Mua vé online, một khách hàng trúng độc đắc 32 tỉ đồng xổ số miền Nam

Sáng 29-5, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra nơi có khách hàng trúng giải độc đắc vé số đài An Giang và đài Tây Ninh.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 28-5. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Giải độc đắc của vé số An Giang được đổi tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

Giải an ủi của vé số An Giang cũng trúng tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Minh

Theo đó, vé số An Giang, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết An Giang mở thưởng chiều 28-5, giải độc đắc (dãy số 377962) được xác định trúng tại TPHCM.

Nơi bán trúng giải độc đắc 16 vé An Giang là một đại lý vé số ở TPHCM. Người may mắn trúng thưởng là một khách hàng mua vé qua hình thức online.

Đến gần 0 giờ ngày 29-5, khách hàng may mắn này đã liên hệ với đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh để đổi thưởng 32 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Giải an ủi của vé số An Giang cũng trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Minh ở phường Thủ Đức, TPHCM.

Xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương. Ảnh: ĐLVS Thanh

Tuần trước, giải độc đắc của vé số An Giang cùng trúng tại TPHCM. Hôm nay, xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương.