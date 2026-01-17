HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Nhiều người ở Đồng Nai "rồng rắn" xếp hàng chờ từng xô nước

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Sự cố tại Nhà máy nước Đại Phước khiến cuộc sống sinh hoạt cả ngàn hộ dân ở xã Đại Phước bị đảo lộn, "rồng rắn" xếp hàng chờ từng xô nước để sinh hoạt

Mấy ngày qua, người dân xã Đại Phước (Đồng Nai) phải chắt chiu từng ca nước để nấu ăn, tắm giặt đến vệ sinh. Từ sáng đến đêm muộn, nhiều người mang theo xô, thùng chực chờ ở các điểm cấp nước tạm thời để lấy từng can nước sinh hoạt.

Cảnh người dân xếp hàng chờ từng can, xô nước để về sinh hoạt (Clip: Minh Nguyên)

Nhiều xe ba gác, xe bán tải, xe tải của người dân, thậm chí cả xe cứu thương của nhà chùa cũng được huy động để chở nước miễn phí giúp bà con xã Đại Phước trong những ngày qua.

Đã hơn 4 ngày nay, gia đình anh Dũng (ngụ ấp Cát Lái, xã Đại Phước) không có giọt nước nào để sử dụng, mọi sinh hoạt của cả 6 người trong gia đình đều trông chờ vào những chuyến xe bồn tiếp tế nước. Theo anh Dũng, nước lấy được chỉ dám dành để nấu ăn và rửa mặt, còn tắm giặt thì phải nhịn hoặc xin nước giếng khoan để dùng tạm.

Phía Công ty CP nước Nhơn Trạch thông báo do Nhà máy nước Đại Phước gặp sự cố nên việc cấp nước sinh hoạt trên địa bàn xã Đại Phước bị gián đoạn.

Công ty đã triển khai các phương án cấp nước tạm thời như: Bố trí 4 điểm cấp nước tập trung, điều động 4-5 xe bồn cấp nước lưu động dọc tuyến đường ĐT769 và tại các khu dân cư đông người.

Nhà máy nước gặp sự cố, người dân ở Đồng Nai ‘rồng rắn’ xếp hàng chờ từng xô nước để sinh hoạt - Ảnh 1.

Nhà máy nước gặp sự cố, người dân ở Đồng Nai ‘rồng rắn’ xếp hàng chờ từng xô nước để sinh hoạt - Ảnh 2.

Nhà máy nước gặp sự cố, người dân ở Đồng Nai ‘rồng rắn’ xếp hàng chờ từng xô nước để sinh hoạt - Ảnh 3.

Sự việc đã diễn ra nhiều ngày, dự kiến đến ngày 20-1 nhà máy nước sẽ khắc phục xong sự cố

Công ty CP nước Nhơn Trạch tính toán đến ngày 20-1 sẽ hoàn thành để cấp nước bình thường cho người dân.

Trong khi đó, nhiều người dân đặt câu hỏi, xảy ra sự cố gì mà tại sao bên Công ty CP nước Nhơn Trạch không thông báo rõ ràng cho dân, không thông báo sớm và có kế hoạch cụ thể hỗ trợ người dân.

“Các điểm cấp nước tập trung tạm thời chỉ hỗ trợ sinh hoạt cho những nhà dân ở đầu đường chứ những hộ dân trong hẻm đợi dài không có giọt nước nào. Chờ nước thì cũng phải xếp hàng, chầu chực mất nhiều thời gian rất mỏi mệt” - một người dân bức xúc.

