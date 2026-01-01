HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Kinh tế

Nhiều người đang lo sốt vó vì "đu đỉnh" một kim loại quý không kém vàng

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Chỉ trong vài ngày, giá bạc thế giới rớt thẳng đứng khoảng 17%, giá bạc Phú Quý, SBJ mất hàng triệu đồng.

Ngày 1-1, thị trường bạc thế giới đóng cửa nghỉ lễ. Trước đó, trong phiên giao dịch đêm 31-12-2025 và rạng sáng 1-1, nhà đầu tư bạc tiếp tục chốt lời mạnh khiến giá bạc mất thêm 6% và kết thúc năm 2025 ở mức 71,54 USD/ounce. Chỉ chưa đầy 1 tuần, giá bạc rớt thẳng đứng từ vùng đỉnh 84 USD/ounce, mất khoảng 17% khiến nhiều nhà đầu tư lo sốt vó.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ áp lực chốt lời của các nhà đầu tư lan rộng thành bán tháo. Dù vậy, tính chung cả năm 2025, thị trường này vẫn ghi nhận sự bùng nổ chưa từng có, giá bạc từ mốc khoảng 28,8 USD/ounce nhảy vọt lên 84 USD/ounce, tương đương 190%, trước khi điều chỉnh về 71,54 USD/ounce.

TIN LIÊN QUAN

Ở thị trường trong nước, giá bạc cũng rớt hàng triệu đồng trong những ngày qua. Hiện, giá bạc miếng được Tập đoàn Phú Quý giao dịch quanh 2,69 triệu đồng/lượng mua vào, 2,78 triệu đồng/lượng bán ra, giảm tới 12,5% so với mốc đỉnh.

Giá bạc kg cũng rớt thảm, về quanh 71,1 triệu đồng mua vào, 74,13 triệu đồng/kg bán ra, mất tới chục triệu đồng so với mốc đỉnh. Nhiều người cho biết trót "đu đỉnh" khi giá bạc ở vùng 80-83 triệu đồng/kg, nếu bán ra lúc này, sẽ lỗ ít nhất 10 triệu đồng mỗi kg.

Theo giới phân tích, giá bạc đang chịu sức ép giảm trong ngắn hạn sau một năm 2025 tỏa sáng. Những yếu tố hỗ trợ giá bạc đi lên gồm việc cắt giảm lãi suất của Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED), nhu cầu năng lượng mặt trời và nhu cầu đầu tư của cả nhà đầu tư cá nhân lẫn tổ chức.

Dù vậy, năm 2026, triển vọng đối với bạc vẫn tươi sáng do tình trạng khan hiếm nguồn cung. Gần đây, Mỹ đưa bạc vào danh sách khoáng sản quan trọng, trong khi Trung Quốc có thể siết hoạt động xuất khẩu bạc…

Giá bạc giảm sốc , nhà đầu tư lo lắng giữa bối cảnh kinh tế 2025 - Ảnh 2.

Giá bạc giảm hàng triệu đồng mỗi kg trong vài ngày qua, bạc miếng cũng giảm hàng trăm ngàn/lượng

Trong dự báo mới nhất trên Kitco, chuyên gia Peter Krauth của SilverStockInvestor cho rằng bạc có thể tiếp tục tỏa sáng khi nguồn cung khan hiếm và đang tiếp tục bị siết chặt ở một số quốc gia.

"Giá bạc đã vượt qua mức cao nhất mọi thời đại là 50 USD/ounce, lên tới mốc đỉnh 84 USD/ounce. Dù vậy, đây vẫn chưa phải mốc cao nhất của kim loại này. Nếu tính toán chỉ số quan trọng là tỉ lệ giữa vàng/bạc, thì với dự báo giá vàng có thể lên tới 5.000 USD/ounce trong năm 2026, giá bạc cũng sẽ lên tới 125 USD/ounce" – ông Peter Krauth nói.

Ở chiều ngược lại, cũng không ít dự báo giá vàng có thể lao dốc trong năm nay. Các chuyên gia phân tích hàng hóa tại TD Securities cho rằng giá bạc có thể giảm về quanh mốc 40 USD/ounce trong năm 2026.

Theo TD Securities, bước sang năm tới, Hiệp hội Thị trường Kim loại London (LBMA) có thể đưa ra thị trường hơn 212 triệu ounce bạc từ lượng tồn kho hiện có.

Việc nguồn cung lớn được giải phóng trong thời gian ngắn được đánh giá sẽ tạo áp lực đáng kể lên giá bạc toàn cầu.

Giá bạc giảm sốc , nhà đầu tư lo lắng giữa bối cảnh kinh tế 2025 - Ảnh 3.

Giá bạc biến động rất mạnh chỉ trong một phiên

Tin liên quan

Giá bạc hôm nay 30-12: Giảm sâu, người mua hôm qua lỗ nặng

Giá bạc hôm nay 30-12: Giảm sâu, người mua hôm qua lỗ nặng

(NLĐO) - Mỗi ký bạc Phú Quý bán ra sáng nay, 30-12, chỉ còn 76,1 triệu đồng - giảm hơn 7 triệu đồng so với mức đỉnh.

Giá bạc hôm nay 29-12: Rớt thẳng đứng, chuyên gia cảnh báo rủi ro

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay lao dốc khi vừa mở cửa tuần giao dịch mới, thủng mốc 80 USD/ounce, chuyên gia cảnh báo rủi ro giảm giá.

Giá bạc hôm nay, 27-12: Vượt 3 triệu đồng/lượng

(NLĐO) - Chỉ trong 1 tháng, giá bạc trong nước đã tăng hơn 46% và tăng tổng cộng 169% từ đầu năm tới nay

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ giá bạc hôm nay giá bạc giá bạc phú quý giá bạc thế giới giá bạc sbj giá bạc năm 2026
