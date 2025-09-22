Tổng thống Donald Trump ca ngợi đồng minh quá cố Charlie Kirk

Đài ABC News đưa tin Tổng thống Donald Trump, Phó Tổng thống JD Vance và nhiều quan chức cấp cao Washington đã tham dự buổi lễ tưởng niệm trên.

"Vào ngày kinh hoàng đó, ngày 10-9-2025, nhà truyền giáo vì tự do của nước Mỹ vĩ đại nhất của chúng ta đã trở nên bất tử. Anh ấy giờ đây là một người tử vì đạo, vì tự do của nước Mỹ. Tôi thay mặt cho tất cả mọi người ở đây nói rằng không ai trong số chúng ta sẽ quên Charlie Kirk và lịch sử cũng vậy" - Tổng thống Donald Trump phát biểu tại buổi lễ tưởng niệm trước hàng chục ngàn người tham dự.

Tổng thống Donald Trump ôm động viên bà Erika Kirk tại buổi lễ tưởng niệm ngày 21-9. Ảnh: AP

Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm: "Anh ấy là một nhà truyền giáo với tinh thần cao thượng và mục đích cao cả. Anh ấy không ghét đối thủ của mình. Anh ấy muốn điều tốt nhất cho họ. Đó là điểm tôi không đồng tình với Charlie. Tôi ghét đối thủ của mình và tôi không muốn điều tốt nhất cho họ… Anh ấy đã nói với tôi về những lời đe doạ chết người trước đây. Dù biết những rủi ro nhưng anh ấy tuyên bố sẽ không bao giờ lùi bước. Anh ấy có trái tim nhân hậu và ý chí chiến đấu”.

Xuất hiện tại buổi lễ tưởng niệm còn có bà Erika Kirk, vợ của ông Kirk. Tổng thống Donald Trump đã động viên bà bằng một cái ôm khi buổi lễ kết thúc.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói: "Tổng thống Mỹ đang ở đây. Toàn bộ nội các của ông ấy đều ở đây. Tôi vừa từ nước ngoài về và mỗi quốc gia tôi ghé qua, họ đều gửi lời chia buồn trước sự ra đi của ông Kirk”.

Theo đài ABC News, ảnh hưởng của ông Kirk, 31 tuổi, đặc biệt là đối với giới trẻ, đã góp phần đưa Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền.

Tuy nhiên, một số bình luận của ông về bạo lực súng đạn, các vấn đề đồng tính, chủng tộc đã vấp phải sự chỉ trích từ những người theo chủ nghĩa tự do và những người khác.

Ngay cả nghi phạm sát hại ông Kirk, Tyler Robinson, cũng từng hé lộ ý định giết nhà hoạt động này vì ông “gieo rắc lòng thù hận”.