Thời sự

Nhiều ngôi nhà ở xã miền núi tan hoang sau bão

Theo Ngọc Tú- Đình Tuân (TPO)

TPO - Sau cơn bão số 10, xã Tương Dương (tỉnh Nghệ An) có 6 căn nhà bị sập, trôi hoàn toàn, hàng chục ngôi nhà khác bị sạt lở, hư hỏng.

- Ảnh 1.

Những ngày qua, lãnh đạo xã Tương Dương đã đi kiểm tra thực tế những tuyến đường ở các bản trên địa bàn xã bị ảnh hưởng bởi bão số 10﻿. Quá trình kiểm tra, đoàn đã đánh giá tình trạng hư hỏng, lún sụt và thống nhất phương án khắc phục, sửa chữa, nhằm sớm đảm bảo an toàn, thuận tiện cho việc đi lại và sinh hoạt của người dân trên địa bàn.

- Ảnh 2.

Trước đó, cơn bão số 10 đã khiến 90 hộ dân trên địa bàn xã Tương Dương bị thiệt hại﻿ về nhà ở. Trong đó có 6 nhà bị cuốn trôi hoàn toàn. Có 59 ngôi nhà bị sạt lở taluy dương gây hư hỏng. Có 10 nhà bị sạt lở taluy âm. Nhiều nhà khác bị tốc mái, cây đổ, bếp hư hỏng.

- Ảnh 3.

- Ảnh 4.

6 hộ dân bị sập nhà, trôi nhà hoàn toàn gồm: gia đình bà Lương Thị Piêng (bản Ang); Lương Thị Lợi (bản Ang); Lương Thị Duyến (bản Ang); Quang Thị Bún (bản Ang); Lê Thị Quế (Thạch Dương); Nguyễn Thị Kiều Trang (Cửa Rào 1).

- Ảnh 5.

Cơn bão số 10 cũng đã gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa, tài sản, hạ tầng giao thông﻿, khiến đời sống người dân xã Tương Dương bị đảo lộn.

- Ảnh 6.

Những ngày qua, chính quyền địa phương đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện để khẩn trương khắc phục hậu quả giúp người dân sớm tái thiết cuộc sống.

- Ảnh 7.

Các lực lượng cùng người dân đến những căn nhà bị sập hỗ trợ tháo dỡ tài sản, vật dụng để tái sử dụng.

- Ảnh 8.

Những khung cửa gỗ có thể tái sử dụng được cẩn thận dọn dẹp.

- Ảnh 9.

Những cây cột nhà lớn được các lực lượng kéo ra khỏi hiện trường.

- Ảnh 10.

- Ảnh 11.

Theo lãnh đạo xã Tương Dương, chính quyền địa phương đang kêu gọi các nguồn lực cũng như sự hỗ trợ về sức lực của các lực lượng chức năng để giúp người dân sửa sang lại những căn nhà bị hư hỏng sau bão.

- Ảnh 12.

Tuyến đường huyết mạch vào hai bản Na Bè và Hợp Thành bị chia cắt, hơn 300 hộ dân rơi vào tình trạng cô lập. Những ngày qua, xã Tương Dương cũng đã lập tổ công tác, men theo đường rừng vận chuyển gạo, mì tôm, nhu yếu phẩm tiếp tế cho người dân.

- Ảnh 13.

Lãnh đạo xã Tương Dương trực tiếp xuống các điểm sạt lở, nhà dân bị hư hỏng để thăm hỏi, động viên đồng thời chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

