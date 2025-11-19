Nhiều người dân kêu cứu, lực lượng chức năng căng mình giữa lũ dữ

Sáng 19-11, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đang căng mình tổ chức giải cứu người dân ở những khu vực bị ngập sâu.

Nhiều ngôi nhà bị nhấn chìm trong biển nước

Chị Nguyễn Như Bảo Trâm đã thông tin tình hình lũ lụt đến Báo Người Lao Động và đề nghị chia sẻ đến lực lượng chức năng để hỗ trợ người dân xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk.

Theo chị Trâm, từ rạng sáng nay, nước lũ ồ ạt đổ về khiến nhiều khu vực ở xã Đồng Xuân, ven sông Kỳ Lộ bị chìm trong biển nước. Nhiều ngôi nhà cấp 4 nước đã đến mái khiến người dân mắc kẹt.

Đưa những người mắc kẹt lên khu vực cao hơn

Cũng theo chị Trâm, tại khu vực thôn Long Châu, xã Đồng Xuân, nước lũ đã vượt mốc lịch sử năm 2009 và đã đến mái nhà cấp 4 từ sáng nay. Nhiều người dân đã chạy lên khu vực giáp núi và đường ray xe lửa để tránh lũ.

"Một số vùng nước chảy xiết nên ca nô khó tiếp cận. Do đó, chúng tôi đề nghị có thể sử dụng trực thăng để ứng cứu người dân" - chị Trâm nói.

Người dân đề nghị ứng cứu

Sáng 19-11, nhiều người dân ở xã Đồng Xuân đã lên mạng xã hội đăng tải thông tin cầu cứu.

Một tài khoản chia sẻ: "Rất cần ca nô, trực thăng hỗ trợ ngay lúc này cho huyện Đồng Xuân (cũ), quá nhiều người cầu cứu, nước vẫn đang dâng cao".

Người dân trèo lên mái nhà chờ ứng cứu

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang dùng thuyền, ca nô tiếp cận những căn nhà có người mắc kẹt để ứng cứu.

Lực lượng chức năng ứng cứu người dân

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, sáng 19-11, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk vẫn đang tiếp tục sơ tán người dân tại các khu vực ngập lụt ở các xã, phường phía Đông tỉnh.

Đêm 18-11 đến rạng sáng 19-11, mưa lớn kéo dài và nước từ thượng nguồn sông suối đổ về gây ngập lụt khắp nơi ở khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk. Nhiều khu vực nước dâng cao 4 đến 5 m, nhiều ngôi nhà chìm trong nước, người dân chạy lũ trong đêm.

Sập nhà, 1 người tử vong Ngày 19-11, ông Trần Công Hoan, Bí thư Đảng ủy phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk cho biết trên địa bàn xảy ra vụ sạt lở núi, gây sập nhà khiến một người tử vong. Nhà sập khiến chị V.T.U. tử vong Nạn nhân được xác định là chị Võ Thị Út (33 tuổi, Bí thư Chi đoàn khu phố Dân Phú 2, phường Sông Cầu). Theo ông Hoan, bước đầu ghi nhận nạn nhân sống một mình. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đang triển khai công tác cứu nạn cứu hộ, rà soát thêm thông tin. Sáng cùng ngày, đất đá từ quả núi phía sau nhà chị Út sạt lở, tràn xuống khiến nhà chị Út bị đổ sập.