình hình để điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến thị trường, kinh tế vĩ mô, lạm phát và mục tiêu chính sách tiền tệ. Tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và các giải pháp khác để giảm lãi suất cho vay.

Chỉ đạo hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng kinh tế theo chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; chú trọng đầu tư tín dụng vào các dự án, công trình trọng điểm, khả thi, tín dụng xanh, tín dụng phục vụ phát triển các thế mạnh của vùng, địa phương. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 …

Ngân hàng hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khắc phục hậu quả bão số 10

Theo Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà, nhằm kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, NHNN vừa ban hành văn bản số 8622/NHNN-TD ngày 2-10, chỉ đạo triển khai giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh sau bão số 10.

Theo đó, các tổ chức tín dụng phải rà soát, đánh giá tình hình khách hàng vay vốn để kịp thời đưa ra biện pháp tháo gỡ khó khăn, như: cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, tiếp tục cho vay mới phục hồi sản xuất. Các trường hợp bị thiệt hại nặng sẽ được xem xét xử lý nợ theo các quy định hiện hành về tín dụng nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xử lý nợ rủi ro.

NHNN cũng yêu cầu chi nhánh tại các khu vực làm đầu mối chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn khẩn trương triển khai hỗ trợ, đồng thời phối hợp với chính quyền và các sở, ngành tham mưu giải pháp giúp người dân, doanh nghiệp khắc phục hậu quả thiên tai.